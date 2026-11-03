Η Διονυσία Αυγερινοπούλου απαντά σε δημοσίευμα: Δεν έχω καμία σχέση με το Χωριάτικο και τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, με τον Πέτρο Μακρή έχω χωρίσει από το 2019
Η Διονυσία Αυγερινοπούλου απαντά σε δημοσίευμα: Δεν έχω καμία σχέση με το Χωριάτικο και τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, με τον Πέτρο Μακρή έχω χωρίσει από το 2019
Δημοσίευμα εμπλέκει τον πρώην σύζυγό της ως μέτοχο σε offshore εταιρεία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο
Διαψεύδει κάθε επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την εταιρεία Χωριάτικο η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Αυγερινοπούλου, απαντώντας σε δημοσίευμα που εμπλέκει τον πρώην σύντροφό της Πέτρο Μακρή ως συνεταίρο του προφυλακισμένου Άγγελου Γιαννακόπουλου σε offshore εταιρεία.
Η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, η οποία στο πόθεν έσχες της δηλώνει «άγαμη», τονίζει ότι με τον Πέτρο Μακρή έχει χωρίσει από το 2019 ωστόσο, ως γονείς ανήλικου τέκνου, διατηρούν αγαστές οικογενειακές σχέσεις.
Η δήλωση Αυγερινοπούλου:
«Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Documento, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με τρόπο κατηγορηματικό.
Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.
Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση.»
Εξηγήσεις ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Από τα στοιχεία που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα documentonews.gr αναφορικά με την εμπλοκή της βουλεύτριας Ηλείας της ΝΔ, Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, στο σκάνδαλο που αφορά την επιχείρηση «Χωριάτικο», προκύπτει μείζον θέμα ηθικής τάξης για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη» αναφέρει η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύντροφος της κ. Αυγερινοπούλου, Π. Μακρής, εμπλέκεται στη δικογραφία του συγκεκριμένου σκανδάλου απάτης και φοροδιαφυγής, ως συνέταιρος του προφυλακισμένου Αγγ. Γιαννακόπουλου, καθώς εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος offshore εταιρείας που πραγματοποιούσε δοσοληψίες με την εταιρεία “Χωριάτικο”».
Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Σε ό,τι αφορά την κα Αυγερινοπούλου, αν και επισήμως δηλώνει άγαμη, σειρά δημοσιευμάτων την εμφανίζουν είτε ως σύντροφο είτε και ως σύζυγο με τον κ. Μακρή. Είναι προφανές πως όλα τα παραπάνω χρήζουν άμεσων εξηγήσεων από το ίδιο το κόμμα της, το οποίο επιχειρεί, αυτή την περίοδο, να παραστήσει την προστάτιδα δύναμη της τάξης και της ηθικής…».
Η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, η οποία στο πόθεν έσχες της δηλώνει «άγαμη», τονίζει ότι με τον Πέτρο Μακρή έχει χωρίσει από το 2019 ωστόσο, ως γονείς ανήλικου τέκνου, διατηρούν αγαστές οικογενειακές σχέσεις.
Η δήλωση Αυγερινοπούλου:
«Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Documento, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με τρόπο κατηγορηματικό.
Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.
Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση.»
Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
Εξηγήσεις ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Από τα στοιχεία που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα documentonews.gr αναφορικά με την εμπλοκή της βουλεύτριας Ηλείας της ΝΔ, Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, στο σκάνδαλο που αφορά την επιχείρηση «Χωριάτικο», προκύπτει μείζον θέμα ηθικής τάξης για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη» αναφέρει η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύντροφος της κ. Αυγερινοπούλου, Π. Μακρής, εμπλέκεται στη δικογραφία του συγκεκριμένου σκανδάλου απάτης και φοροδιαφυγής, ως συνέταιρος του προφυλακισμένου Αγγ. Γιαννακόπουλου, καθώς εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος offshore εταιρείας που πραγματοποιούσε δοσοληψίες με την εταιρεία “Χωριάτικο”».
Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Σε ό,τι αφορά την κα Αυγερινοπούλου, αν και επισήμως δηλώνει άγαμη, σειρά δημοσιευμάτων την εμφανίζουν είτε ως σύντροφο είτε και ως σύζυγο με τον κ. Μακρή. Είναι προφανές πως όλα τα παραπάνω χρήζουν άμεσων εξηγήσεων από το ίδιο το κόμμα της, το οποίο επιχειρεί, αυτή την περίοδο, να παραστήσει την προστάτιδα δύναμη της τάξης και της ηθικής…».
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