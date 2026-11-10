Ο Μητσοτάκης ξέκοψε τη συνεργασία με κόμματα δεξιά της ΝΔ: Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος

Ακόμη πιο κατηγορηματικός ήταν ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει έστω και θεωρητικό ενδεχόμενο συνεργασίας με τον«Αυτή αποκλείεται, ab initio και ipso facto (σ.σ. αυτοδικαίως) όπως λέμε και για την υφαλοκρηπίδα» απάντησε γελώντας.«Τι να συνεργαστώ με τον κ. Τσίπρα, είμαστε σοβαροί; Μην πω τώρα κάτι παραπάνω» είπε ακόμη και πρόσθεσε: Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι απέτυχε παταγωδώς το rebranding» του και σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας επειδή δεν ξέρει τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει. Και αυτό που ξέρει είναι να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση». Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονταιΓια να καταλήξει λέγοντας: «Αν ολοκληρώσουμε τον συλλογισμό, δεν φαντάζει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα;».