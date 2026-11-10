Παντρεύτηκε στα 84 του ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ μετά από 26 χρόνια σχέσης με την Νταϊάνα Τέιλορ

Το ζευγάρι γνωρίστηκε τυχαία όταν κάθισε δίπλα δίπλα σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη - Η κοινή ζωή, οι δύο προηγούμενοι γάμοι και η απόφαση να παντρευτούν έπειτα από 26 χρόνια σχέσης

84 ετών. Ο γάμος έγινε τη Δευτέρα (9/11), σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στην κατοικία του ζευγαριού στο Upper East Side του Μανχάταν, παρουσία ελάχιστων συγγενών και στενών φίλων.



«Είκοσι έξι χρόνια αφού βρέθηκαν τυχαία σε διπλανές θέσεις, ο Μάικ Μπλούμπεργκ και η Νταϊάνα Τέιλορ παντρεύτηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του πρώην δημάρχου. Όπως διευκρίνισε, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και οι δύο κόρες του Μπλούμπεργκ, Έμα και Τζορτζίνα.



δώδεκα καλεσμένους, όλους από τον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο του ζευγαριού. Ο εκπρόσωπος δεν αποκάλυψε τι ήταν εκείνο που οδήγησε τον Μπλούμπεργκ και την Τέιλορ στην απόφαση να επισημοποιήσουν τη σχέση τους ύστερα από τόσα χρόνια.



Michael Bloomberg, 84, Marries Diana Taylor in Private N.Y.C. Wedding After 26 Years Together https://t.co/yTSGfgRKuA — People (@people) November 9, 2026 Από τον πρώτο γάμο στη ζωή του εργένη Σύμφωνα με τους New York Times, για τον Μάικλ Μπλούμπεργκ πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του. Ο ιδρυτής του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου είχε παντρευτεί το 1976 τη Σούζαν Μπράουν, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, πριν το ζευγάρι πάρει διαζύγιο το 1993.



Ο επιχειρηματίας, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος της Νέας Υόρκης για τρεις συνεχόμενες θητείες και επιχείρησε ανεπιτυχώς να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, είχε καλλιεργήσει επί χρόνια την εικόνα του αμετανόητου εργένη. Μάλιστα, πολλοί από όσους τον γνώριζαν προσωπικά θεωρούσαν μάλλον απίθανο να αποφασίσει να ξαναπαντρευτεί.



Πριν γνωρίσει την Νταϊάνα Τέιλορ, είχε περιγράψει με χαρακτηριστικό χιούμορ τη ζωή του ως «ανύπαντρος, ετεροφυλόφιλος δισεκατομμυριούχος στο Μανχάταν».



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Ex-NYC Mayor Mike Bloomberg marries longtime partner Diana Taylor - after 26 years together https://t.co/Z3WfIjswt1 https://t.co/TNvRDERDjK — New York Post (@nypost) November 9, 2026 Ποια είναι η Νταϊάνα Τέιλορ Η 71χρονη Νταϊάνα Τέιλορ, η οποία έχει επίσης έναν προηγούμενο γάμο στο ενεργητικό της, διαθέτει τη δική της σημαντική επαγγελματική διαδρομή στη Νέα Υόρκη, έχοντας δραστηριοποιηθεί τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση.



Έπειτα από 26 χρόνια κοινής πορείας, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπεργκ , παντρεύτηκε με την Νταϊάνα Τέιλορ, σε ηλικία. Ο γάμος έγινε τη Δευτέρα (9/11), σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στην κατοικία του ζευγαριού στο Upper East Side του Μανχάταν, παρουσία ελάχιστων συγγενών και στενών φίλων.«Είκοσι έξι χρόνια αφού βρέθηκαν τυχαία σε διπλανές θέσεις, ο Μάικ Μπλούμπεργκ και η Νταϊάνα Τέιλορ παντρεύτηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του πρώην δημάρχου. Όπως διευκρίνισε, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και οι δύο κόρες του Μπλούμπεργκ, Έμα και Τζορτζίνα.Μετά την τελετή ακολούθησε γεύμα με περίπουόλους από τον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο του ζευγαριού. Ο εκπρόσωπος δεν αποκάλυψε τι ήταν εκείνο που οδήγησε τον Μπλούμπεργκ και την Τέιλορ στην απόφαση να επισημοποιήσουν τη σχέση τους ύστερα από τόσα χρόνια.Σύμφωνα με τους New York Times, για τον Μάικλ Μπλούμπεργκ πρόκειται για τονΟ ιδρυτής του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου είχε παντρευτεί το 1976 τη Σούζαν Μπράουν, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, πριν το ζευγάρι πάρει διαζύγιο το 1993.Ο επιχειρηματίας, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος της Νέας Υόρκης γιακαι επιχείρησε ανεπιτυχώς να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, είχε καλλιεργήσει επί χρόνια την εικόνα του αμετανόητου εργένη. Μάλιστα, πολλοί από όσους τον γνώριζαν προσωπικά θεωρούσαν μάλλον απίθανο να αποφασίσει να ξαναπαντρευτεί.Πριν γνωρίσει την Νταϊάνα Τέιλορ, είχε περιγράψει με χαρακτηριστικό χιούμορ τη ζωή του ως «ανύπαντρος, ετεροφυλόφιλος δισεκατομμυριούχος στο Μανχάταν».Η γνωριμία με τη μετέπειτα σύντροφό του, ωστόσο, έμελλε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές σχέσεις της προσωπικής του ζωής.Η 71χρονη Νταϊάνα Τέιλορ, η οποία έχει επίσης έναν προηγούμενο γάμο στο ενεργητικό της, διαθέτει τη δική της σημαντική επαγγελματική διαδρομή στη Νέα Υόρκη, έχοντας δραστηριοποιηθεί τόσο στονόσο και στη

Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Μπλούμπεργκ υπηρέτησε ως επικεφαλής της εποπτικής αρχής τραπεζών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επί κυβερνήτη Τζορτζ Πατάκι. Παράλληλα, συνόδευε συχνά τον σύντροφό της σε επίσημες εκδηλώσεις της πόλης, αναλαμβάνοντας στην πράξη αρκετές από τις δημόσιες υποχρεώσεις που παραδοσιακά συνδέονται με τον ρόλο της συζύγου του δημάρχου, χωρίς να εγκαταλείψει την επαγγελματική της σταδιοδρομία.



Το 2021 ανέλαβε τη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του New York City Ballet.



Οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν βρέθηκαν τυχαία ο ένας δίπλα στον άλλον σε συνεδρίαση της Citizens Budget Commission, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μπλούμπεργκ προετοιμαζόταν να διεκδικήσει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.



Η μακροχρόνια σχέση τους δεν στερήθηκε τις μικρές καθημερινές διαφωνίες, με την Τέιλορ να έχει μοιραστεί στο παρελθόν μια χαρακτηριστική ιστορία από τα Χριστούγεννα του 2007.



Εκείνη τη χρονιά αποφάσισε να του κάνει ένα ασυνήθιστο δώρο: μια φωτογραφία με δύο κουτάβια Λαμπραντόρ, τα οποία ήθελε να αποκτήσουν. «Κοίταξε τη φωτογραφία, μετά κοίταξε εμένα και μου είπε: “Δεν έχω επιλογή, έτσι δεν είναι;”», είχε αφηγηθεί η ίδια αρκετά χρόνια αργότερα. «Και του απάντησα: “Έχεις επιλογή, αλλά οι επιλογές έχουν συνέπειες”».



Ο Μπλούμπεργκ τελικά συμφώνησε να μπουν τα σκυλιά στο σπίτι, θέτοντας όμως έναν όρο: την ευθύνη της φροντίδας τους θα αναλάμβανε η Τέιλορ.



Η Νταϊάνα Τέιλορ στάθηκε δημόσια στο πλευρό του Μπλούμπεργκ και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, όταν ο επιχειρηματίας δέχθηκε έντονη κριτική για υποτιμητικά σχόλια που είχε κάνει κατά το παρελθόν για τις γυναίκες.



Σε ένα από τα εκλογικά γραφεία της εκστρατείας του στην Καλιφόρνια, οι υποστηρικτές του καλούνταν να γράψουν σε αυτοκόλλητα χαρτάκια τους λόγους για τους οποίους θεωρούσαν ότι ο Μπλούμπεργκ ήταν κατάλληλος για την προεδρία.



Η Τέιλορ έδωσε τότε τη δική της απάντηση, γράφοντας: «Μου αρέσει ο Μάικ, επειδή αγαπώ τον Μάικ».



Η πολιτική παρουσία Παρά την αποχώρησή του από τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και την αποτυχημένη προσπάθειά του να διεκδικήσει την προεδρία, ο Μπλούμπεργκ εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική σκηνή, κυρίως μέσω της οικονομικής υποστήριξης που παρέχει σε υποψηφίους και πολιτικές πρωτοβουλίες.



Στη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής έχει αλλάξει αρκετές φορές κομματική ταυτότητα, περνώντας από τους Δημοκρατικούς στους Ρεπουμπλικανούς, στη συνέχεια στους ανεξάρτητους και επιστρέφοντας τελικά στο Δημοκρατικό Κόμμα.



Μόλις τον περασμένο μήνα, συνεργάτες του γνωστοποίησαν ότι είχε διαθέσει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για την ενίσχυση των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των μεγαλύτερων γνωστών χρηματοδοτών του κόμματος σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο.