Γεωργιάδης κατά Βελόπουλου για την πρόταση Προκαταρκτικής σε βάρος Τσίπρα: «Εντυπωσιακή η νομική ασχετοσύνη του ξερόλα μπάρμπα»
Γεωργιάδης κατά Βελόπουλου για την πρόταση Προκαταρκτικής σε βάρος Τσίπρα: «Εντυπωσιακή η νομική ασχετοσύνη του ξερόλα μπάρμπα»
Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι τα ενδεχόμενα αδικήματα που θα μπορούσε να εξετάσει η Βουλή έχουν παραγραφεί, ενώ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σημειώνει ότι δεν απαιτείται άδεια του κοινοβουλίου για την άσκηση δίωξης
Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή το αίτημα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα.
Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για «εντυπωσιακή» νομική ασχετοσύνη του Κυριάκου Βελόπουλου, τον οποίο αποκαλεί «ξερόλα μπάρμπα», υποστηρίζοντας ότι η Βουλή δεν έχει πλέον αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη για τα συγκεκριμένα ενδεχόμενα αδικήματα.
Όπως εξήγησε, η σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής αφορά τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων για τα οποία η Βουλή έχει αρμοδιότητα άσκησης δίωξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό, όλα τα σχετικά ενδεχόμενα αδικήματα έχουν παραγραφεί, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος, όπως ίσχυε μέχρι την αναθεώρησή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2020. «Άρα η Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει καμία τέτοια δίωξη πλέον, σε απλά ελληνικά δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε επίσης ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί αυτοτελές αδίκημα, το οποίο δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ενός πολιτικού και, επομένως, δεν απαιτείται άδεια της Βουλής για την άσκηση δίωξης από εισαγγελέα.
«Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν ανήκει σε αυτά τα αδικήματα και αν θέλει να ασκήσει δίωξη κάποιος εισαγγελέας για αυτό δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν συνδέεται με διαδικασία Προκαταρκτικής Επιτροπής.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε την επίθεσή του στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, γράφοντας: «Τώρα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τι να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμμία εξυπνάδα».
Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν ανήκει σε αυτά τα αδικήματα και αν θέλει να ασκήσει Δίωξη κάποιος εισαγγελέας για αυτό δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής. Δεν συνδέεται δηλαδή με Προκαταρκτική Επιτροπή καθώς είναι αυτοτελές αδίκημα που έχει κριθεί ότι δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του πολιτικού. Τώρα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τί να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμμία εξυπνάδα»
Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για «εντυπωσιακή» νομική ασχετοσύνη του Κυριάκου Βελόπουλου, τον οποίο αποκαλεί «ξερόλα μπάρμπα», υποστηρίζοντας ότι η Βουλή δεν έχει πλέον αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη για τα συγκεκριμένα ενδεχόμενα αδικήματα.
Όπως εξήγησε, η σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής αφορά τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων για τα οποία η Βουλή έχει αρμοδιότητα άσκησης δίωξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό, όλα τα σχετικά ενδεχόμενα αδικήματα έχουν παραγραφεί, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος, όπως ίσχυε μέχρι την αναθεώρησή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2020. «Άρα η Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει καμία τέτοια δίωξη πλέον, σε απλά ελληνικά δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Είναι εντυπωσιακή η νομική αλλά και η γενική ασχετοσύνη του «ξερόλα μπάρμπα». Έκανε αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής κατά του @atsipras αυτό σημαίνει να ερευνήσει η Βουλή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα οποία η ίδια έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη. Τέτοια αδικήματα… pic.twitter.com/S2ol05AziW— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 10, 2026
Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε επίσης ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί αυτοτελές αδίκημα, το οποίο δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ενός πολιτικού και, επομένως, δεν απαιτείται άδεια της Βουλής για την άσκηση δίωξης από εισαγγελέα.
«Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν ανήκει σε αυτά τα αδικήματα και αν θέλει να ασκήσει δίωξη κάποιος εισαγγελέας για αυτό δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν συνδέεται με διαδικασία Προκαταρκτικής Επιτροπής.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε την επίθεσή του στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, γράφοντας: «Τώρα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τι να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμμία εξυπνάδα».
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Είναι εντυπωσιακή η νομική αλλά και η γενική ασχετοσύνη του «ξερόλα μπάρμπα». Έκανε αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής κατά του Αλέξη Τσίπρα αυτό σημαίνει να ερευνήσει η Βουλή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα οποία η ίδια έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη. Τέτοια αδικήματα πλέον δεν υφίστανται διότι όλα τα σχετικά ενδεχόμενα αδικήματα έχουν παραγραφεί βάσει του Συντάγματος (άρθρο 86) όπως αυτό ίσχυε ως την Αναθεώρηση του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2020. Άρα η Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει καμμία τέτοια Δίωξη πλέον, σε απλά Ελληνικά δεν έχει καμμία σχετική αρμοδιότητα.
Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν ανήκει σε αυτά τα αδικήματα και αν θέλει να ασκήσει Δίωξη κάποιος εισαγγελέας για αυτό δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής. Δεν συνδέεται δηλαδή με Προκαταρκτική Επιτροπή καθώς είναι αυτοτελές αδίκημα που έχει κριθεί ότι δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του πολιτικού. Τώρα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τί να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμμία εξυπνάδα»
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