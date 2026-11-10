Διπλή αποχώρηση από το GNTM: Η Σταυρούλα αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή και έφυγε οικειοθελώς, εκτός και ο Χρύσανθος, δείτε βίντεο

Χρύσανθος, Χρήστος και Καρολίνα στη δοκιμασία αποχώρησης

Οι αιχμές του Χρύσανθου για τη Σταυρούλα

Η πρόκληση βασίστηκε στην ιδέα ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πρόκληση και την τέχνη, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από κομψότητα, απλότητα και υψηλή αισθητική.Το concept είχε τίτλο «New Year, New Me», με κάθε μοντέλο να αναλαμβάνει να ενσαρκώσει έναν από τους 12 μήνες του χρόνου.Οι παίκτες έπρεπε να καλύψουν στρατηγικά το σώμα τους με στοιχεία της φύσης που αντιστοιχούσαν στον μήνα που εκπροσωπούσαν, φροντίζοντας παράλληλα τις πόζες, τις εκφράσεις τους και τη συνολική εικόνα που θα παρουσιαζόταν στην τηλεόραση.Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, κάθε διαγωνιζόμενος πόζαρε μόνος του, αποδίδοντας τον μήνα που του είχε ανατεθεί, ενώ ο Ακύλλας είχε αναλάβει τις μυστικές επιλογές που επηρέαζαν τη διαδικασία.Στη συνέχεια, οι τρεις μήνες κάθε εποχής φωτογραφήθηκαν μαζί, αυτή τη φορά χωρίς κανένα βοηθητικό αντικείμενο.Σε αυτή τη δεύτερη λήψη, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα σώματα και τα άκρα τους ώστε να καλύπτουν ο ένας τη γύμνια του άλλου, δημιουργώντας μια κοινή σύνθεση.Μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τρεις διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποχώρησης: ο Χρήστος, η Καρολίνα και ο Χρύσανθος.Η Καρολίνα ήταν εκείνη που εξασφάλισε πρώτη την παραμονή της, παραλαμβάνοντας τη φωτογραφία της, με αποτέλεσμα η τελική αναμέτρηση να περιοριστεί στους δύο άνδρες.Τελικά, ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που αποχώρησε από το GNTM, καθώς η επίδοσή του δεν κρίθηκε αρκετή για να συνεχίσει.Ο Χρήστος, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα είχε χαλαρώσει, αντιμετωπίζοντας το αποτέλεσμα ως μια προειδοποίηση για τη συνέχεια.«Το χρειαζόμουν αυτό το χαστούκι. Είχα κάνει μια μικρή κοιλιά στις δύο τελευταίες φωτογραφίσεις. Δεν το συνηθίζω αυτό. Απλώς είχα χαλαρώσει λίγο, είχα επαναπαυτεί. Άναψε πάλι η σπίθα μου και τα λέμε στην 5άδα», δήλωσε.Ο Χρύσανθος αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό με αιχμές προς τη Σταυρούλα Χαλκιά, υποστηρίζοντας ότι άκουσε το γέλιο της τη στιγμή της αποχώρησής του.«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», ανέφερε.Από την άλλη, ο Ακύλλας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική δεκάδα, κάνοντας παράλληλα τη δική του εκτίμηση για τους υπόλοιπους παίκτες.«Επιτέλους είμαστε 10. Φτάσαμε και εδώ από τα 22 άτομα. Καιρός ήταν. Τώρα ξεκινάει όλο το πάρτι. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό GNTM και υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σιγά-σιγά», σχολίασε.