Μητσοτάκης για το επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε
Μητσοτάκης για το επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε
«Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Instagram, ενημερώνοντας τους πολίτες για τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ποσά της ενίσχυσης και τις προθεσμίες.
Όπως ανακοίνωσε, σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Δεκεμβρίου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η φετινή ενίσχυση αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το επίδομα αυξάνεται κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος φτάνει τα 1.560 ευρώ, έναντι 350 ευρώ το 2019.
Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από τις 24.000 ευρώ το 2019 στις 34.000 ευρώ σήμερα.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, με μεγαλύτερη στήριξη στις περιοχές όπου επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ενεργειακή κρίση και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να ενισχύσει τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Νωρίτερα, μιλώντας στο Greece Talks 2026, που διοργανώνουν το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr, ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει: «Όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές, αλλά περιμένουν από την κυβέρνηση να κάνει κάτι. Κάναμε κάτι πολύ σημαντικό για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι και κάτω από το 1,50 σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Ανοίγουμε σήμερα την πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος στη βόρεια Ελλάδα μπορεί να πάρει μέχρι 1.300 ευρώ επίδομα θέρμανσης. Στην Κρήτη θα πάρει πολύ λιγότερα».
Όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Instagram:
Ξέρω ότι πολλοί κοιτάτε ήδη τον λογαριασμό της θέρμανσης με αγωνία. Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Μπαίνετε στο aade.gr/mythermansi με τους κωδικούς Τaxisnet και υποβάλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση θα αφορά τελικά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα: για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 το 2019 σε 34.000 ευρώ σήμερα. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι φέτος αυξάνουμε το επίδομα κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης. Όσο περισσότερο κρύο κάνει στον τόπο σας τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξης της οικονομίας, τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για να επιστρέφουμε αυτό το μέρισμα της πολιτικής μας στους πολίτες, ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Όπως ανακοίνωσε, σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Δεκεμβρίου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η φετινή ενίσχυση αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το επίδομα αυξάνεται κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος φτάνει τα 1.560 ευρώ, έναντι 350 ευρώ το 2019.
Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από τις 24.000 ευρώ το 2019 στις 34.000 ευρώ σήμερα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, με μεγαλύτερη στήριξη στις περιοχές όπου επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ενεργειακή κρίση και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να ενισχύσει τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Νωρίτερα, μιλώντας στο Greece Talks 2026, που διοργανώνουν το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr, ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει: «Όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές, αλλά περιμένουν από την κυβέρνηση να κάνει κάτι. Κάναμε κάτι πολύ σημαντικό για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι και κάτω από το 1,50 σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Ανοίγουμε σήμερα την πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος στη βόρεια Ελλάδα μπορεί να πάρει μέχρι 1.300 ευρώ επίδομα θέρμανσης. Στην Κρήτη θα πάρει πολύ λιγότερα».
Όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Instagram:
Ξέρω ότι πολλοί κοιτάτε ήδη τον λογαριασμό της θέρμανσης με αγωνία. Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Μπαίνετε στο aade.gr/mythermansi με τους κωδικούς Τaxisnet και υποβάλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση θα αφορά τελικά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα: για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 το 2019 σε 34.000 ευρώ σήμερα. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι φέτος αυξάνουμε το επίδομα κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης. Όσο περισσότερο κρύο κάνει στον τόπο σας τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξης της οικονομίας, τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για να επιστρέφουμε αυτό το μέρισμα της πολιτικής μας στους πολίτες, ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα