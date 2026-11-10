Γεωργιάδης για Τσίπρα: Έγινε και πολεμοκάπηλος; Σε λίγο θα μιλάει για την Αγιά Σοφιά και τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά

«Ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός 5 χρόνια ήταν, άμα ήθελε να κάνει τα μίλια 12 και να κάνει ΑΟΖ με τη Λιβύη μπορούσε να το είχε κάνει. Δεν θυμάμαι να έκανε ούτε 12 μίλια, ούτε ΑΟΖ με την Αίγυπτο» - Η ένταση στον αέρα με τον Στραβελάκη και η παρέμβαση Καραμέρου