Μητσοτάκης στο Greece Talks: Αχρείαστη κλιμάκωση το νομοσχέδιο Ερντογάν για τη «Γαλάζια πατρίδα», προειδοποίησε για «δυναμική αντίδραση»

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«Η γεωγραφία δεν αλλάζει και θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Σρόιτερ, στο συνέδριο «Greece Talks, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το προωθούμενο από την Άγκυρα νομοσχέδιο για την λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα»: Μια τέτοια πρωτοβουλία θα αποτελούσε «μια αχρείαστη κλιμάκωση», με σοβαρές επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπήρχε «μία δυναμική αντίδραση».Όταν ρωτήθηκε αν η απάντηση της Αθήνας θα μπορούσε να είναι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν το απέκλεισε. Αρχικά αρκέστηκε να πει ότι δεν θα μπει «σε τέτοιες λεπομέρειες», όταν όμως ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας αν αποκλείει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Δεν το αποκλείω».Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ερευνητικό ταξίδι του γαλλικού πλοίου θα ολοκληρωθεί «χωρίς αναταράξεις», θέτοντας παράλληλα μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση τρίτων χωρών και στη διαδικασία αδειοδότησης των ερευνών. «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. «Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση» ανέφερε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επικοινωνίας. «Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση» υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ενημέρωση των τουρκικών Αρχών.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η ενημέρωση που μπορεί να αποστέλλεται σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία ή η Αίγυπτος, δεν πρέπει να συγχέεται με την αδειοδοτική διαδικασία, η οποία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών και των κυπριακών Αρχών. Στο ίδιο πλαίσιο απάντησε και στα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που παρουσίαζαν τη γαλλική ενημέρωση ως αίτημα άδειας προς την Άγκυρα. «Η Τουρκία πολλές φορές μπορεί να παρεμβαίνει και να θεωρεί ότι πρέπει να δώσει αυτή την άδεια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ούτε κάτι καινούργιο», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογες αξιώσεις έχουν διατυπωθεί και κατά το παρελθόν. «Τι λέει η Τουρκία δημόσια για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Για μένα μεγάλη σημασία έχει η πραγματικότητα και τα πραγματικά γεγονότα, ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε η άδεια», πρόσθεσε. Και ξεκαθάρισε ότι η άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία ούτε από κανένα άλλο παράκτιο κράτος, αλλά από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.Ο πρωθυπουργός ανέδειξε και την ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην παρουσία γαλλικών κεφαλαίων και εταιρειών. Όπως υπενθύμισε, το έργο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, με χρηματοδότηση άνω των 650 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ στόχος του - όπως είπε - είναι να συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο και, στη συνέχεια, την Κύπρο με το Ισραήλ, βγάζοντας τη Μεγαλόνησο από την ενεργειακή της απομόνωση. Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου στο έργο, αλλά και στον ρόλο γαλλικής εταιρείας ως βασικού προμηθευτή για την κατασκευή του καλωδίου. «Δεν είναι ακριβώς ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Στη διάρκεια της συνλεντευξης τέθηκε και το ενδεχόμενο εμφάνισης τουρκικού πολεμικού πλοίου στην περιοχή των ερευνών, παραπέμποντας στα γεγονότα της Κάσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε αρχικά ότι οι έρευνες στην περίπτωση της Κάσου πραγματοποιούνταν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια εμφανίστηκε κατηγορηματικός για την ετοιμότητα της χώρας. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια κλιμάκωση της έντασης, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε διαχειριστεί δύσκολες υποθέσεις. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2020», ανέφερε.Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε έτσι την εμπειρία διαχείρισης της ελληνοτουρκικής κρίσης του 2020, διατηρώντας πάντως την εκτίμησή του ότι οι σημερινές ερευνητικές εργασίες δεν θα οδηγήσουν σε ανάλογο σκηνικό. Στο ίδιο κεφάλαιο της συζήτησης άσκησε και έντονη κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης και μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο καλώδιο. Όπως υποστήριξε, ορισμένοι είτε θεωρούν ότι το έργο δεν θα πραγματοποιηθεί είτε αναμένουν να προκληθεί μια κρίση από την οποία η Ελλάδα θα βγει ηττημένη. «Ούτε το ένα θα συμβεί ούτε το άλλο», απάντησε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερωτήθηκε γιατί σε ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει «ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής» και γιατί κάποιοι «επιλέγουν να πιστεύουν την άλλη πλευρά και όχι την ελληνική κυβέρνηση». Η κριτική του επεκτάθηκε και σε μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστήριξε, παρουσιάζουν τον ίδιο, την κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών ως «προδότες».