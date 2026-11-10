Χατζηδάκης: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να δίνει μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε υποτιμητικά στους ψηφοφόρους του
Χατζηδάκης: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να δίνει μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε υποτιμητικά στους ψηφοφόρους του
«Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τον Αντώνη Σαμαρά
Για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε το πρωί της Τρίτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ασκώντας κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για την επιμονή του το θέμα της διαφθοράς.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηδάκης, «ο Τσίπρας έλεγε τα ίδια το 2023 και βρέθηκε στο 17,5%. Δεν λειτούργησε την προηγούμενη φορά αυτή η συνταγή. Αφού λέει αυτά για τη διαφθορά, να συνεννοηθεί με τον υπουργό του τον κ. Κοντονή που την περασμένη εβδομάδα είπε για την αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων ότι υπήρχαν τρεις περιπτώσεις που υπήρξαν διευθετήσεις».
«Δεν νομίζω ότι μπορεί να παραδίδει μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε πρωτίστους στους δικούς του ψηφοφόρους με υποτιμητικό τρόπο. Το να λες ψεύδη είναι ηθικό; Δεν είναι καινούργιος στην πολιτική, έχει διαδρομή και έχει κριθεί από τους πολίτες. Μετά το rebranding αντί να πάει στο ποσοστό του 2023, πηγαίνει χαμηλότερα» συνέχισε ο Κωστής Χατζηδάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
Μιλώντας, στη συνέχεια για το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε «το ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα και δεύτερον ότι εξέδωσε antinavtex η Τουρκία δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένη».
«Δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ενισχύουμε τις συμμαχίες μας και αυτό που θα μας κρίνει όλους είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο. Η ρηματική διακοίνωση είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης και καλό είναι να μην αυτοθυματοποιούμαστε κάποιοι στη χώρα ότι η Ελλάδα ηττάται. Δεν ξέρω πώς αυτό συμβαίνει όταν η Ελλάδα έχει κάνει δύο συμφωνίες αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία ή όταν θα πάρει τα F-35» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.
Στο πλαίσιο αυτό και ερωτηθείς για τις αντιδράσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε «ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα» προσθέτοντας ότι «από το 2019 και μετά η Ελλάδα συνεχώς ενισχύει τη θέση της στη διεθνή πολιτική σκηνή».
Κλείνοντας ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε πως «η προτίμησή μας είναι η μείωση φόρων, έχουμε μειώσει 91 φόρους. Η προτίμηση είναι μείωση στους άμεσους φόρους»
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηδάκης, «ο Τσίπρας έλεγε τα ίδια το 2023 και βρέθηκε στο 17,5%. Δεν λειτούργησε την προηγούμενη φορά αυτή η συνταγή. Αφού λέει αυτά για τη διαφθορά, να συνεννοηθεί με τον υπουργό του τον κ. Κοντονή που την περασμένη εβδομάδα είπε για την αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων ότι υπήρχαν τρεις περιπτώσεις που υπήρξαν διευθετήσεις».
«Δεν νομίζω ότι μπορεί να παραδίδει μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε πρωτίστους στους δικούς του ψηφοφόρους με υποτιμητικό τρόπο. Το να λες ψεύδη είναι ηθικό; Δεν είναι καινούργιος στην πολιτική, έχει διαδρομή και έχει κριθεί από τους πολίτες. Μετά το rebranding αντί να πάει στο ποσοστό του 2023, πηγαίνει χαμηλότερα» συνέχισε ο Κωστής Χατζηδάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
Μιλώντας, στη συνέχεια για το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε «το ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα και δεύτερον ότι εξέδωσε antinavtex η Τουρκία δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένη».
«Δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ενισχύουμε τις συμμαχίες μας και αυτό που θα μας κρίνει όλους είναι αν θα γίνει ή όχι το καλώδιο. Η ρηματική διακοίνωση είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης και καλό είναι να μην αυτοθυματοποιούμαστε κάποιοι στη χώρα ότι η Ελλάδα ηττάται. Δεν ξέρω πώς αυτό συμβαίνει όταν η Ελλάδα έχει κάνει δύο συμφωνίες αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία ή όταν θα πάρει τα F-35» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.
Στο πλαίσιο αυτό και ερωτηθείς για τις αντιδράσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε «ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα» προσθέτοντας ότι «από το 2019 και μετά η Ελλάδα συνεχώς ενισχύει τη θέση της στη διεθνή πολιτική σκηνή».
Κλείνοντας ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε πως «η προτίμησή μας είναι η μείωση φόρων, έχουμε μειώσει 91 φόρους. Η προτίμηση είναι μείωση στους άμεσους φόρους»
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