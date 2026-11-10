Νέες αποκαλύψεις για την 24χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Η δουλειά στη Φολέγανδρο και η τελευταία της συνάντηση στην Αθήνα

Η νεαρή γυναίκα έφτασε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και την επόμενη ημέρα χάθηκαν τα ίχνη της – Τι είπε στον φίλο της από το Καμερούν και πού επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Μπουρκίνα Φάσο, η οποία



Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, η νεαρή γυναίκα έφτασε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και την ίδια ημέρα συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν. Κατά τη συνάντησή τους, του ανέφερε ότι θα πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.







Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, 29 Οκτωβρίου, τα ίχνη της χάθηκαν, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη μετά την τελευταία γνωστή επικοινωνία της.



4 Νοεμβρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, καθώς είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να έχει νέα της.



Από την έρευνα των Αρχών έχει διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.



Δεν βρέθηκε το κινητό της στη βαλίτσα – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι μέσα στη βαλίτσα όπου εντοπίστηκε η σορός της 24χρονης δεν υπήρχε το κινητό της τηλέφωνο, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό της αντικείμενο.



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Υπενθυμίζεται ότι η βαλίτσα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/11) από έναν περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία.



Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν το περιεχόμενό της, βρέθηκαν μπροστά στη σορό της νεαρής γυναίκας.



Η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.



Στη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, βρισκόταν πριν φτάσει στην Αθήνα η 24χρονη από την, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα , το απόγευμα της Κυριακής (8/11).Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, η νεαρή γυναίκα έφτασε στην Αθήνα στιςκαι την ίδια ημέρα. Κατά τη συνάντησή τους, του ανέφερε ότι θα πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, 29 Οκτωβρίου,, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη μετά τηνΟ φίλος της από το Καμερούν ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις, στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, καθώς είχαν περάσειχωρίς να έχει νέα της.Από την έρευνα των Αρχών έχει διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδραςΤην ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι μέσα στη βαλίτσα όπου εντοπίστηκε η σορός της 24χρονηςΟι έρευνες της ΕΛΑΣ επικεντρώνονται πλέον σε μικρή ακτίνα γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης βρίσκεται κάπου κοντά στην περιοχή.Υπενθυμίζεται ότι η βαλίτσα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/11) από έναν, ο οποίος αντιλήφθηκε τηνκαι ειδοποίησε την Αστυνομία.Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν το περιεχόμενό της, βρέθηκαν μπροστά στη σορό της νεαρής γυναίκας.Η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω, καθώς τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η νεαρή γυναίκα εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή της περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.



Παράλληλα, η σορός της δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ενώ τα πόδια της είχαν βρεθεί δεμένα.



Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 24χρονης, από την άφιξή της στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου μέχρι τον θάνατό της, προκειμένου να διαπιστώσουν με ποια πρόσωπα ήρθε σε επαφή και ποιος μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.