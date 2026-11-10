Ντάνιελ Ράντκλιφ: Δεν ξέρω αν θα δω τη νέα σειρά Χάρι Πότερ, ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν δεν χρειάζεται καμία συμβουλή από εμένα
Ντάνιελ Ράντκλιφ: Δεν ξέρω αν θα δω τη νέα σειρά Χάρι Πότερ, ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν δεν χρειάζεται καμία συμβουλή από εμένα
Ο ηθοποιός μίλησε για τον νέο πρωταγωνιστή του franchise - «Θα είναι καταπληκτικός και ελπίζω ότι θα τον γνωρίσω κάποια στιγμή», είπε
Πρεμιέρα ετοιμάζεται να κάνει η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO και ο Ντάνιελ Ράντκλιφ δήλωσε πως δεν γνωρίζει εάν θα παρακολουθήσει τα επεισόδια, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να δώσει συμβουλές στον 12χρονο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα τηλεοπτική μεταφορά, καθώς θεωρεί πως δεν χρειάζεται.
Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως Χάρι Πότερ πρωταγωνιστώντας στις οκτώ επιτυχημένες ταινίες που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2011, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Associated Press δήλωσε χαρακτηριστικά για τη νέα εκδοχή του franchise: «Δεν ξέρω αν θα το κάνω, ειλικρινά. Έχω ήδη δει και συμμετάσχει σε πολλά “Χάρι Πότερ”. Επίσης, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Δεν έχω δει το “Breaking Bad”, δεν έχω δει το “Mad Men”, δεν έχω δει κάποιες από τις πραγματικά κλασικές σειρές. Οπότε, ξέρετε, οκτώ ώρες είναι πολύς χρόνος για οτιδήποτε».
Ο Ράντκλιφ στη συνέχεια τόνισε πως πιστεύει ότι ο νεαρός ηθοποιός που θα υποδυθεί τον συγκεκριμένο ήρωα θα είναι εξαιρετικός: «Πραγματικά, αλήθεια, προσπαθώ να μην δίνω συμβουλές στον Ντόμινικ. Τα καταφέρνει. Δεν χρειάζεται καμία συμβουλή από εμένα. Αν του πω κάτι, τότε στην επόμενη συνέντευξη που θα του κάνουν θα του πουν “Ο Νταν είπε ότι πρέπει να κάνεις αυτό”. Και δεν θέλω να στοιχειώνω αυτό το καημένο παιδί σε όλες τις συνεντεύξεις του. Οπότε δεν έχω καμία συμβουλή για εκείνον. Θα είναι καταπληκτικός και ελπίζω ότι θα τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Ανυπομονώ πολύ γι’ αυτό», είπε.
Σύμφωνα με το Variety, ο Ράντκλιφ και ο ΜακΛάφλιν είχαν ανταλλάξει μηνύματα και διατηρούν καλές σχέσεις. Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο πρώτος στην εκπομπή «Good Morning America» είχε στείλει μήνυμα στον 12χρονο: «Δεν θέλω να είμαι ένα φάντασμα στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά ήθελα απλώς να του γράψω για να του πω "Ελπίζω να περάσεις υπέροχα και ακόμη καλύτερα από ό,τι εγώ. Εγώ πέρασα υπέροχα, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα". Βλέπω απλώς αυτές τις φωτογραφίες του και των άλλων παιδιών και θέλω να τα αγκαλιάσω. Φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω "Είναι τρελό που το έκανα κι εγώ σε αυτή την ηλικία". Αλλά είναι επίσης απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνούν υπέροχα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως Χάρι Πότερ πρωταγωνιστώντας στις οκτώ επιτυχημένες ταινίες που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2011, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Associated Press δήλωσε χαρακτηριστικά για τη νέα εκδοχή του franchise: «Δεν ξέρω αν θα το κάνω, ειλικρινά. Έχω ήδη δει και συμμετάσχει σε πολλά “Χάρι Πότερ”. Επίσης, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Δεν έχω δει το “Breaking Bad”, δεν έχω δει το “Mad Men”, δεν έχω δει κάποιες από τις πραγματικά κλασικές σειρές. Οπότε, ξέρετε, οκτώ ώρες είναι πολύς χρόνος για οτιδήποτε».
Ο Ράντκλιφ στη συνέχεια τόνισε πως πιστεύει ότι ο νεαρός ηθοποιός που θα υποδυθεί τον συγκεκριμένο ήρωα θα είναι εξαιρετικός: «Πραγματικά, αλήθεια, προσπαθώ να μην δίνω συμβουλές στον Ντόμινικ. Τα καταφέρνει. Δεν χρειάζεται καμία συμβουλή από εμένα. Αν του πω κάτι, τότε στην επόμενη συνέντευξη που θα του κάνουν θα του πουν “Ο Νταν είπε ότι πρέπει να κάνεις αυτό”. Και δεν θέλω να στοιχειώνω αυτό το καημένο παιδί σε όλες τις συνεντεύξεις του. Οπότε δεν έχω καμία συμβουλή για εκείνον. Θα είναι καταπληκτικός και ελπίζω ότι θα τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Ανυπομονώ πολύ γι’ αυτό», είπε.
Daniel Radcliffe says he’s unsure if he’ll watch HBO’s upcoming “Harry Potter” series:— Variety (@Variety) November 9, 2026
“I don’t know if I will, honestly. I’ve watched [and] been in a lot of ‘Harry Potter’ already. Also, I don’t watch any TV. I haven’t seen ‘Breaking Bad’; I haven’t seen ‘Mad Men’; I haven’t… pic.twitter.com/JTBhE9uNgv
Σύμφωνα με το Variety, ο Ράντκλιφ και ο ΜακΛάφλιν είχαν ανταλλάξει μηνύματα και διατηρούν καλές σχέσεις. Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο πρώτος στην εκπομπή «Good Morning America» είχε στείλει μήνυμα στον 12χρονο: «Δεν θέλω να είμαι ένα φάντασμα στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά ήθελα απλώς να του γράψω για να του πω "Ελπίζω να περάσεις υπέροχα και ακόμη καλύτερα από ό,τι εγώ. Εγώ πέρασα υπέροχα, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα". Βλέπω απλώς αυτές τις φωτογραφίες του και των άλλων παιδιών και θέλω να τα αγκαλιάσω. Φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω "Είναι τρελό που το έκανα κι εγώ σε αυτή την ηλικία". Αλλά είναι επίσης απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνούν υπέροχα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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