Ένταση on air ανάμεσα σε Βούλγαρη και Κουφονικολάκου: «Δεν αφήνετε έναν άνθρωπο να ρωτήσει, θέλετε να τα πείτε μόνη σας;»
Ένταση on air ανάμεσα σε Βούλγαρη και Κουφονικολάκου: «Δεν αφήνετε έναν άνθρωπο να ρωτήσει, θέλετε να τα πείτε μόνη σας;»
Αφορμή για την αντιπαράθεση ήταν το πρόσφατο άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη - «Δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, το λέω εκ μέρους της συμπαράταξης» είπε η κ. Κουφονικολάκου για το «βλάκας» του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη
Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», όταν η Ανθή Βούλγαρη ήρθε σε αντιπαράθεση με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου.
Αρχικά, η κ. Κουφονικολάκου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει επιλέξει να στρέψει τα πυρά του κατά του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «επτά στις δέκα ανακοινώσεις του αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα».
Στην τοποθέτησή της αντέδρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επίσης συμμετείχε στο πάνελ. «Προφανώς δεν μετράτε καλά. Μία στις 100. Το ΠΑΣΟΚ βγάζει 20 ανακοινώσεις τη μέρα για την κυβέρνηση, ενώ εσείς δεν βγάζετε μία», της απάντησε.
Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο πρόσφατο άρθρο του Θανάση Καρτερού, που προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ λόγω των χαρακτηρισμών του σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
«Δεν χαρακτήρισε κανείς από το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Τσίπρα βλάκα», παρατήρησε η Ανθή Βούλγαρη, ζητώντας από την κ. Κουφονικολάκου να τοποθετηθεί.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι δεν υιοθετεί τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, επιχείρησε ωστόσο να συνδέσει τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση της Άννας Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, η οποία κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα Αυτοοργάνωσης, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για εξύβριση και απειλή.
«Δεν τον χαρακτήρισε και δεν υιοθετώ κανέναν χαρακτηρισμό. Είναι ένας αντιπερισπασμός για αυτό που συνέβη στην κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί δεν με ρωτάτε για αυτό που συνέβη στην κυρία Παπαδοπούλου;», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.
Στο σημείο εκείνο η Ανθή Βούλγαρη ανέβασε τον τόνο της φωνής της, λέγοντας: «Δεν αφήνετε έναν άνθρωπο να ρωτήσει, κυρία Κουφονικολάκου. Θέλετε να τα πείτε μόνη σας;».
-Βούλγαρη: «Ο κύριος Καρτερός είναι ή δεν είναι συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα;»
-Κουφονικολάκου: «Είναι μέλος του κόμματος».
-Βούλγαρη: «Μέλος ή συνεργάτης;»
-Κουφονικολάκου: «Τώρα τι προσπαθείτε να εκμαιεύσετε και μάλιστα εν είδει αγανάκτησης;»
-Βούλγαρη: «Έχω αγανακτήσει γιατί σας ρωτάω και δεν απαντάτε. Τι μου λέτε;»
-Κουφονικολάκου: «Σας απαντάω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένας αντιπερισπασμός σε αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου».
-Βούλγαρη: «Τι σχέση έχει αυτό που λέτε;»
-Κουφονικολάκου: «Πώς δεν έχει; Βγήκε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο του Καρτερού την ίδια εβδομάδα που θλιβερά δεν πήρε θέση για αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου».
-Βούλγαρη: «Κακώς δεν πήρε θέση. Άλλο σας ρωτάω. Είναι συνεργάτης ή δεν είναι; Μπορώ να σας επιτεθώ όπως μου επιτίθεστε, αλλά σας φιλοξενώ στην εκπομπή και δεν θα το κάνω γιατί σας σέβομαι. Μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ;»
Η Θεώνη Κουφονικολάκου επέμεινε ότι «είναι άλλο πράγμα το αν έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή αν συνεργάζεται και άλλο το αν είναι αυτόνομη πένα», επιχειρώντας να διαχωρίσει την πολιτική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον πρώην πρωθυπουργό από τις προσωπικές του τοποθετήσεις.
Σε εκείνο το σημείο αντιπαράθεση παρενέβη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος αμφισβήτησε το επιχείρημα της κυρίας Κουφονικολάκου.
«Δεν μπορεί να είναι συνεργάτης και να έχει αυτόνομη πένα, δεν μπορεί», σχολίασε ο παρουσιαστής, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ να απαντά: «Διαφωνώ».
