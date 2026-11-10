Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Διπλή αποχώρηση από το GNTM: Η Σταυρούλα αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή και έφυγε οικειοθελώς, εκτός και ο Χρύσανθος, δείτε βίντεο
Διπλή αποχώρηση από το GNTM: Η Σταυρούλα αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή και έφυγε οικειοθελώς, εκτός και ο Χρύσανθος, δείτε βίντεο
Η απαιτητική δοκιμασία «New Year, New Me», η αναπάντεχη απόφαση της παίκτριας και οι αιχμές κατά την αποχώρηση
Με δύο αποχωρήσεις ολοκληρώθηκε η απαιτητική δοκιμασία του GNTM, καθώς η Σταυρούλα Χαλκιά αποφάσισε να εγκαταλείψει οικειοθελώς τον διαγωνισμό, αρνούμενη να φωτογραφηθεί γυμνή για την πρώτη beauty καμπάνια, ενώ ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που αποχώρησε μετά την αξιολόγηση των φωτογραφιών. Η απόφαση της Σταυρούλας αιφνιδίασε τους συμπαίκτες της, ενώ ο Χρύσανθος αποχαιρέτησε το ριάλιτι αφήνοντας αιχμές εναντίον της.
Η Σταυρούλα ανακοίνωσε την απόφασή της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίες προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να της αλλάξουν γνώμη. Παρότι της εξήγησαν τη φιλοσοφία της φωτογράφισης και τη σημασία της συγκεκριμένης δοκιμασίας για τον διαγωνισμό, τελικά σεβάστηκαν την επιλογή της.
Πριν φύγει, η παίκτρια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, οι οποίοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους, καθώς δεν περίμεναν ότι θα εγκατέλειπε το GNTM σε αυτό το σημείο.
«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», δήλωσε η Σταυρούλα, εξηγώντας ότι η απόφασή της δεν είχε σχέση με την απόδοσή της στις προηγούμενες δοκιμασίες.
«Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή», πρόσθεσε.
Η αποχώρησή της ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία κατάφερνε να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της, παρά τα μειονεκτήματα που της επέβαλλαν οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι μέσα από τις στρατηγικές επιλογές τους, επιχειρώντας να δυσκολέψουν την παραμονή της στον διαγωνισμό.
Η Anastazja, πάντως, δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη από την εξέλιξη, παραδεχόμενη ότι δεν είχε αναπτύξει στενή σχέση με τη Σταυρούλα.
«Δε θα μου λείψει από το σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Δε μου κάνει μεγάλη διαφορά το αν θα έμενε ή αν θα έφευγε. Δεν είχα ποτέ καμία χημεία με αυτήν την κοπέλα», σχολίασε.
Όταν συγκεντρώθηκαν στο πλατό, η Μπέττυ Μαγγίρα τούς ανακοίνωσε ότι στη συγκεκριμένη φωτογράφιση τα ρούχα δεν είχαν θέση, αφού το ζητούμενο ήταν να αναδειχθεί αποκλειστικά το πρόσωπο.
Η Σταυρούλα ανακοίνωσε την απόφασή της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίες προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να της αλλάξουν γνώμη. Παρότι της εξήγησαν τη φιλοσοφία της φωτογράφισης και τη σημασία της συγκεκριμένης δοκιμασίας για τον διαγωνισμό, τελικά σεβάστηκαν την επιλογή της.
Πριν φύγει, η παίκτρια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, οι οποίοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους, καθώς δεν περίμεναν ότι θα εγκατέλειπε το GNTM σε αυτό το σημείο.
«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», δήλωσε η Σταυρούλα, εξηγώντας ότι η απόφασή της δεν είχε σχέση με την απόδοσή της στις προηγούμενες δοκιμασίες.
«Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή», πρόσθεσε.
Η αποχώρησή της ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία κατάφερνε να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της, παρά τα μειονεκτήματα που της επέβαλλαν οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι μέσα από τις στρατηγικές επιλογές τους, επιχειρώντας να δυσκολέψουν την παραμονή της στον διαγωνισμό.
Η Anastazja, πάντως, δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη από την εξέλιξη, παραδεχόμενη ότι δεν είχε αναπτύξει στενή σχέση με τη Σταυρούλα.
«Δε θα μου λείψει από το σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Δε μου κάνει μεγάλη διαφορά το αν θα έμενε ή αν θα έφευγε. Δεν είχα ποτέ καμία χημεία με αυτήν την κοπέλα», σχολίασε.
Η γυμνή φωτογράφιση και το concept «New Year, New Me»Η δοκιμασία που οδήγησε τη Σταυρούλα στην οικειοθελή αποχώρηση ήταν μία από τις πιο απαιτητικές του GNTM 7, καθώς οι 12 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην πρώτη τους beauty καμπάνια, με βασικό στοιχείο το γυμνό.
Όταν συγκεντρώθηκαν στο πλατό, η Μπέττυ Μαγγίρα τούς ανακοίνωσε ότι στη συγκεκριμένη φωτογράφιση τα ρούχα δεν είχαν θέση, αφού το ζητούμενο ήταν να αναδειχθεί αποκλειστικά το πρόσωπο.
Η πρόκληση βασίστηκε στην ιδέα ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πρόκληση και την τέχνη, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από κομψότητα, απλότητα και υψηλή αισθητική.
Το concept είχε τίτλο «New Year, New Me», με κάθε μοντέλο να αναλαμβάνει να ενσαρκώσει έναν από τους 12 μήνες του χρόνου.
