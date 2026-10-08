Δείτε βίντεο: «Σφάχτηκαν» on air πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ, «πήγε δύο φορές να με χτυπήσει» λέει η Άννα Παπαδοπούλου

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη.Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση.Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπερ ή κατά της βίας.Λίγο αργότερα, με δήλωσή του, ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, αναγνώρισε ως λάθος του την πολιτική αντιπαράθεση σε οξείς τόνους και επιβεβαιώνει ότι «στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά». Ωστόσο εγκαλεί την κα Παπαδοπούλου ότι πρώτη του απηύθυνε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και δηλώνει ότι «δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά. Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα.