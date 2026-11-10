Απελάθηκε ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε μετανάστες να έρθουν παράνομα στο Ναύπλιο, απορρίφθηκε και το τρίτο αίτημα ασύλου

Ο ίδιος υποστήριζε ότι στην περιοχή υπήρχαν δυνατότητες εργασίας, ενώ διαβεβαίωνε τους συμπατριώτες του πως η αστυνομία δεν πρόκειται να τους ελέγξει, ακόμη κι αν παρέμεναν επί δεκαετίες χωρίς χαρτιά





Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία απομάκρυνσής του ολοκληρώθηκε σε διοικητικό επίπεδο και πραγματοποιήθηκε και η πτήση τσάρτερ με την οποία επιστρέφει από την Αθήνα στο Μπανγκλαντές μαζί με άλλους 50 συμπατριώτες του. Μάλιστα, στην υπόθεση προηγήθηκε η απόρριψη και τρίτου διαδοχικού αιτήματος ασύλου, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες να έχουν εξαντληθεί.







Για το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θεωρείται ότι αποτυπώνει στην πράξη τη δυνατότητα του κράτους να ολοκληρώνει τις διαδικασίες επιστροφής ακόμη και σε υποθέσεις όπου επιχειρείται η παράταση της παραμονής με διαδοχικές αιτήσεις και προσφυγές.



Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, για τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη, η υπόθεση «είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με στόχο να αποτρέψει την παραμονή στη χώρα αλλοδαπών στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν κρίνει οριστικά ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».



Το βίντεο που προκάλεσε την παρέμβαση Πλεύρη Η υπόθεση είχε έρθει στο προσκήνιο στα τέλη Ιουνίου, όταν ο 27χρονος εμφανίστηκε σε βίντεο από το Ναύπλιο να καλεί μετανάστες να μεταβούν στην περιοχή, ακόμη και χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Ο ίδιος υποστήριζε ότι στην περιοχή υπήρχαν δυνατότητες εργασίας, ενώ διαβεβαίωνε τους συμπατριώτες του πως η αστυνομία δεν πρόκειται να τους ελέγξει, ακόμη κι αν παρέμεναν επί δεκαετίες χωρίς χαρτιά.



Το βίντεο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος είχε επισημάνει ότι τέτοιες αναρτήσεις μεταφέρουν ψευδή μηνύματα για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας και μπορούν να αξιοποιηθούν από κυκλώματα διακινητών για την προσέλκυση παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε εντολή να κινηθούν οι διαδικασίες ανάκλησης της άδειας διαμονής του και απομάκρυνσής του από τη χώρα.



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Το τρίτο αίτημα ασύλου και η παρέμβαση των δικηγόρων της ΜΚΟ Το στοιχείο που προσδίδει πρόσθετη σημασία στην υπόθεση είναι η διαδοχική υποβολή αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είχε φτάσει να υποβάλει τρίτο αίτημα ασύλου, το οποίο επίσης απορρίφθηκε.



Απελάθηκε σήμερα ο 27χρονος Μπαγκλαντεσιανός, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο καλούσε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα συμπατριώτες του να έρθουν παράνομα στο Ναύπλιο , διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν αστυνομικούς ελέγχους ή απελάσεις.Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία απομάκρυνσής του ολοκληρώθηκε σε διοικητικό επίπεδο και πραγματοποιήθηκε και η πτήση τσάρτερ με την οποία επιστρέφει από την Αθήνα στο Μπανγκλαντές μαζί με άλλους 50 συμπατριώτες του. Μάλιστα, στην υπόθεση προηγήθηκε η απόρριψη και, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες να έχουν εξαντληθεί.Κατά τις ίδιες πηγές ο 27χρονος εκπροσωπήθηκε νομικά από Μη Κυβερνητική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στον χώρο του μεταναστευτικού με δύο δικηγόρους να προσπαθούν με νομικές ενέργειες, να εξασφαλίσουν την παραμονή του στη χώρα, παρά τις διαδοχικές απορριπτικές αποφάσεις.Για το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θεωρείται ότι αποτυπώνει στην πράξη τη δυνατότητα του κράτους ναακόμη και σε υποθέσεις όπου επιχειρείται η παράταση της παραμονής με διαδοχικές αιτήσεις και προσφυγές.Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, για τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη, η υπόθεση «είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με στόχο να αποτρέψει την παραμονή στη χώρα αλλοδαπών στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν κρίνει οριστικά ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».Η υπόθεση είχε έρθει στο προσκήνιο στα τέλη Ιουνίου, όταν ο 27χρονος εμφανίστηκε σε βίντεο από το Ναύπλιο να καλεί μετανάστες να μεταβούν στην περιοχή, ακόμη και χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Ο ίδιος υποστήριζε ότι στην περιοχή υπήρχανενώ διαβεβαίωνε τους συμπατριώτες του πως η αστυνομία δεν πρόκειται να τους ελέγξει, ακόμη κι ανχωρίς χαρτιά.Το βίντεο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος είχε επισημάνει ότι τέτοιες αναρτήσεις μεταφέρουν ψευδή μηνύματα για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας και μπορούν να αξιοποιηθούν από κυκλώματα διακινητών για την προσέλκυση παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε εντολή να κινηθούν οι διαδικασίες ανάκλησης της άδειας διαμονής του και απομάκρυνσής του από τη χώρα.Στις 26 Ιουνίου είχε γίνει γνωστή η ανάκληση της άδειας διαμονής του, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στις επόμενες προβλεπόμενες ενέργειες.Το στοιχείο που προσδίδει πρόσθετη σημασία στην υπόθεση είναι η διαδοχική υποβολή αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είχε φτάσει να υποβάλει τρίτο αίτημα ασύλου, το οποίο επίσης απορρίφθηκε.

Παράλληλα ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο ανέλαβε τη νομική εκπροσώπησή του και συνέχισε μέχρι την τελευταία στιγμή τις προσπάθειες για την παραμονή του στην Ελλάδα.



Η άσκηση των προβλεπόμενων νομικών δικαιωμάτων αποτελεί μέρος της διαδικασίας ασύλου, ακόμη και εάν για το κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούνται ως προσπάθεια παράτασης της παραμονής στη χώρα.



Η υπόθεση του Ναυπλίου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, με έμφαση στην ταχύτερη εξέταση αιτημάτων ασύλου, στον περιορισμό των καταχρηστικών διαδικασιών και στην αύξηση των πραγματικών επιστροφών.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι συνολικές επιστροφές ανήλθαν σε 2.638 έναντι 2.207 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 20%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις αναγκαστικές απελάσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.292 από 915, καταγράφοντας άνοδο 41%.



Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη είσοδο και παραμονή, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς να επιλέξουν την επιστροφή τους, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αντί της έκτισης ποινής φυλάκισης.



Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία με χώρες καταγωγής για την επανεισδοχή υπηκόων τους, ενώ η ελληνική πλευρά συμμετέχει στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για νέους μηχανισμούς επιστροφών.