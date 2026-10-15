Ένταση on air ανάμεσα σε Βούλγαρη και Κουφονικολάκου: «Δεν αφήνετε έναν άνθρωπο να ρωτήσει, θέλετε να τα πείτε μόνη σας;»

Αφορμή για την αντιπαράθεση ήταν το πρόσφατο άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη - «Δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, το λέω εκ μέρους της συμπαράταξης» είπε η κ. Κουφονικολάκου για το «βλάκας» του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη