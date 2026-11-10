Μπακογιάννη: Αν ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί ότι έχει ελπίδες να γίνει πρωθυπουργός, θα μπορεί να αποπέμψει υπουργούς
Μπακογιάννη: Αν ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί ότι έχει ελπίδες να γίνει πρωθυπουργός, θα μπορεί να αποπέμψει υπουργούς
«Δεν συμφωνώ ότι μια ρηματική διακοίνωση έχει τη δυνατότητα να πλήξει τα συμφέροντα της χώρας μας γιατί δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη
Απαντήσεις στον Αντώνη Σαμαρά που συνεχίζει να ζητάει την αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη σε ραδιοφωνική της συνέντευξη σήμερα, Τρίτη, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτό αποφασίζεται από τον πρωθυπουργό. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πρωθυπουργός. Αν θεωρεί ότι έχει ελπίδες να γίνει πρωθυπουργός, θα έχει τη δυνατότητα να αποπέμψει υπουργούς».
Όσον αφορά, δε, τις δηλώσεις από Κώστα Καραμανλή και Προκόπη Παυλόπουλο για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, η πρώην υπουργός Εξωτερικών είπε στα Παραπολιτικά FMA «κορυφαία στελέχη τα οποία έχουν τον σεβασμό μου πλην όμως δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι μια ρηματική διακοίνωση έχει τη δυνατότητα να πλήξει τα συμφέροντα της χώρας μας γιατί δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια θεωρία την οποία ακούω ότι αν καταλήξουμε να πάμε στη Χάγη οι Τούρκοι θα βγάλουν την ρηματική διακοίνωση, κατά την άποψή μου είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει καμία απολύτως βάση».
«Εάν καταλήξουμε με τον οποιοδήποτε λόγο δια ενός συνυποσχετικού να πάμε στη Χάγη το δικαστήριο θα μπει στην ουσία του θέματος, της υφαλοκρηπίδας δηλαδή. Για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το καλώδιο περνάει από ένα μέρος το οποίο εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα και οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, αυτή δεν αφορά το καλώδιο. Έχω την αίσθηση ότι στη χώρα μας επειδή έχουμε αυτή την ευαισθησία σε οτιδήποτε αφορά την Τουρκία, μεγαλοποιούμε ένα θέμα το οποίο θέλανε να μεγαλοποιήσουνε οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να ακολουθήσουμε αυτή την λογική» πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάννη.
Τονίζοντας, στη συνέχεια, ότι «ποτέ δεν υπάρχει εφησυχασμός όταν έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία», Η κυρία Μπακογιάννη εκτίμησε ότι «αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι διαφορετικά από ότι ήταν το 2024, τότε πράγματι είχαμε θέματα με το καλώδιο διότι η ίδια η Κύπρος δεν ήτανε βέβαιη ότι ήθελε το καλώδιο κ.ο.κ., σήμερα αυτά τα θέματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει όπως και πάρα πολλά άλλα καλώδια δηλαδή θα υπάρξουν και πάρα πολλά άλλα καλώδια».
«Τα καλώδια καλώς ή κακώς, αρέσει ή δεν αρέσει στην Τουρκία είναι ένα θέμα το οποίο έχει επιλυθεί διεθνώς, τα καλώδια περνάνε από διεθνή ύδατα δεν υπάρχει άλλος λόγος» πρόσθεσε η βουλευτής της ΝΔ.
Ερωτηθείσα γιατί δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε «δεν είναι δικό μας θέμα αφορά δύο διαφορετικές χώρες, δεν ήρθε η ρηματική διακοίνωση σε εμάς ήρθε από την Γαλλία στην Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, υποθέτω ότι η ρηματική διακοίνωση λέει ότι το πλοίο αυτό θα περάσει από συγκεκριμένες συντεταγμένες. Δηλαδή το πλοίο αυτό ξεκινάει από τα δικά μας νερά, περνάει από διεθνή ύδατα, σε αυτά τα διεθνή ύδατα η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δική της υφαλοκρηπίδα, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δική μας υφαλοκρηπίδα και προχωράει. Επειδή στα καλώδια δεν τίθεται θέμα υφαλοκρηπίδας διότι τα καλώδια ακουμπάνε δεν τρυπάνε για αυτό και όλη η Σινική θάλασσα έχει δεκάδες χιλιάδες καλώδια που περνάνε. Δεν τίθεται θέμα, η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα υποθέτω για εσωτερικούς δικούς της λόγους, με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».