Οι παίκτες έπρεπε να καλύψουν στρατηγικά το σώμα τους με στοιχεία της φύσης που αντιστοιχούσαν στον μήνα που εκπροσωπούσαν, φροντίζοντας παράλληλα τις πόζες, τις εκφράσεις τους και τη συνολική εικόνα που θα παρουσιαζόταν στην τηλεόραση.
Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, κάθε διαγωνιζόμενος πόζαρε μόνος του, αποδίδοντας τον μήνα που του είχε ανατεθεί, ενώ ο Ακύλλας είχε αναλάβει τις μυστικές επιλογές που επηρέαζαν τη διαδικασία.
Στη συνέχεια, οι τρεις μήνες κάθε εποχής φωτογραφήθηκαν μαζί, αυτή τη φορά χωρίς κανένα βοηθητικό αντικείμενο.
Σε αυτή τη δεύτερη λήψη, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα σώματα και τα άκρα τους ώστε να καλύπτουν ο ένας τη γύμνια του άλλου, δημιουργώντας μια κοινή σύνθεση.
Η Καρολίνα ήταν εκείνη που εξασφάλισε πρώτη την παραμονή της, παραλαμβάνοντας τη φωτογραφία της, με αποτέλεσμα η τελική αναμέτρηση να περιοριστεί στους δύο άνδρες.
Τελικά, ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που αποχώρησε από το GNTM, καθώς η επίδοσή του δεν κρίθηκε αρκετή για να συνεχίσει.
Ο Χρήστος, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα είχε χαλαρώσει, αντιμετωπίζοντας το αποτέλεσμα ως μια προειδοποίηση για τη συνέχεια.
«Το χρειαζόμουν αυτό το χαστούκι. Είχα κάνει μια μικρή κοιλιά στις δύο τελευταίες φωτογραφίσεις. Δεν το συνηθίζω αυτό. Απλώς είχα χαλαρώσει λίγο, είχα επαναπαυτεί. Άναψε πάλι η σπίθα μου και τα λέμε στην 5άδα», δήλωσε.
«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», ανέφερε.
Από την άλλη, ο Ακύλλας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική δεκάδα, κάνοντας παράλληλα τη δική του εκτίμηση για τους υπόλοιπους παίκτες.
«Επιτέλους είμαστε 10. Φτάσαμε και εδώ από τα 22 άτομα. Καιρός ήταν. Τώρα ξεκινάει όλο το πάρτι. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό GNTM και υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σιγά-σιγά», σχολίασε.
Το concept είχε τίτλο «New Year, New Me», με κάθε μοντέλο να αναλαμβάνει να ενσαρκώσει έναν από τους 12 μήνες του χρόνου.
Οι παίκτες έπρεπε να καλύψουν στρατηγικά το σώμα τους με στοιχεία της φύσης που αντιστοιχούσαν στον μήνα που εκπροσωπούσαν, φροντίζοντας παράλληλα τις πόζες, τις εκφράσεις τους και τη συνολική εικόνα που θα παρουσιαζόταν στην τηλεόραση.
Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, κάθε διαγωνιζόμενος πόζαρε μόνος του, αποδίδοντας τον μήνα που του είχε ανατεθεί, ενώ ο Ακύλλας είχε αναλάβει τις μυστικές επιλογές που επηρέαζαν τη διαδικασία.
Στη συνέχεια, οι τρεις μήνες κάθε εποχής φωτογραφήθηκαν μαζί, αυτή τη φορά χωρίς κανένα βοηθητικό αντικείμενο.
Σε αυτή τη δεύτερη λήψη, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα σώματα και τα άκρα τους ώστε να καλύπτουν ο ένας τη γύμνια του άλλου, δημιουργώντας μια κοινή σύνθεση.
Χρύσανθος, Χρήστος και Καρολίνα στη δοκιμασία αποχώρησηςΜετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τρεις διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποχώρησης: ο Χρήστος, η Καρολίνα και ο Χρύσανθος.
Η Καρολίνα ήταν εκείνη που εξασφάλισε πρώτη την παραμονή της, παραλαμβάνοντας τη φωτογραφία της, με αποτέλεσμα η τελική αναμέτρηση να περιοριστεί στους δύο άνδρες.
Τελικά, ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που αποχώρησε από το GNTM, καθώς η επίδοσή του δεν κρίθηκε αρκετή για να συνεχίσει.
Ο Χρήστος, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα είχε χαλαρώσει, αντιμετωπίζοντας το αποτέλεσμα ως μια προειδοποίηση για τη συνέχεια.
«Το χρειαζόμουν αυτό το χαστούκι. Είχα κάνει μια μικρή κοιλιά στις δύο τελευταίες φωτογραφίσεις. Δεν το συνηθίζω αυτό. Απλώς είχα χαλαρώσει λίγο, είχα επαναπαυτεί. Άναψε πάλι η σπίθα μου και τα λέμε στην 5άδα», δήλωσε.
Οι αιχμές του Χρύσανθου για τη ΣταυρούλαΟ Χρύσανθος αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό με αιχμές προς τη Σταυρούλα Χαλκιά, υποστηρίζοντας ότι άκουσε το γέλιο της τη στιγμή της αποχώρησής του.
«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», ανέφερε.
Από την άλλη, ο Ακύλλας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική δεκάδα, κάνοντας παράλληλα τη δική του εκτίμηση για τους υπόλοιπους παίκτες.
«Επιτέλους είμαστε 10. Φτάσαμε και εδώ από τα 22 άτομα. Καιρός ήταν. Τώρα ξεκινάει όλο το πάρτι. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό GNTM και υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σιγά-σιγά», σχολίασε.
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