Η ατάκα Μητσοτάκη για τη Μαρέβα όταν ρωτήθηκε γιατί θέλει τρίτη θητεία: «Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;»
Η ατάκα Μητσοτάκη για τη Μαρέβα όταν ρωτήθηκε γιατί θέλει τρίτη θητεία: «Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;»
Ο πρωθυπουργός εξήγησε στον Αντώνη Σρόιτερ γιατί θέλει να παραμείνει στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα για τη σύζυγό του
Με χιούμορ απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε για την απόφασή του να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, κάνοντας αναφορά στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks 2026, που διοργανώνουν το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr.
«Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», απάντησε αρχικά χαμογελώντας ο πρωθυπουργός εξηγώντας στην συνέχεια ότι η επιθυμία του να συνεχίσει στην πρωθυπουργία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις διεθνείς επαφές και στη διαχείριση κρίσεων.
«Έχω αποκτήσει πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη για τη χώρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά τόσο λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων όσο και λόγω των αλλαγών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.
«Την επόμενη τετραετία θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με τους νικητές ή τους ηττημένους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε μια ηλικία στην οποία έχει ακόμη τη διάθεση και την όρεξη να προσφέρει.
Έσπευσε, πάντως, να συνδέσει τη διεκδίκηση νέας εντολής με τον απολογισμό της σημερινής κυβερνητικής θητείας.
«Με "προσέλαβαν" το 2023 για να κάνω συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει στους πολίτες τι υλοποίησε από όσα είχε δεσμευτεί να κάνει.
«Δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά λέμε ότι τις βασικές δεσμεύσεις μας τις τηρήσαμε», κατέληξε, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επόμενες εκλογές.
«Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», απάντησε αρχικά χαμογελώντας ο πρωθυπουργός εξηγώντας στην συνέχεια ότι η επιθυμία του να συνεχίσει στην πρωθυπουργία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις διεθνείς επαφές και στη διαχείριση κρίσεων.
«Έχω αποκτήσει πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη για τη χώρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά τόσο λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων όσο και λόγω των αλλαγών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.
«Την επόμενη τετραετία θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με τους νικητές ή τους ηττημένους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε μια ηλικία στην οποία έχει ακόμη τη διάθεση και την όρεξη να προσφέρει.
Έσπευσε, πάντως, να συνδέσει τη διεκδίκηση νέας εντολής με τον απολογισμό της σημερινής κυβερνητικής θητείας.
«Με "προσέλαβαν" το 2023 για να κάνω συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει στους πολίτες τι υλοποίησε από όσα είχε δεσμευτεί να κάνει.
«Δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά λέμε ότι τις βασικές δεσμεύσεις μας τις τηρήσαμε», κατέληξε, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επόμενες εκλογές.
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