Αρβανιτόπουλος στο protothema: Νίκη των Δημοκρατικών θα σημάνει αμφισβήτηση για τον Τραμπ, δεν αναμένεται να αλλάξουν πολλά με Ουκρανία και Ιράν
Αρβανιτόπουλος στο protothema: Νίκη των Δημοκρατικών θα σημάνει αμφισβήτηση για τον Τραμπ, δεν αναμένεται να αλλάξουν πολλά με Ουκρανία και Ιράν
Για τα τεκταινόμενα στις ΗΠΑ εν μέσω ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και για το τι μπορεί να σημαίνει μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών και στα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας μίλησε στη live εκπομπή του protothema ο Κ. Αρβανιτόπουλος
Για τα τεκταινόμενα στις ΗΠΑ εν μέσω ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και το τι μπορεί να σημαίνει μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών αναφορικά με τα μέτωπα στην Ουκρανία και το Ιράν τοποθετήθηκε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμανλής και πρώην υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του protothema για τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική.
Ο Τραμπ προσπάθησε να προσωποποιήσει τις εκλογές περνώντας το μήνυμα στους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να ψηφίσουν σαν να είναι εκείνος στο ψηφοδέλτιο, τόνισε ο κ. Αρβανιτόπουλος και επισήμανε ότι εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί θα είναι μήνυμα αποδοκιμασίας για τον «Τραμπισμό».
Σε μια απόπειρα να ερμηνεύσει την όποια μεταστροφή παρατηρείται στους κόλπους των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος τόνισε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην οικονομία και στο γεγονός ότι δεν είδαν διαφορά στο κοινωνικό τους status, καθώς δεν βλέπουν να αλλάζουν οι ανισότητες σε βάρος τους.
Στην ερώτηση για το πώς μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα στις σχέσεις Τραμπ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Αρβανιτόπουλος επισήμανε ότι δεν αναμένεται να αλλάξουν ιδιαίτερα τα δεδομένα. «Αυτό που αναμένεται να αλλάξει είναι στο Κογκρέσο να δούμε έναν περιορισμό στις αυθαιρεσίες του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει», δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε και πολλές μεγάλες αλλαγές, καθώς - όπως είπε - η Βουλή των Αντιπροσώπων αφενός μπορεί να τον περιορίσει αναφορικά με τις δαπάνες για τους πολέμους, οπότε και είναι πιθανό να κλιμακωθεί η κόντρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ οπότε δεν αποκλείεται και αντίδραση τύπου «shut down», όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν, αφετέρου μπορεί η Γερουσία να αρχίσει έρευνα για υποθέσεις.
«Ούσα δημοκρατική (σ.σ. η Βουλή των Αντιπροσώπων) μπορεί να έχει επιρροή στα κονδύλια, αλλά και την συμπεριφορά του Τραμπ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής», είπε, τονίζοντας ότι μια ήττα τους Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να πυροδοτήσει αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του εντός των κόλπων του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων.
Ερωτηθείς για τα δύο πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν, ο κ. Αρβανιτόπουλος επισήμανε ότι μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές είναι πιθανό να δρομολογήσει μια αλλαγή στην προσέγγιση του Πούτιν, ενώ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τόνισε ότι μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για διακοπή της βοήθειας προς το Ισραήλ ύψους 4 δισ. δολαρίων, η Γερουσία θα προσπαθήσει να μειώσει τον πόλεμο του Ιράν μέσω της χρηματοδότησης.
«Όμως έχουν ήδη ψηφιστεί κονδύλια με τα οποία ο Τραμπ μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο, οπότε μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές», δήλωσε ο κ. Αρβαντόπουλος.
Για το αν θα υπάρξει μεταστροφή στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ σε περίπτωση εκλογικής νίκης, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος εκτίμησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι περισσότερο ήττα του Τραμπ παρά επιδοκιμασία της πολιτικής των Δημοκρατικών, που - όπως είπε - παραμένουν διχασμένοι εντός των τειχών τους.
Ο Τραμπ προσπάθησε να προσωποποιήσει τις εκλογές περνώντας το μήνυμα στους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να ψηφίσουν σαν να είναι εκείνος στο ψηφοδέλτιο, τόνισε ο κ. Αρβανιτόπουλος και επισήμανε ότι εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί θα είναι μήνυμα αποδοκιμασίας για τον «Τραμπισμό».
Σε μια απόπειρα να ερμηνεύσει την όποια μεταστροφή παρατηρείται στους κόλπους των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος τόνισε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην οικονομία και στο γεγονός ότι δεν είδαν διαφορά στο κοινωνικό τους status, καθώς δεν βλέπουν να αλλάζουν οι ανισότητες σε βάρος τους.
Στην ερώτηση για το πώς μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα στις σχέσεις Τραμπ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Αρβανιτόπουλος επισήμανε ότι δεν αναμένεται να αλλάξουν ιδιαίτερα τα δεδομένα. «Αυτό που αναμένεται να αλλάξει είναι στο Κογκρέσο να δούμε έναν περιορισμό στις αυθαιρεσίες του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει», δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε και πολλές μεγάλες αλλαγές, καθώς - όπως είπε - η Βουλή των Αντιπροσώπων αφενός μπορεί να τον περιορίσει αναφορικά με τις δαπάνες για τους πολέμους, οπότε και είναι πιθανό να κλιμακωθεί η κόντρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ οπότε δεν αποκλείεται και αντίδραση τύπου «shut down», όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν, αφετέρου μπορεί η Γερουσία να αρχίσει έρευνα για υποθέσεις.
«Να μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές»
«Ούσα δημοκρατική (σ.σ. η Βουλή των Αντιπροσώπων) μπορεί να έχει επιρροή στα κονδύλια, αλλά και την συμπεριφορά του Τραμπ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής», είπε, τονίζοντας ότι μια ήττα τους Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να πυροδοτήσει αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του εντός των κόλπων του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων.
Ερωτηθείς για τα δύο πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν, ο κ. Αρβανιτόπουλος επισήμανε ότι μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές είναι πιθανό να δρομολογήσει μια αλλαγή στην προσέγγιση του Πούτιν, ενώ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τόνισε ότι μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για διακοπή της βοήθειας προς το Ισραήλ ύψους 4 δισ. δολαρίων, η Γερουσία θα προσπαθήσει να μειώσει τον πόλεμο του Ιράν μέσω της χρηματοδότησης.
«Πιθανή διαφοροποίηση στην προσέγγιση σε Πούτιν»
«Όμως έχουν ήδη ψηφιστεί κονδύλια με τα οποία ο Τραμπ μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο, οπότε μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές», δήλωσε ο κ. Αρβαντόπουλος.
Για το αν θα υπάρξει μεταστροφή στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ σε περίπτωση εκλογικής νίκης, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος εκτίμησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι περισσότερο ήττα του Τραμπ παρά επιδοκιμασία της πολιτικής των Δημοκρατικών, που - όπως είπε - παραμένουν διχασμένοι εντός των τειχών τους.
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