«Εξαπατήθηκα, έδωσα τους κωδικούς Taxis, η περιπέτεια της ζωής μου με έφερε εδώ» είπε ο Πετιλόν στην απολογία του για το κύκλωμα με τους αχυρανθρώπους

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν 1,5 ώρα - «Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου», ισχυρίστηκε