«Δεν μπορούσε να βγει ο Τσίπρας και να πει ότι δεν υιοθετεί τέτοιους χαρακτηρισμούς;», ρώτησε η Ανθή Βούλγαρη, με την Θεώνη Κουφονικολάκου να καταλήγει: «Είμαι εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και σας λέμε δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Το λέω εκ μέρους της συμπαράταξης».
Αρχικά, η κ. Κουφονικολάκου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει επιλέξει να στρέψει τα πυρά του κατά του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «επτά στις δέκα ανακοινώσεις του αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα».
Στην τοποθέτησή της αντέδρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επίσης συμμετείχε στο πάνελ. «Προφανώς δεν μετράτε καλά. Μία στις 100. Το ΠΑΣΟΚ βγάζει 20 ανακοινώσεις τη μέρα για την κυβέρνηση, ενώ εσείς δεν βγάζετε μία», της απάντησε.
Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο πρόσφατο άρθρο του Θανάση Καρτερού, που προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ λόγω των χαρακτηρισμών του σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
«Δεν χαρακτήρισε κανείς από το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Τσίπρα βλάκα», παρατήρησε η Ανθή Βούλγαρη, ζητώντας από την κ. Κουφονικολάκου να τοποθετηθεί.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι δεν υιοθετεί τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, επιχείρησε ωστόσο να συνδέσει τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση της Άννας Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, η οποία κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα Αυτοοργάνωσης, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για εξύβριση και απειλή.
«Δεν τον χαρακτήρισε και δεν υιοθετώ κανέναν χαρακτηρισμό. Είναι ένας αντιπερισπασμός για αυτό που συνέβη στην κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί δεν με ρωτάτε για αυτό που συνέβη στην κυρία Παπαδοπούλου;», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.
Στο σημείο εκείνο η Ανθή Βούλγαρη ανέβασε τον τόνο της φωνής της, λέγοντας: «Δεν αφήνετε έναν άνθρωπο να ρωτήσει, κυρία Κουφονικολάκου. Θέλετε να τα πείτε μόνη σας;».
«Έχω αγανακτήσει γιατί σας ρωτάω και δεν απαντάτε»Ο διάλογος που ακολούθησε είναι ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε:
-Βούλγαρη: «Ο κύριος Καρτερός είναι ή δεν είναι συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα;»
-Κουφονικολάκου: «Είναι μέλος του κόμματος».
-Βούλγαρη: «Μέλος ή συνεργάτης;»
-Κουφονικολάκου: «Τώρα τι προσπαθείτε να εκμαιεύσετε και μάλιστα εν είδει αγανάκτησης;»
-Βούλγαρη: «Έχω αγανακτήσει γιατί σας ρωτάω και δεν απαντάτε. Τι μου λέτε;»
-Κουφονικολάκου: «Σας απαντάω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένας αντιπερισπασμός σε αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου».
-Βούλγαρη: «Τι σχέση έχει αυτό που λέτε;»
-Κουφονικολάκου: «Πώς δεν έχει; Βγήκε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο του Καρτερού την ίδια εβδομάδα που θλιβερά δεν πήρε θέση για αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου».
-Βούλγαρη: «Κακώς δεν πήρε θέση. Άλλο σας ρωτάω. Είναι συνεργάτης ή δεν είναι; Μπορώ να σας επιτεθώ όπως μου επιτίθεστε, αλλά σας φιλοξενώ στην εκπομπή και δεν θα το κάνω γιατί σας σέβομαι. Μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ;»
Η Θεώνη Κουφονικολάκου επέμεινε ότι «είναι άλλο πράγμα το αν έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή αν συνεργάζεται και άλλο το αν είναι αυτόνομη πένα», επιχειρώντας να διαχωρίσει την πολιτική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον πρώην πρωθυπουργό από τις προσωπικές του τοποθετήσεις.
Σε εκείνο το σημείο αντιπαράθεση παρενέβη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος αμφισβήτησε το επιχείρημα της κυρίας Κουφονικολάκου.
«Δεν μπορεί να είναι συνεργάτης και να έχει αυτόνομη πένα, δεν μπορεί», σχολίασε ο παρουσιαστής, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ να απαντά: «Διαφωνώ».
«Δεν μπορούσε να βγει ο Τσίπρας και να πει ότι δεν υιοθετεί τέτοιους χαρακτηρισμούς;», ρώτησε η Ανθή Βούλγαρη, με την Θεώνη Κουφονικολάκου να καταλήγει: «Είμαι εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και σας λέμε δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Το λέω εκ μέρους της συμπαράταξης».
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