Σοκαριστικά πλάνα από drone: Διαλυμένα αυτοκίνητα και φορτηγά μετά την καραμπόλα των 86 οχημάτων με τους 12 νεκρούς στη Βουλγαρία
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Βουλγαρία Καραμπόλα Νεκροί

Σοκαριστικά πλάνα από drone: Διαλυμένα αυτοκίνητα και φορτηγά μετά την καραμπόλα των 86 οχημάτων με τους 12 νεκρούς στη Βουλγαρία

Τουλάχιστον 51 τραυματίες - Η πυκνή ομίχλη φέρεται να προκάλεσε την πολύνεκρη καραμπόλα - Αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών

Σοκαριστικά πλάνα από drone: Διαλυμένα αυτοκίνητα και φορτηγά μετά την καραμπόλα των 86 οχημάτων με τους 12 νεκρούς στη Βουλγαρία
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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε drone πάνω από τον αυτοκινητόδρομο «Θράκη» στη Βουλγαρία, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς και 51 τραυματίες. Τα εναέρια πλάνα αποτυπώνουν τα δεκάδες διαλυμένα αυτοκίνητα και φορτηγά, ορισμένα από τα οποία έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες σιδερικών, μετά την τεράστια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 86 οχήματα.

Στο βίντεο διακρίνονται τα οχήματα ακινητοποιημένα σε μεγάλη απόσταση κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί σωροί από αυτοκίνητα και φορτηγά που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι εικόνες αποτυπώνουν μία από τις πλέον πολύνεκρες οδικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, στις διαδοχικές συγκρούσεις ενεπλάκησαν συνολικά 86 οχήματα, εκ των οποίων 63 στο ρεύμα προς Μπουργκάς και 23 στο ρεύμα προς Σόφια.



Η πυκνή ομίχλη και οι διαδοχικές συγκρούσεις

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή του Γιάμπολ, μεταξύ των κόμβων Ζίμνιτσα και Καμπίλε, όταν η ορατότητα μειώθηκε απότομα εξαιτίας της πυκνής ομίχλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, η ορατότητα περιορίστηκε από τα 70-80 μέτρα στα μόλις 10 μέτρα, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες συγκρούσεις.

Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης.

Κλείσιμο


Στα νοσοκομεία 51 τραυματίες

Οι διασώστες μετέφεραν τουλάχιστον 51 τραυματίες σε νοσοκομεία του Σλίβεν, του Γιάμπολ και του Μπουργκάς, με 13 από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο νοσοκομείο του Σλίβεν διακομίστηκαν 23 άνθρωποι, εκ των οποίων 19 χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ ορισμένοι τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε από 11 σε 12, καθώς ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο του Γιάμπολ.

«Δεν έχω ξαναδεί τόσο σοβαρό τροχαίο»

Η ειδικός οδικής ασφάλειας Ντιάνα Ρουσίνοβα, η οποία βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας, περιέγραψε στο βουλγαρικό Actualno εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ορισμένα οχήματα είχαν καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ήταν σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστούν.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική για τις ελλείψεις στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των οδηγών, υποστηρίζοντας ότι η αξιοποίηση ηλεκτρονικών πινακίδων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή ανάλογων δυστυχημάτων.



Εθνικό πένθος στη Βουλγαρία

Η βουλγαρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα είναι ημέρα εθνικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων.

Την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η Εθνική Ανακριτική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Γιάμπολ. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες ορατότητας, την κατάσταση του οδοστρώματος, τη διαγράμμιση και τα διαθέσιμα συστήματα οδικής ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των διαδοχικών συγκρούσεων.

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