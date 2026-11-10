Γεωργιάδης κατά Βελόπουλου για την πρόταση Προκαταρκτικής σε βάρος Τσίπρα: «Εντυπωσιακή η νομική ασχετοσύνη του ξερόλα μπάρμπα»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι τα ενδεχόμενα αδικήματα που θα μπορούσε να εξετάσει η Βουλή έχουν παραγραφεί, ενώ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σημειώνει ότι δεν απαιτείται άδεια του κοινοβουλίου για την άσκηση δίωξης