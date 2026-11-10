Ο Μητσοτάκης ξέκοψε τη συνεργασία με κόμματα δεξιά της ΝΔ: Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος
Ο Μητσοτάκης ξέκοψε τη συνεργασία με κόμματα δεξιά της ΝΔ: Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος
Απέτυχε παταγωδώς το rebranding Τσίπρα - Το μόνο κόμμα που δυνητικά θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ -Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία υποχρέωσή μου να διερευνήσω πεδίο συνεργασιών, αλλά τότε η ευθύνη θα περάσει σε άλλους
Το πολιτικό του σκεπτικό σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα και τις συνεργασίες ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Αντώνη Σρόιτερ, στο συνέδριο Greece Talks 2026 που διοργάνωσαν το protothema.gr και το Travel.gr.
Εκκινώντας από την πάγια άποψή του, εξήγησε γιατί ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία. «Σε μια συγκυρία μεγάλων αναταραχών, μιας χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στον κόσμο, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είναι καλύτερο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας» είπε και πρόσθεσε: «Η άποψή μου είναι δεδομένη αυτοδύναμες κυβερνήσεις - στο βαθμό που είναι υπόλογες στον ελληνικό λαό - είναι πολύ πιο αποτελεσματικές δεν μπαίνουν σε παζάρια, δεν αναγκάζονται να ικανοποιήσουν μικρότερα κόμματα τα οποία πολλές φορές εκβιάζουν για να προωθήσουν την δική τους ατζέντα και παίρνουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά». Μάλιστα επικαλέστηκε και το ευρωπαϊκό παράδειγμα: «Μπορείτε να δείτε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε ευρωπαϊκές χώρες δεν τα έχουν πάει και πολύ καλά, είναι βαλτωμένες. Και μπορεί κάποιος να διαφωνεί με πολιτικές μας αλλά αυτή η κυβέρνηση δεν είναι βαλτωμένη».
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο τι θα γίνει σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν επιτύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας, περιγράφοντας πώς θα κινηθεί: «Υποχρέωση του πρώτου κόμματος, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, είναι να διερευνήσει εάν υπάρχει δυνατότητα μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Προφανώς το πρώτο κόμμα και εγώ σ' αυτή την περίπτωση θα κάνω τις επιλογές μου» είπε ο πρωθυπουργός, σκιαγραφώντας ότι θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή που θα πάρει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι έχει αποκλείσει την «πιθανότητα συνεργασίας με τα κόμματα στα δεξιά μας», προφανώς απαντώντας και σε απόψεις που έχουν ακουστεί για άνοιγμα προς Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής ή ακόμη και δυνητικό κόμμα Σαμαρά. Εξηγώντας γιατί αποκλείει τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ απάντησε κοφτά: «Γιατί μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και ζητήματα ύφους και στο πώς αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της εξουσίας».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δυνητικά, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε η ΝΔ να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ «αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ, δεν είπε δεν θα συνεργαστεί με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ ή με Κωνσταντοπούλου» όπως χαρακτηριστικά είπε.
«Ακολουθώντας λοιπόν αυτό τον συλλογισμό, η ευθύνη πλέον περνάει αλλού, όχι σε μένα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης προδιαγράφοντας την πολιτική πίεση που θα ασκηθεί στο ΠΑΣΟΚ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Εκκινώντας από την πάγια άποψή του, εξήγησε γιατί ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία. «Σε μια συγκυρία μεγάλων αναταραχών, μιας χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στον κόσμο, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είναι καλύτερο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας» είπε και πρόσθεσε: «Η άποψή μου είναι δεδομένη αυτοδύναμες κυβερνήσεις - στο βαθμό που είναι υπόλογες στον ελληνικό λαό - είναι πολύ πιο αποτελεσματικές δεν μπαίνουν σε παζάρια, δεν αναγκάζονται να ικανοποιήσουν μικρότερα κόμματα τα οποία πολλές φορές εκβιάζουν για να προωθήσουν την δική τους ατζέντα και παίρνουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά». Μάλιστα επικαλέστηκε και το ευρωπαϊκό παράδειγμα: «Μπορείτε να δείτε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε ευρωπαϊκές χώρες δεν τα έχουν πάει και πολύ καλά, είναι βαλτωμένες. Και μπορεί κάποιος να διαφωνεί με πολιτικές μας αλλά αυτή η κυβέρνηση δεν είναι βαλτωμένη».
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο τι θα γίνει σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν επιτύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας, περιγράφοντας πώς θα κινηθεί: «Υποχρέωση του πρώτου κόμματος, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, είναι να διερευνήσει εάν υπάρχει δυνατότητα μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Προφανώς το πρώτο κόμμα και εγώ σ' αυτή την περίπτωση θα κάνω τις επιλογές μου» είπε ο πρωθυπουργός, σκιαγραφώντας ότι θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή που θα πάρει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι έχει αποκλείσει την «πιθανότητα συνεργασίας με τα κόμματα στα δεξιά μας», προφανώς απαντώντας και σε απόψεις που έχουν ακουστεί για άνοιγμα προς Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής ή ακόμη και δυνητικό κόμμα Σαμαρά. Εξηγώντας γιατί αποκλείει τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ απάντησε κοφτά: «Γιατί μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και ζητήματα ύφους και στο πώς αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της εξουσίας».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δυνητικά, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε η ΝΔ να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ «αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ, δεν είπε δεν θα συνεργαστεί με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ ή με Κωνσταντοπούλου» όπως χαρακτηριστικά είπε.
«Ακολουθώντας λοιπόν αυτό τον συλλογισμό, η ευθύνη πλέον περνάει αλλού, όχι σε μένα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης προδιαγράφοντας την πολιτική πίεση που θα ασκηθεί στο ΠΑΣΟΚ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ακόμη πιο κατηγορηματικός ήταν ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει έστω και θεωρητικό ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα: «Αυτή αποκλείεται, ab initio και ipso facto (σ.σ. αυτοδικαίως) όπως λέμε και για την υφαλοκρηπίδα» απάντησε γελώντας.
«Τι να συνεργαστώ με τον κ. Τσίπρα, είμαστε σοβαροί; Μην πω τώρα κάτι παραπάνω» είπε ακόμη και πρόσθεσε: Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι απέτυχε παταγωδώς το rebranding» του και σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας επειδή δεν ξέρει τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει. Και αυτό που ξέρει είναι να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση». Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονται «λίγο παρωχημένες».
Για να καταλήξει λέγοντας: «Αν ολοκληρώσουμε τον συλλογισμό, δεν φαντάζει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα;».
«Τι να συνεργαστώ με τον κ. Τσίπρα, είμαστε σοβαροί; Μην πω τώρα κάτι παραπάνω» είπε ακόμη και πρόσθεσε: Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι απέτυχε παταγωδώς το rebranding» του και σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας επειδή δεν ξέρει τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει. Και αυτό που ξέρει είναι να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση». Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονται «λίγο παρωχημένες».
Για να καταλήξει λέγοντας: «Αν ολοκληρώσουμε τον συλλογισμό, δεν φαντάζει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα;».
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