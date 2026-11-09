Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας, Παναγιώτης Λιαδέλης και Πέτρος Κανακούδης στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Ο Πέτρος Κανακούδης

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και η δήλωση του Γιώργου Πιτσιλή

Η δήλωση Πιτσιλή

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατηγορουμένων, ωστόσο από τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν προκύπτει ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος του στη λειτουργία των κυκλωμάτων.Στον ίδιο κατάλογο εμφανίζεται και ο, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού μπακ.Ο Κανακούδης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στη Βέροια, τον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Απόλλωνα Σμύρνης και την Κέρκυρα.Μάλιστα, ο. Από τη Βέροια κατάγονται και οι αδελφοί Καφέ.Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού.Στη σελίδα 101 καταγράφεται ως κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση και η μητέρα του, Π.Λ.Ωστόσο, στα στοιχεία που παρατίθενται δεν υπάρχει ειδικότερη αναφορά στον φερόμενο ρόλο του πρώην καλαθοσφαιριστή ή της μητέρας του στα τέσσερα κυκλώματα.Όσον αφορά τιςπου εξετάζονται, το διαβιβαστικό τηςπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται προσωπικά όλες οι παραπάνω πράξεις, ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη. Η διερεύνηση της εμπλοκής κάθε προσώπου και η εξατομίκευση των κατηγοριών αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας Δικαιοσύνης.Την ίδια ώρα, δύο κεντρικά πρόσωπα που ερευνώνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», της οποίας το τελικό στάδιο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026 υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη. Στα δημοσιεύματα αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους.Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν.Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα ανωτέρω δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.«Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους. Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.Αυτό ακριβώς πράξαμε».