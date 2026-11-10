Με λεπτούς χειρισμούς στην τελική ευθεία ο απόπλους του πλοίου για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, αύριο αναμένεται η αναχώρηση
Με λεπτούς χειρισμούς στην τελική ευθεία ο απόπλους του πλοίου για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, αύριο αναμένεται η αναχώρηση
Οι διπλωματικοί χειρισμοί και το ενδεχόμενο νέας τουρκικής NAVTEX - Αύριο, Τετάρτη, η αναχώρηση από το Ηράκλειο λένε από τη διαχειρίστρια εταιρεία του Abeille Marengo
Με μικρή καθυστέρηση, το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται, σύμφωνα με πηγές από την διαχειρίστρια εταιρεία, να ξεκινήσει αύριο από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να κατευθυνθεί στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, εκεί όπου θα κριθεί και η αξιοπιστία της συνεννόησης που έχει επιτευχθεί μεταξύ Γαλλίας και τουρκικής κυβέρνησης, ώστε να ξεκινήσουν απρόσκοπτα οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου.
Το πλοίο, αναχωρώντας από το Ηράκλειο, θα πραγματοποιήσει το λεγόμενο calibration test, για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης, πλέοντας σε χωρικά ύδατα. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.
Η καθυστέρηση, που αρχικά αποδόθηκε στον καιρό, προφανώς συνδέεται και με την ολοκλήρωση των λεπτών χειρισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με βάση τη γαλλική φόρμουλα, και ενώ επισήμως δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, πέραν της καθησυχαστικής αλλά και αινιγματικής δήλωσης του Χακάν Φιντάν.
Για την Αθήνα, όπου το ζήτημα της επανέναρξης των ερευνών έχει και υψηλή πολιτική σημασία, η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να διασφαλιστεί πλήρως ότι η όποια γαλλική ενημέρωση προς την Άγκυρα, με στόχο τον κατευνασμό της τουρκικής πλευράς και την ανεμπόδιστη έναρξη των ερευνών, δεν θα αφήσει «γκρίζα σημεία». Το πρώτο βήμα έγινε, βεβαίως, με την υποβολή αιτήματος από τη NEXANS μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες εξέδωσαν και τις NAVTEX για τις έρευνες του πλοίου σε όλο το μήκος της όδευσης του καλωδίου, από την Κρήτη μέχρι και την Κύπρο.
Χωρίς να υπάρχει πλήρης γνώση του περιεχομένου της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα, πληροφορίες επισημαίνουν δύο στοιχεία: ότι ρητά αναφέρεται πως η ενημέρωση αυτή δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης ερευνών και την αναφορά ότι η γαλλική στάση δεν αφορά ούτε προδικάζει ζητήματα αξιώσεων επί θαλάσσιων ζωνών.
Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, διασφαλίζουν τις ελληνικές θέσεις, καθώς δεν επιτρέπουν τη νομική επίκληση της ρηματικής διακοίνωσης ως επιχειρήματος για τη νομιμοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων ή την προβολή της γαλλικής ενημέρωσης ως αιτήματος αδειοδότησης.
Εξάλλου, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι τέτοιου είδους κείμενα, όπως η ρηματική διακοίνωση, δεν έχουν την ισχύ ούτε το περιεχόμενο για να γίνει επικληση τους για την επιβεβαίωση θαλάσσιων ζωνών ή κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε φυσικά προδικάζουν μελλοντικές οριοθετήσεις, καθώς πρόκειται για πρακτικές ρυθμίσεις που αφορούν και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Όλοι, όμως, στην Αθήνα παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς μέχρι την άφιξη του πλοίου στην επίμαχη περιοχή των διεθνών υδάτων, νοτιοανατολικά της Καρπάθου, κανείς δεν είναι βέβαιος ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία, εκβιαστικά, ζητώντας σαφέστερες διατυπώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ή άλλα ανταλλάγματα από τη Γαλλία.
Πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, πάντως, επιμένουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να αποφευχθεί η ένταση, με την Τουρκία να εκδίδει ενδεχομένως μια (παράνομη και παράτυπη) NAVTEX με τις συντεταγμένες που έχει ήδη συμπεριλάβει η ελληνική NAVTEX της Παρασκευής και κατόπιν να ισχυρίζεται ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με δική της εξουσιοδότηση και συναίνεση. Κίνηση η οποία, πάντως, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο ούτε νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις της Άγκυρας και η οποία θα απαντηθεί με ελληνική ακυρωτική αντι NAVTEX
Το διάστημα που μεσολαβεί, πάντως, από την έκδοση της NAVTEX μέχρι την έξοδο του πλοίου κρύβει κινδύνους, λόγω και της πίεσης που ασκείται στην τουρκική κυβέρνηση από τη μετάδοση στα τουρκικά ΜΜΕ της δημόσιας συζήτησης που διεξάγεται στην Ελλάδα καθώς πριν ακόμη ξεκινήσει το πλοίο, έχουν ήδη διατυπωθεί είτε θριαμβολογικά είτε καταστροφολογικά σενάρια και σχόλια. Κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα όσους έχουν αναλάβει τους λεπτούς και ευαίσθητους αυτούς χειρισμούς.
