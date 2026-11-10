Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
«Βασιλιάς» στο Ντουμπάι ο Βινίσιους: Περπατούσε στο δρόμο και του κρατούσαν ανεμιστηράκι και ομπρέλα, δείτε βίντεο
«Βασιλιάς» στο Ντουμπάι ο Βινίσιους: Περπατούσε στο δρόμο και του κρατούσαν ανεμιστηράκι και ομπρέλα, δείτε βίντεο
Οι συνοδοί του του έκαναν τη ζωή ευκολότερη αφού στο Ντουμπάι η θερμοκρασία φτάνει δυσθεώρητα επίπεδα
Ο Βινίσιους περνάει μια από τις πιο δύσκολες χρονιές του από τότε που έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
Στη Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, μέσα στο γήπεδο δεν είναι ο παλιός του εαυτός και ο ίδιος το αναγνωρίζει. Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι από πάνω του και τον στηρίζει λέγοντας πάντοτε καλά λόγια για εκείνον.
Ο Βραζιλιάνος σταρ βρήκε την ευκαιρία με την διακοπή των εθνικών ομάδων να περάσει μερικές μέρες χαλάρωσης στο Ντουμπάι.
Εκεί που πιάστηκε από τον φωτογραφικό φακό να περπατάει σε κεντρικό δρόμο με συνεργάτες του να τον παίρνουν από πίσω.
Δεν περπατούσαν απλά, αλλά ο ένας του κρατούσε ομπρέλα για τον ήλιο και άλλος ένας ένα ανεμιστηράκι κοντά στο πρόσωπό του.
Στη Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, μέσα στο γήπεδο δεν είναι ο παλιός του εαυτός και ο ίδιος το αναγνωρίζει. Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι από πάνω του και τον στηρίζει λέγοντας πάντοτε καλά λόγια για εκείνον.
Ο Βραζιλιάνος σταρ βρήκε την ευκαιρία με την διακοπή των εθνικών ομάδων να περάσει μερικές μέρες χαλάρωσης στο Ντουμπάι.
Εκεί που πιάστηκε από τον φωτογραφικό φακό να περπατάει σε κεντρικό δρόμο με συνεργάτες του να τον παίρνουν από πίσω.
Δεν περπατούσαν απλά, αλλά ο ένας του κρατούσε ομπρέλα για τον ήλιο και άλλος ένας ένα ανεμιστηράκι κοντά στο πρόσωπό του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα