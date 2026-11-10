Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης
Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης
Στον πρώην ηθοποιό και μοντέλο επιβλήθηκαν οι όροι την εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα
Ελεύθερος αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του στον ανακριτή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο κατηγορείται ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν μιάμιση ώρα, προτού ολοκληρώσει την απολογία του στην οποία αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.
Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο Ερρίκος Πετιλόν ευχαρίστησε τον δικηγόρο του και τους δημοσιογράφους: «θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη κυρίως στον νομικό που έχω δίπλα μου, τον δικηγόρο μου τον υπέροχο, την ομάδα του που μου στάθηκαν, εσάς τους δημοσιογράφους που τρέχετε να με υποστηρίξετε γιατί είστε υπέρ μου σε πολλά πράγματα».
«Δεν θα σας πω πώς έμπλεξα. Γιατί αν ξεκινήσω με την λέξη έμπλεξα χαλάει όλο αυτό που θέλω να εκφράσω την κατάλληλη στιγμή. Θα μείνω στο ότι ήταν όλη αυτή η διαδικασία στημένη, όχι μόνο για εμένα, για όλους που περάσαμε τις συλλήψεις κάτω από τραγικά δύσκολα πρωτόκολλα. Δεν φταίνε οι πράκτορες που έρχονται για να δούνε ποιοι είναι στις εγκληματικές οργανώσεις, αυτοί είναι μια χαρά. Το πρωτόκολλο όμως, μα βγάλανε από τα σπίτια μας με ευγένεια τα παιδιά, δεν μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε και δεν αφορά μόνο εμένα αυτό, τους αφορά όλους, οι άλλοι είχαν οικογένειες στα σπίτια. Είχα ανάγκη από κάποιες αγωγές που παίρνω, ούτε ήξερα πότε θα τις ξαναπάρω. Μείναμε σε έναν χώρο 48 ώρες, σε καρέκλες και καναπέδες παρακαλώ. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν ευθύνεται κανένας πράκτορας ή αστυνόμος για αυτό. Εγώ ήμουν συνεργάσιμος για δύο λόγους: γνώριζα ότι δεν ευθύνεται κανείς για τη διαδικασία παρά το κράτος και από κάτω εκεί που έχει δώσει τις εντολές αυτές», ανέφερε.
«Το κράτος κυνηγάει την παραβατικότητα, για να μην παρεξηγηθώ. Άλλο κυνηγάω την παραβατικότητα και άλλο συλλαμβάνω έναν ντελιβερά, μαζί μου ήταν. Ένας ντελιβεράς από την Καβάλα με δύο παιδιά που ανησυχεί για το τι θα πει η Καβάλα», δήλωσε μεταξύ άλλων.
«Θέσαμε την υπόθεση στη σωστή της διάσταση, έγιναν δεκτοί όλοι οι ισχυρισμοί μας, προβάλαμε την συνεργασία με τις αρχές, δώσαμε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Είναι γνωστή η ιστορία του εντολέα μου, βρέθηκε σε μια ευάλωτη στιγμή, σε μία περίοδο αδυναμίας και αυτή την στιγμή βρέθηκαν κάποιοι που προσπάθησαν να τον εκμεταλλευτούν και ως έναν βαθμό τον εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία αφενός για την πλήρη απαλλαγή από την κατηγορία, αφετέρου για την ικανοποίησή μας έναντι αυτών οι οποίοι επιχείρησαν να μας εκμεταλλευτούν», δήλωσε ο δικηγόρος, Όθωνας Παπαδόπουλος.
Για τις εταιρείες «απάντησε ότι του προτάθηκε να συμμετάσχει ως διαχειριστής και του έταξαν ένα ποσό ως αμοιβή. Κατονόμασε το πρόσωπο που τον ενέπλεξε και επεξήγησε ότι δεν είχε ιδέα για το συνολικό ποσό της οφειλής που είχε συγκεντρωθεί στην εφορία. Ποσό για το οποίο ενημερώθηκε και έπαθε το σχετικό σοκ όταν τον συνέλαβαν. Η ζωή έχει τα ψηλά και τα χαμηλά της. Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος για το γεγονός ότι βοήθησα έναν άνθρωπο τη στιγμή που βρισκόταν στα χαμηλά».
Οι δηλώσεις του δικηγόρου του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνα Παπαδόπουλου:
Αρνήθηκε τις κατηγορίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.
Στην απολογία του περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζε το 2023, υποστηρίζοντας ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και εξάρτησης από ουσίες, βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και ζούσε αποκλειστικά από επιδόματα.
Όπως ανέφερε, δέχθηκε να εμφανίζεται ως διαχειριστής επιχειρήσεων εστίασης έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 600 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να ασκεί πραγματικά καθήκοντα διοίκησης ή να γνωρίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν εργαζόταν στα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά εμφανιζόταν μόνο για να εισπράξει τα χρήματά του, τα οποία μπορούσε να του παραδώσει ακόμη και κάποιος σερβιτόρος.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το 2023 χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική μονάδα για περίπου έναν μήνα, ενώ περιέγραψε και τη μακροχρόνια προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες, επικαλούμενος δεκάδες εισαγωγές σε θεραπευτικές δομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η υπόθεση αφορά τη δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούσαν δεκάδες «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές επιχειρήσεων, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές να ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη.
Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν μιάμιση ώρα, προτού ολοκληρώσει την απολογία του στην οποία αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.
Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο Ερρίκος Πετιλόν ευχαρίστησε τον δικηγόρο του και τους δημοσιογράφους: «θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη κυρίως στον νομικό που έχω δίπλα μου, τον δικηγόρο μου τον υπέροχο, την ομάδα του που μου στάθηκαν, εσάς τους δημοσιογράφους που τρέχετε να με υποστηρίξετε γιατί είστε υπέρ μου σε πολλά πράγματα».
«Δεν θα σας πω πώς έμπλεξα. Γιατί αν ξεκινήσω με την λέξη έμπλεξα χαλάει όλο αυτό που θέλω να εκφράσω την κατάλληλη στιγμή. Θα μείνω στο ότι ήταν όλη αυτή η διαδικασία στημένη, όχι μόνο για εμένα, για όλους που περάσαμε τις συλλήψεις κάτω από τραγικά δύσκολα πρωτόκολλα. Δεν φταίνε οι πράκτορες που έρχονται για να δούνε ποιοι είναι στις εγκληματικές οργανώσεις, αυτοί είναι μια χαρά. Το πρωτόκολλο όμως, μα βγάλανε από τα σπίτια μας με ευγένεια τα παιδιά, δεν μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε και δεν αφορά μόνο εμένα αυτό, τους αφορά όλους, οι άλλοι είχαν οικογένειες στα σπίτια. Είχα ανάγκη από κάποιες αγωγές που παίρνω, ούτε ήξερα πότε θα τις ξαναπάρω. Μείναμε σε έναν χώρο 48 ώρες, σε καρέκλες και καναπέδες παρακαλώ. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν ευθύνεται κανένας πράκτορας ή αστυνόμος για αυτό. Εγώ ήμουν συνεργάσιμος για δύο λόγους: γνώριζα ότι δεν ευθύνεται κανείς για τη διαδικασία παρά το κράτος και από κάτω εκεί που έχει δώσει τις εντολές αυτές», ανέφερε.
«Το κράτος κυνηγάει την παραβατικότητα, για να μην παρεξηγηθώ. Άλλο κυνηγάω την παραβατικότητα και άλλο συλλαμβάνω έναν ντελιβερά, μαζί μου ήταν. Ένας ντελιβεράς από την Καβάλα με δύο παιδιά που ανησυχεί για το τι θα πει η Καβάλα», δήλωσε μεταξύ άλλων.
«Θέσαμε την υπόθεση στη σωστή της διάσταση, έγιναν δεκτοί όλοι οι ισχυρισμοί μας, προβάλαμε την συνεργασία με τις αρχές, δώσαμε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Είναι γνωστή η ιστορία του εντολέα μου, βρέθηκε σε μια ευάλωτη στιγμή, σε μία περίοδο αδυναμίας και αυτή την στιγμή βρέθηκαν κάποιοι που προσπάθησαν να τον εκμεταλλευτούν και ως έναν βαθμό τον εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία αφενός για την πλήρη απαλλαγή από την κατηγορία, αφετέρου για την ικανοποίησή μας έναντι αυτών οι οποίοι επιχείρησαν να μας εκμεταλλευτούν», δήλωσε ο δικηγόρος, Όθωνας Παπαδόπουλος.
Για τις εταιρείες «απάντησε ότι του προτάθηκε να συμμετάσχει ως διαχειριστής και του έταξαν ένα ποσό ως αμοιβή. Κατονόμασε το πρόσωπο που τον ενέπλεξε και επεξήγησε ότι δεν είχε ιδέα για το συνολικό ποσό της οφειλής που είχε συγκεντρωθεί στην εφορία. Ποσό για το οποίο ενημερώθηκε και έπαθε το σχετικό σοκ όταν τον συνέλαβαν. Η ζωή έχει τα ψηλά και τα χαμηλά της. Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος για το γεγονός ότι βοήθησα έναν άνθρωπο τη στιγμή που βρισκόταν στα χαμηλά».
Οι δηλώσεις του δικηγόρου του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνα Παπαδόπουλου:
Αρνήθηκε τις κατηγορίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.
Στην απολογία του περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζε το 2023, υποστηρίζοντας ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και εξάρτησης από ουσίες, βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και ζούσε αποκλειστικά από επιδόματα.
Όπως ανέφερε, δέχθηκε να εμφανίζεται ως διαχειριστής επιχειρήσεων εστίασης έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 600 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να ασκεί πραγματικά καθήκοντα διοίκησης ή να γνωρίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν εργαζόταν στα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά εμφανιζόταν μόνο για να εισπράξει τα χρήματά του, τα οποία μπορούσε να του παραδώσει ακόμη και κάποιος σερβιτόρος.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το 2023 χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική μονάδα για περίπου έναν μήνα, ενώ περιέγραψε και τη μακροχρόνια προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες, επικαλούμενος δεκάδες εισαγωγές σε θεραπευτικές δομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η υπόθεση αφορά τη δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούσαν δεκάδες «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές επιχειρήσεων, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές να ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη.
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