Σοκαριστικά πλάνα από drone: Διαλυμένα αυτοκίνητα και φορτηγά μετά την καραμπόλα των 86 οχημάτων με τους 12 νεκρούς στη Βουλγαρία
Τουλάχιστον 51 τραυματίες - Η πυκνή ομίχλη φέρεται να προκάλεσε την πολύνεκρη καραμπόλα - Αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών
Στο βίντεο διακρίνονται τα οχήματα ακινητοποιημένα σε μεγάλη απόσταση κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί σωροί από αυτοκίνητα και φορτηγά που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι εικόνες αποτυπώνουν μία από τις πλέον πολύνεκρες οδικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.
Σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, στις διαδοχικές συγκρούσεις ενεπλάκησαν συνολικά 86 οχήματα, εκ των οποίων 63 στο ρεύμα προς Μπουργκάς και 23 στο ρεύμα προς Σόφια.
Drone footage reveals the horrifying scale of the tragedy on Bulgaria’s Trakia Motorway. Over 50 vehicles, including cars and trucks, were involved in the massive pile-up, leaving at least 12 people dead and dozens injured. One of Bulgaria’s deadliest road disasters. 😭 https://t.co/NfyVJyGotH— една българка (@transbulgaria) November 10, 2026
Η πυκνή ομίχλη και οι διαδοχικές συγκρούσειςΤο πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή του Γιάμπολ, μεταξύ των κόμβων Ζίμνιτσα και Καμπίλε, όταν η ορατότητα μειώθηκε απότομα εξαιτίας της πυκνής ομίχλης.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, η ορατότητα περιορίστηκε από τα 70-80 μέτρα στα μόλις 10 μέτρα, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες συγκρούσεις.
Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης.
Верижни катастрофи на "Тракия" от днес pic.twitter.com/UBXQEftV4P— Blagovest Tsvetanov (@blagonext) November 10, 2026
Οι διασώστες μετέφεραν τουλάχιστον 51 τραυματίες σε νοσοκομεία του Σλίβεν, του Γιάμπολ και του Μπουργκάς, με 13 από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Στα νοσοκομεία 51 τραυματίες
Στο νοσοκομείο του Σλίβεν διακομίστηκαν 23 άνθρωποι, εκ των οποίων 19 χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ ορισμένοι τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις.
Болгарт олон машин мөргөлдсөн томоохон ослын улмаас амиа алдагсдын тоо 12 болж нэмэгдлээ— eegii33yahoo.com (@eegii33yahoo) November 10, 2026
Сүүлийн үеийн мэдээллээр, "Тракия" хурдны зам дээр гарсан ослуудад нийт 86 тээврийн хэрэгсэл өртөж, дахин 50 хүн гэмтэж бэртсэн байна. pic.twitter.com/kvP7HPv78O
«Δεν έχω ξαναδεί τόσο σοβαρό τροχαίο»Η ειδικός οδικής ασφάλειας Ντιάνα Ρουσίνοβα, η οποία βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας, περιέγραψε στο βουλγαρικό Actualno εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής.
«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ορισμένα οχήματα είχαν καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ήταν σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστούν.
Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική για τις ελλείψεις στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των οδηγών, υποστηρίζοντας ότι η αξιοποίηση ηλεκτρονικών πινακίδων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή ανάλογων δυστυχημάτων.
🚨 Тежки верижни катастрофи блокираха АМ „Тракия“ край Зимница!— news.bg (@newsbg_official) November 10, 2026
Около 50 автомобила се удариха в условията на гъста мъгла.
Има жертви и пострадали. Мобилизирани бяха спешни екипи от няколко области.
🎥 Най-важното за инцидента във видеото. pic.twitter.com/9v1xMcgxHS
Η βουλγαρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα είναι ημέρα εθνικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων.
Εθνικό πένθος στη Βουλγαρία
Την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η Εθνική Ανακριτική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Γιάμπολ. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες ορατότητας, την κατάσταση του οδοστρώματος, τη διαγράμμιση και τα διαθέσιμα συστήματα οδικής ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των διαδοχικών συγκρούσεων.
🇧🇬 Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора, съобщиха от правителствената… https://t.co/TXoh1TzPcy pic.twitter.com/L20Ez7cGZ7— град София (@sofiagrad) November 10, 2026
🚨 Тежки верижни катастрофи на магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков потвърди за загинали Гъста мъгла затруднява движението, активирана е системата за ранно оповестяване в Ямбол, Бургас📉🇧🇬#България #Новини #Катастро pic.twitter.com/VKueNMxeDo— Тук е България (@jrwty48) November 10, 2026
Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 pic.twitter.com/AYu4pjvqaL— една българка (@transbulgaria) November 10, 2026
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