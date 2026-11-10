Μητσοτάκης για το επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε

«Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός