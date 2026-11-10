Απέπλευσε από το Ηράκλειο το Abeille Marengo, ξεκινά έρευνες για το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου

Προορισμός του είναι η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες χαρτογράφησης του βυθού το καλοκαίρι του 2024 - Παπασταύρου: «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου»