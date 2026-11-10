Μπρούνο Τσιρίλο: Η κόρη μου είναι η καψούρα και η ζωή μου, με την Έλενα Ασημακοπούλου έχουμε πολύ καλή σχέση
Μπρούνο Τσιρίλο: Η κόρη μου είναι η καψούρα και η ζωή μου, με την Έλενα Ασημακοπούλου έχουμε πολύ καλή σχέση
Κάνουμε τα πάντα για το παιδί μας, τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής
Για τη σχέση του με την κόρη του και την πρώην σύζυγό του Έλενα Ασημακοπούλου μίλησε ο Μπρούνο Τσιρίλο, επισημαίνοντας πως η 16χρονη είναι για εκείνον ολόκληρη η ζωή του.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, και εξήγησε πως διατηρεί πολύ καλή επικοινωνία και σχέσεις με την ηθοποιό, με τους δύο γονείς να έχουν πάντα ως προτεραιότητά τους το παιδί τους.
Όπως ανέφερε ο Μπρούνο Τσιρίλο, βρέθηκε στη χώρα αυτό το διάστημα για να δει την κόρη του: «Ήρθα στην Ελλάδα για να δω λίγο την μικρούλα μου. Τώρα είναι 16 χρονών, αλλά για εμένα είναι ακόμα μικρούλα. Είναι η καψούρα μου, η ζωή μου. Ζούμε για εκείνη», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος κάνει τακτικά ταξίδια για να μπορεί να βλέπει τη 16χρονη και κάθε φορά που φεύγει μακριά της, ανυπομονεί για την επομένη φορά: «Με την Έλενα Ασημακοπούλου είμαστε πολύ καλά. Το παιδί έρχεται τα Χριστούγεννα, τώρα βλέπουμε για το καλοκαίρι να έρθει λίγο εδώ, να κάτσει με τον μπαμπά στην Ιταλία. Εγώ κάθε μήνα είμαι στην Ελλάδα. Φεύγω με την καρδιά γεμάτη και δεν βλέπω την ώρα να ξανά έρθω τον άλλο μήνα», ανέφερε.
«Δεν παίρνω άδεια για να δω το παιδί. Δεν έχουμε μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Όταν μπορώ εγώ και θέλω να έρθω τη βλέπω. Με την Έλενα είναι όλα καλά, έχουμε καλή σχέση και κάνουμε τα πάντα για το παιδί μας», τόνισε ο Μπρούνο Τσιρίλο.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής σημείωσε πως το πρώτο διάστημα μετά το διαζύγιο με την Έλενα Ασημακοπούλου ήταν δύσκολο μέχρι να επανέλθει η ισορροπία στη ζωή τους: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, εφιαλτικό. Εγώ θα ήθελα αν μπορούσα να το βλέπω κάθε μέρα το παιδί μου. Αυτά είναι μέσα στη ζωή δυστυχώς», είπε.
Η σχέση του Μπρούνο Τσιρίλο και της Έλενας Ασημακοπούλου ξεκίνησε το 2007. Τρία χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2010 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο και δύο μήνες αργότερα, στις 13 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρία-Ροζάρια.
Το ζευγάρι το 2018 παντρεύτηκε και με θρησκευτικό γάμο, ωστόσο τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώθηκε επίσημα ο χωρισμός τους.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, και εξήγησε πως διατηρεί πολύ καλή επικοινωνία και σχέσεις με την ηθοποιό, με τους δύο γονείς να έχουν πάντα ως προτεραιότητά τους το παιδί τους.
Όπως ανέφερε ο Μπρούνο Τσιρίλο, βρέθηκε στη χώρα αυτό το διάστημα για να δει την κόρη του: «Ήρθα στην Ελλάδα για να δω λίγο την μικρούλα μου. Τώρα είναι 16 χρονών, αλλά για εμένα είναι ακόμα μικρούλα. Είναι η καψούρα μου, η ζωή μου. Ζούμε για εκείνη», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος κάνει τακτικά ταξίδια για να μπορεί να βλέπει τη 16χρονη και κάθε φορά που φεύγει μακριά της, ανυπομονεί για την επομένη φορά: «Με την Έλενα Ασημακοπούλου είμαστε πολύ καλά. Το παιδί έρχεται τα Χριστούγεννα, τώρα βλέπουμε για το καλοκαίρι να έρθει λίγο εδώ, να κάτσει με τον μπαμπά στην Ιταλία. Εγώ κάθε μήνα είμαι στην Ελλάδα. Φεύγω με την καρδιά γεμάτη και δεν βλέπω την ώρα να ξανά έρθω τον άλλο μήνα», ανέφερε.
«Δεν παίρνω άδεια για να δω το παιδί. Δεν έχουμε μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Όταν μπορώ εγώ και θέλω να έρθω τη βλέπω. Με την Έλενα είναι όλα καλά, έχουμε καλή σχέση και κάνουμε τα πάντα για το παιδί μας», τόνισε ο Μπρούνο Τσιρίλο.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής σημείωσε πως το πρώτο διάστημα μετά το διαζύγιο με την Έλενα Ασημακοπούλου ήταν δύσκολο μέχρι να επανέλθει η ισορροπία στη ζωή τους: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, εφιαλτικό. Εγώ θα ήθελα αν μπορούσα να το βλέπω κάθε μέρα το παιδί μου. Αυτά είναι μέσα στη ζωή δυστυχώς», είπε.
Η σχέση του Μπρούνο Τσιρίλο και της Έλενας Ασημακοπούλου ξεκίνησε το 2007. Τρία χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2010 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο και δύο μήνες αργότερα, στις 13 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρία-Ροζάρια.
Το ζευγάρι το 2018 παντρεύτηκε και με θρησκευτικό γάμο, ωστόσο τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώθηκε επίσημα ο χωρισμός τους.
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