Παραιτήθηκε από βουλευτής Αχαΐας ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στη θέση του ο Γιώργος Κυριακόπουλος

Ο ανεξάρτητος βουλευτής υπέβαλε την παραίτησή του με επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη – Από 12 σε 13 αυξάνονται τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