Η Αθήνα δεν θέλει, επίσης, να υπάρξει άλλη καθυστέρηση, θεωρώντας ότι αυτή η εβδομάδα προσφέρει μια ευνοϊκή συγκυρία, καθώς στην Αττάλεια διεξάγεται η μεγάλη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), με την παρουσία πολλών ξένων ηγετών και εκπροσώπων κυβερνήσεων. Μια συγκυρία που εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για οποιαδήποτε πρόκληση έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή ένα έργο που έχει και ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και μάλιστα σε βάρος μιας χώρας-μέλους της Ε.Ε.
Το πλοίο, αναχωρώντας από το Ηράκλειο, θα πραγματοποιήσει το λεγόμενο calibration test, για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης, πλέοντας σε χωρικά ύδατα. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.
Η καθυστέρηση, που αρχικά αποδόθηκε στον καιρό, προφανώς συνδέεται και με την ολοκλήρωση των λεπτών χειρισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με βάση τη γαλλική φόρμουλα, και ενώ επισήμως δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, πέραν της καθησυχαστικής αλλά και αινιγματικής δήλωσης του Χακάν Φιντάν.
Για την Αθήνα, όπου το ζήτημα της επανέναρξης των ερευνών έχει και υψηλή πολιτική σημασία, η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να διασφαλιστεί πλήρως ότι η όποια γαλλική ενημέρωση προς την Άγκυρα, με στόχο τον κατευνασμό της τουρκικής πλευράς και την ανεμπόδιστη έναρξη των ερευνών, δεν θα αφήσει «γκρίζα σημεία». Το πρώτο βήμα έγινε, βεβαίως, με την υποβολή αιτήματος από τη NEXANS μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες εξέδωσαν και τις NAVTEX για τις έρευνες του πλοίου σε όλο το μήκος της όδευσης του καλωδίου, από την Κρήτη μέχρι και την Κύπρο.
Χωρίς να υπάρχει πλήρης γνώση του περιεχομένου της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα, πληροφορίες επισημαίνουν δύο στοιχεία: ότι ρητά αναφέρεται πως η ενημέρωση αυτή δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης ερευνών και την αναφορά ότι η γαλλική στάση δεν αφορά ούτε προδικάζει ζητήματα αξιώσεων επί θαλάσσιων ζωνών.
Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, διασφαλίζουν τις ελληνικές θέσεις, καθώς δεν επιτρέπουν τη νομική επίκληση της ρηματικής διακοίνωσης ως επιχειρήματος για τη νομιμοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων ή την προβολή της γαλλικής ενημέρωσης ως αιτήματος αδειοδότησης.
Εξάλλου, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι τέτοιου είδους κείμενα, όπως η ρηματική διακοίνωση, δεν έχουν την ισχύ ούτε το περιεχόμενο για να γίνει επικληση τους για την επιβεβαίωση θαλάσσιων ζωνών ή κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε φυσικά προδικάζουν μελλοντικές οριοθετήσεις, καθώς πρόκειται για πρακτικές ρυθμίσεις που αφορούν και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Όλοι, όμως, στην Αθήνα παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς μέχρι την άφιξη του πλοίου στην επίμαχη περιοχή των διεθνών υδάτων, νοτιοανατολικά της Καρπάθου, κανείς δεν είναι βέβαιος ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία, εκβιαστικά, ζητώντας σαφέστερες διατυπώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ή άλλα ανταλλάγματα από τη Γαλλία.
Πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, πάντως, επιμένουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να αποφευχθεί η ένταση, με την Τουρκία να εκδίδει ενδεχομένως μια (παράνομη και παράτυπη) NAVTEX με τις συντεταγμένες που έχει ήδη συμπεριλάβει η ελληνική NAVTEX της Παρασκευής και κατόπιν να ισχυρίζεται ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με δική της εξουσιοδότηση και συναίνεση. Κίνηση η οποία, πάντως, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο ούτε νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις της Άγκυρας και η οποία θα απαντηθεί με ελληνική ακυρωτική αντι NAVTEX
Το διάστημα που μεσολαβεί, πάντως, από την έκδοση της NAVTEX μέχρι την έξοδο του πλοίου κρύβει κινδύνους, λόγω και της πίεσης που ασκείται στην τουρκική κυβέρνηση από τη μετάδοση στα τουρκικά ΜΜΕ της δημόσιας συζήτησης που διεξάγεται στην Ελλάδα καθώς πριν ακόμη ξεκινήσει το πλοίο, έχουν ήδη διατυπωθεί είτε θριαμβολογικά είτε καταστροφολογικά σενάρια και σχόλια. Κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα όσους έχουν αναλάβει τους λεπτούς και ευαίσθητους αυτούς χειρισμούς.
Η Αθήνα δεν θέλει, επίσης, να υπάρξει άλλη καθυστέρηση, θεωρώντας ότι αυτή η εβδομάδα προσφέρει μια ευνοϊκή συγκυρία, καθώς στην Αττάλεια διεξάγεται η μεγάλη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), με την παρουσία πολλών ξένων ηγετών και εκπροσώπων κυβερνήσεων. Μια συγκυρία που εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για οποιαδήποτε πρόκληση έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή ένα έργο που έχει και ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και μάλιστα σε βάρος μιας χώρας-μέλους της Ε.Ε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα