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Βίντεο από άγρια ληστεία στο Μετρό Μοναστηράκι, χτύπησαν 21χρονο με γροθιές και κλωτσιές για μια αλυσίδα
Βίντεο από άγρια ληστεία στο Μετρό Μοναστηράκι, χτύπησαν 21χρονο με γροθιές και κλωτσιές για μια αλυσίδα
Αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» καταδίωξαν τους δράστες στις αποβάθρες και στους διαδρόμους του Μετρό
Άγρια επίθεση από τέσσερις νεαρούς, ανάμεσά τους και μία ανήλικη, δέχθηκε ένας 21χρονος στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, με τους δράστες να τον ξυλοκοπούν για να του αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και τα προσωπικά του αντικείμενα.
Βίντεο που παρουσίασε το ΕΡΤnews καταγράφει την επίθεση, αλλά και την καταδίωξη των δραστών από αστυνομικούς στους χώρους του σταθμού. Τρία άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένας 17χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται απ΄οτις Αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 17:30, όταν τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα πλησίασαν τον 21χρονο, επιχειρώντας να του αφαιρέσουν την αλυσίδα από τον λαιμό και την τσάντα του.
Ο νεαρός αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με γροθιές και κλωτσιές. Παρά την αντίστασή του, κατάφεραν να του αρπάξουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του, προτού τραπούν σε φυγή.
Στον σταθμό βρίσκονταν αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη», οι οποίοι ενημερώθηκαν από το θύμα και ξεκίνησαν αμέσως αναζητήσεις. Στο βίντεο διακρίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν έναν από τους φερόμενους δράστες στην αποβάθρα, ενώ άλλος αστυνομικός καταδιώκει δεύτερο νεαρό στους διαδρόμους του σταθμού και καταφέρνει να τον συλλάβει.
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Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη και η νεαρή γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία.
Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως για τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ο τέταρτος εμπλεκόμενος, ηλικίας 17 ετών, έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.
Βίντεο που παρουσίασε το ΕΡΤnews καταγράφει την επίθεση, αλλά και την καταδίωξη των δραστών από αστυνομικούς στους χώρους του σταθμού. Τρία άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένας 17χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται απ΄οτις Αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 17:30, όταν τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα πλησίασαν τον 21χρονο, επιχειρώντας να του αφαιρέσουν την αλυσίδα από τον λαιμό και την τσάντα του.
Ο νεαρός αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με γροθιές και κλωτσιές. Παρά την αντίστασή του, κατάφεραν να του αρπάξουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του, προτού τραπούν σε φυγή.
Στον σταθμό βρίσκονταν αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη», οι οποίοι ενημερώθηκαν από το θύμα και ξεκίνησαν αμέσως αναζητήσεις. Στο βίντεο διακρίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν έναν από τους φερόμενους δράστες στην αποβάθρα, ενώ άλλος αστυνομικός καταδιώκει δεύτερο νεαρό στους διαδρόμους του σταθμού και καταφέρνει να τον συλλάβει.
Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη και η νεαρή γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία.
Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως για τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ο τέταρτος εμπλεκόμενος, ηλικίας 17 ετών, έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.
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