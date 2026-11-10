«Εξαπατήθηκα, έδωσα τους κωδικούς Taxis, η περιπέτεια της ζωής μου με έφερε εδώ» είπε ο Πετιλόν στην απολογία του για το κύκλωμα με τους αχυρανθρώπους
«Εξαπατήθηκα, έδωσα τους κωδικούς Taxis, η περιπέτεια της ζωής μου με έφερε εδώ» είπε ο Πετιλόν στην απολογία του για το κύκλωμα με τους αχυρανθρώπους
Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν 1,5 ώρα - «Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου», ισχυρίστηκε
Την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ, που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, αρνήθηκε κατά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε όσα συνέβαιναν με τα προσωπικά του στοιχεία.
Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν μιάμιση ώρα, προτού ολοκληρώσει την απολογία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.
Ειδικότερα, στην απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζε το 2023, υποστηρίζοντας ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και εξάρτησης από ουσίες, βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και ζούσε αποκλειστικά από επιδόματα.
Όπως ανέφερε, δέχθηκε να εμφανίζεται ως διαχειριστής επιχειρήσεων εστίασης έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 600 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να ασκεί πραγματικά καθήκοντα διοίκησης ή να γνωρίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν εργαζόταν στα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά εμφανιζόταν μόνο για να εισπράξει τα χρήματά του, τα οποία μπορούσε να του παραδώσει ακόμη και κάποιος σερβιτόρος.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το 2023 χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική μονάδα για περίπου έναν μήνα, ενώ περιέγραψε και τη μακροχρόνια προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες, επικαλούμενος δεκάδες εισαγωγές σε θεραπευτικές δομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι δηλώσεις του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου:
Η υπόθεση αφορά τη δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούσαν δεκάδες «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές επιχειρήσεων, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές να ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη.
Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν μιάμιση ώρα, προτού ολοκληρώσει την απολογία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.
Ειδικότερα, στην απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζε το 2023, υποστηρίζοντας ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και εξάρτησης από ουσίες, βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και ζούσε αποκλειστικά από επιδόματα.
Όπως ανέφερε, δέχθηκε να εμφανίζεται ως διαχειριστής επιχειρήσεων εστίασης έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 600 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να ασκεί πραγματικά καθήκοντα διοίκησης ή να γνωρίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν εργαζόταν στα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά εμφανιζόταν μόνο για να εισπράξει τα χρήματά του, τα οποία μπορούσε να του παραδώσει ακόμη και κάποιος σερβιτόρος.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το 2023 χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική μονάδα για περίπου έναν μήνα, ενώ περιέγραψε και τη μακροχρόνια προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες, επικαλούμενος δεκάδες εισαγωγές σε θεραπευτικές δομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι δηλώσεις του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου:
Η υπόθεση αφορά τη δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούσαν δεκάδες «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές επιχειρήσεων, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές να ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα