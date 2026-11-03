Η Διονυσία Αυγερινοπούλου απαντά σε δημοσίευμα: Δεν έχω καμία σχέση με το Χωριάτικο και τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, με τον Πέτρο Μακρή έχω χωρίσει από το 2019