Παραιτήθηκε από βουλευτής Αχαΐας ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στη θέση του ο Γιώργος Κυριακόπουλος
Παραιτήθηκε από βουλευτής Αχαΐας ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στη θέση του ο Γιώργος Κυριακόπουλος
Ο ανεξάρτητος βουλευτής υπέβαλε την παραίτησή του με επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη – Από 12 σε 13 αυξάνονται τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με επιστολή που απέστειλε σήμερα, Τρίτη (10/11), στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
O κ. Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας το 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, πριν ανεξαρτητοποιηθεί.
Τη θέση του στη Βουλή καταλαμβάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες, καθώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται από 12 σε 13 βουλευτές.
Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επικαλείται το άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού της Βουλής, γνωστοποιώντας την απόφασή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή Αχαΐας.
Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Αχαΐας».
O κ. Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας το 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, πριν ανεξαρτητοποιηθεί.
Τη θέση του στη Βουλή καταλαμβάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες, καθώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται από 12 σε 13 βουλευτές.
Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επικαλείται το άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού της Βουλής, γνωστοποιώντας την απόφασή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή Αχαΐας.
Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Αχαΐας».
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