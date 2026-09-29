Σχοινάς από Βρυξέλλες: Σημαντική συμφωνία για την ελληνική αλιεία, χρηματοδότηση για νέα σκάφη προβλέπει η νέα ΚΑΠ

Για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επενδύσεων στον αλιευτικό στόλο

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.



Για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επενδύσεων στον αλιευτικό στόλο. Η εξέλιξη ανταποκρίνεται σε ελληνικές προτεραιότητες, καθώς η χώρα διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.







Όπως γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα στήριξης δεν αφορά μόνο επενδύσεις σε υφιστάμενα σκάφη, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση νέων, είτε μέσω κατασκευής είτε μέσω αγοράς. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νεότερου, ασφαλέστερου και πιο σύγχρονου στόλου.







Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η χρηματοδότηση μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αξιοποιηθεί και για τμήματα του στόλου που αντιμετωπίζουν ζητήματα ισορροπίας. Η στήριξη παραμένει δυνατή ακόμη και όταν υπάρχουν υπεραλιευμένα αποθέματα, εφόσον εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάστασή τους, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η αποκατάσταση.



Ειδική πρόβλεψη αφορά την παράκτια αλιεία, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής αλιείας και της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Το νέο πλαίσιο προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες χωρητικότητας για τα υφιστάμενα σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας, διευκολύνοντας τις επενδύσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους.



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Το νέο κείμενο συνδέει επίσης τις ειδικές προϋποθέσεις και εγγυήσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH). Οι ειδικοί κανόνες για την αλιεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, με στόχο την αναλογικότητα, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την αποφυγή διπλών απαιτήσεων και αξιολογήσεων. Προβλέπεται, τέλος, οι όροι στήριξης να μην αυξάνουν το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.







Τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034, επί του οποίου επιτεύχθηκε συμφωνία στις Βρυξέλλες, στοΓια πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επενδύσεων στον αλιευτικό στόλο. Η εξέλιξη ανταποκρίνεται σε ελληνικές προτεραιότητες, καθώς η χώρα διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους στην, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.«Για πρώτη φορά ανοίγουμε την πόρτα για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του αλιευτικού μας στόλου. Ανοίγουμε, επίσης, δυνατότητες για να στηρίξουμε τη μικρή παράκτια αλιεία, που είναι και η ραχοκοκαλιά του αλιευτικού τομέα της χώρας μας», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς Όπως γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα στήριξης δεν αφορά μόνο επενδύσεις σε υφιστάμενα σκάφη, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση νέων, είτε μέσω κατασκευής είτε μέσω αγοράς. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νεότερου, ασφαλέστερου και πιο σύγχρονου στόλου.Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η χρηματοδότηση μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αξιοποιηθεί και για τμήματα του στόλου που αντιμετωπίζουν ζητήματα ισορροπίας. Η στήριξη παραμένει δυνατή ακόμη και όταν υπάρχουν υπεραλιευμένα αποθέματα, εφόσον εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάστασή τους, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η αποκατάσταση.Ειδική πρόβλεψη αφορά την παράκτια αλιεία, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής αλιείας και της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Το νέο πλαίσιο προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες χωρητικότητας για τα υφιστάμενα σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας, διευκολύνοντας τις επενδύσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους.Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες επενδύσεων σε καθαρότερους και αποδοτικότερους κινητήρες και συστήματα πρόωσης. Προβλέπεται ευελιξία ως προς τη χωρητικότητα, όταν αυτή συνδέεται με επενδύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση ή μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.Το νέο κείμενο συνδέει επίσης τις ειδικές προϋποθέσεις και εγγυήσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH). Οι ειδικοί κανόνες για την αλιεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, με στόχο την αναλογικότητα, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την αποφυγή διπλών απαιτήσεων και αξιολογήσεων. Προβλέπεται, τέλος, οι όροι στήριξης να μην αυξάνουν το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε μετά το τέλος του Συμβουλίου:



«Μόλις ολοκληρώσαμε το Συμβούλιο Υπουργών με μια πολύ σημαντική επιτυχία για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Συμφωνήσαμε καταρχήν στο νέο Κανονισμό Αλιείας για τα επόμενα έξι χρόνια (2028 - 2034). Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας για πρώτη φορά ανοίγουμε την πόρτα για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του αλιευτικού μας στόλου. Ανοίγουμε, επίσης, δυνατότητες για να στηρίξουμε τη μικρή παράκτια αλιεία που είναι και η ραχοκοκαλιά του αλιευτικού τομέα της χώρας μας.



Με αυτή τη σημαντική εξέλιξη επιτρέπουμε για πρώτη φορά τη στήριξη των νέων ανθρώπων και των νησιωτικών και παράκτιων κοινοτήτων της χώρας μας, που πρέπει να ξαναζωντανέψουν. Βοηθάμε το πιο γηρασμένο αλιευτικό στόλο της Ευρώπης.



Το υποσχέθηκα στους Έλληνες ψαράδες όταν επισκέφθηκα την ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και στη Μηχανιώνα. Τους είπα ότι δεσμεύομαι να ανοίξω την πόρτα για ενίσχυση του στόλου. Και σήμερα είμαι πολύ υπερήφανος που αυτή μου η υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ακολουθούν συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σήμερα έγινε η μεγάλη αρχή».



29.09.2026, 20:47