Χατζηδάκης: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να δίνει μαθήματα ηθικής όταν συμπεριφέρθηκε υποτιμητικά στους ψηφοφόρους του

«Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά να μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τον Αντώνη Σαμαρά