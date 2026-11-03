Αρβανιτόπουλος στο protothema: Νίκη των Δημοκρατικών θα σημάνει αμφισβήτηση για τον Τραμπ, δεν αναμένεται να αλλάξουν πολλά με Ουκρανία και Ιράν

Για τα τεκταινόμενα στις ΗΠΑ εν μέσω ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και για το τι μπορεί να σημαίνει μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών και στα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας μίλησε στη live εκπομπή του protothema ο Κ. Αρβανιτόπουλος