Όσον αφορά τον απόπλου του ερευνητικού πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «οι άδειες έχουνε δοθεί, όλα τα χαρτιά είναι έτοιμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Δεν έχω ιδέα αν γίνονται άλλες διαβουλεύσεις απ’ ότι καταλαβαίνω το θέμα θεωρείται λήξαν από όλες τις πλευρές και θα προχωρήσει κανονικά το πλοίο να κάνει τις έρευνές του. Η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα για τους δικούς της εσωτερικούς λόγους. Με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».
Όσον αφορά, δε, τις δηλώσεις από Κώστα Καραμανλή και Προκόπη Παυλόπουλο για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, η πρώην υπουργός Εξωτερικών είπε στα Παραπολιτικά FMA «κορυφαία στελέχη τα οποία έχουν τον σεβασμό μου πλην όμως δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι μια ρηματική διακοίνωση έχει τη δυνατότητα να πλήξει τα συμφέροντα της χώρας μας γιατί δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια θεωρία την οποία ακούω ότι αν καταλήξουμε να πάμε στη Χάγη οι Τούρκοι θα βγάλουν την ρηματική διακοίνωση, κατά την άποψή μου είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει καμία απολύτως βάση».
«Εάν καταλήξουμε με τον οποιοδήποτε λόγο δια ενός συνυποσχετικού να πάμε στη Χάγη το δικαστήριο θα μπει στην ουσία του θέματος, της υφαλοκρηπίδας δηλαδή. Για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το καλώδιο περνάει από ένα μέρος το οποίο εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα και οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, αυτή δεν αφορά το καλώδιο. Έχω την αίσθηση ότι στη χώρα μας επειδή έχουμε αυτή την ευαισθησία σε οτιδήποτε αφορά την Τουρκία, μεγαλοποιούμε ένα θέμα το οποίο θέλανε να μεγαλοποιήσουνε οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να ακολουθήσουμε αυτή την λογική» πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάννη.
Τονίζοντας, στη συνέχεια, ότι «ποτέ δεν υπάρχει εφησυχασμός όταν έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία», Η κυρία Μπακογιάννη εκτίμησε ότι «αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι διαφορετικά από ότι ήταν το 2024, τότε πράγματι είχαμε θέματα με το καλώδιο διότι η ίδια η Κύπρος δεν ήτανε βέβαιη ότι ήθελε το καλώδιο κ.ο.κ., σήμερα αυτά τα θέματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει όπως και πάρα πολλά άλλα καλώδια δηλαδή θα υπάρξουν και πάρα πολλά άλλα καλώδια».
«Τα καλώδια καλώς ή κακώς, αρέσει ή δεν αρέσει στην Τουρκία είναι ένα θέμα το οποίο έχει επιλυθεί διεθνώς, τα καλώδια περνάνε από διεθνή ύδατα δεν υπάρχει άλλος λόγος» πρόσθεσε η βουλευτής της ΝΔ.
Ερωτηθείσα γιατί δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε «δεν είναι δικό μας θέμα αφορά δύο διαφορετικές χώρες, δεν ήρθε η ρηματική διακοίνωση σε εμάς ήρθε από την Γαλλία στην Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, υποθέτω ότι η ρηματική διακοίνωση λέει ότι το πλοίο αυτό θα περάσει από συγκεκριμένες συντεταγμένες. Δηλαδή το πλοίο αυτό ξεκινάει από τα δικά μας νερά, περνάει από διεθνή ύδατα, σε αυτά τα διεθνή ύδατα η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δική της υφαλοκρηπίδα, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δική μας υφαλοκρηπίδα και προχωράει. Επειδή στα καλώδια δεν τίθεται θέμα υφαλοκρηπίδας διότι τα καλώδια ακουμπάνε δεν τρυπάνε για αυτό και όλη η Σινική θάλασσα έχει δεκάδες χιλιάδες καλώδια που περνάνε. Δεν τίθεται θέμα, η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα υποθέτω για εσωτερικούς δικούς της λόγους, με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».
Όσον αφορά τον απόπλου του ερευνητικού πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «οι άδειες έχουνε δοθεί, όλα τα χαρτιά είναι έτοιμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Δεν έχω ιδέα αν γίνονται άλλες διαβουλεύσεις απ’ ότι καταλαβαίνω το θέμα θεωρείται λήξαν από όλες τις πλευρές και θα προχωρήσει κανονικά το πλοίο να κάνει τις έρευνές του. Η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα για τους δικούς της εσωτερικούς λόγους. Με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».
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