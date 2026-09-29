Ρωμανός: Η μάχη με την ενεργειακή κρίση δίνεται με σοβαρότητα, όχι με λεφτόδεντρα

Τι είπε για τα νέα μέτρα στα καύσιμα, τον ΕΦΚ, την επιδότηση στην αμόλυβδη και το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους





Ο κ. Ρωμανός μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» ανέφερε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των τιμών του πετρελαίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι αυξήσεις μπορούν να περιορίσουν ή ακόμη και να ακυρώσουν την επίδραση προηγούμενων μέτρων. Τα μέτρα για την κίνηση αναμένονται αύριο, ενώ στις 14 του μήνα, πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη θέρμανση».







Ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε γενικότερα στη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και στην Ευρώπη, όπου πολλές χώρες μάλιστα αντιμετωπίζουν και πρόβλημα επάρκειας καυσίμων, κάτι που ευτυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα όπως επισήμανε. «Δεν θέλω να φανταστώ τι θα γινόταν, αν επιπροσθέτως των ζητημάτων της τιμής. είχαμε και ζήτημα επάρκειας και πώς αυτό θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα των τιμών.



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Εμείς με σοβαρότητα, λογική ώστε να μην ξεφύγουμε από μια χαραγμένη δημοσιονομική πορεία κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν έχουμε τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης ούτε την ευκολία να λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε».



Σχολιάζοντας την κριτική για το γεγονός ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Ρωμανός έφερε ως παράδειγμα την Ισπανία η οποία έχει αυξήσει εκ νέου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν έχει κανένα μέτρο τώρα στο τραπέζι.« Έχουμε μια σειρά μέτρων που υλοποιήσαμε. Η κυβέρνησή μας ήταν η πρώτη που δημιούργησε τον μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από εταιρείες ενέργειας, που σημαίνει φορολόγηση των εσόδων και εκεί. Η αντιπολίτευση που σήμερα κουνάει τη σημαία αυτού του μέτρου, τότε το είχε καταψηφίσει».



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Σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξει νέα επιδότηση στην αμόλυβδη και εάν παραμένει στο τραπέζι η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και της ενδιάμεσης αλυσίδας, ο κ. Ρωμανός δήλωσε:«Πρέπει τα μέτρα που παίρνουμε να έχουν άμεσο αποτύπωμα. Αυτή τη στιγμή πιέζονται τα νοικοκυριά όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες. Άρα έχει σημασία ό,τι προτείνουμε να είναι άμεσα υλοποιήσιμο».



Ο κ. Ρωμανός υποστήριξε ότι είναι λάθος τόσο να εξιδανικεύεται η κατάσταση όσο και να παρουσιάζεται ως αποκλειστικά αρνητική. «Ούτε όλα είναι μαύρα, ούτε όλα είναι ιδανικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από την ενεργειακή και την πληθωριστική κρίση. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα και διαθέτει αποθέματα χάρη στα επιτεύγματα των τελευταίων ετών. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η κρίση αυτή αφορά όλη την Ευρώπη».



Για τις δημοσκοπήσεις και την προοπτική της αυτοδυναμίας, ο κ. Ρωμανός ανέφερε πως:«και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ανεβασμένα τα ποσοστά μας, το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων δείχνει ενισχυμένη τη Νέα Δημοκρατία, ο κ Τσίπρας με μια τεράστια προβολή, ήδη ξεφουσκώνει ενώ το ΠΑΣΟΚ παίρνει λίγα από αυτά που χάνει ο κ. Τσίπρας.



Στη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, αλλά και στα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός Ο κ. Ρωμανός μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» ανέφερε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των τιμών του πετρελαίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι αυξήσεις μπορούν να περιορίσουν ή ακόμη και να ακυρώσουν την επίδραση προηγούμενων μέτρων. Τα μέτρα για την κίνηση αναμένονται αύριο, ενώ στις 14 του μήνα, πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη θέρμανση».Σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών της βενζίνης ο κ. Ρωμανός δήλωσε ότι: «η θετική επίπτωση οποιουδήποτε μέτρου μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ακυρώνεται από τις αυξήσεις των τιμών. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία η επικαιροποίηση των μέτρων, άρα δέσμες μέτρων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα βάσει των αναγκών της κάθε περιόδου».Ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε γενικότερα στη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και στην Ευρώπη, όπου πολλές χώρες μάλιστα αντιμετωπίζουν και πρόβλημα επάρκειας καυσίμων, κάτι που ευτυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα όπως επισήμανε. «Δεν θέλω να φανταστώ τι θα γινόταν, αν επιπροσθέτως των ζητημάτων της τιμής. είχαμε και ζήτημα επάρκειας και πώς αυτό θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα των τιμών.Εμείς με σοβαρότητα, λογική ώστε να μην ξεφύγουμε από μια χαραγμένη δημοσιονομική πορεία κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν έχουμε τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης ούτε την ευκολία να λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε».Σχολιάζοντας την κριτική για το γεγονός ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Ρωμανός έφερε ως παράδειγμα την Ισπανία η οποία έχει αυξήσει εκ νέου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν έχει κανένα μέτρο τώρα στο τραπέζι.« Έχουμε μια σειρά μέτρων που υλοποιήσαμε. Η κυβέρνησή μας ήταν η πρώτη που δημιούργησε τον μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από εταιρείες ενέργειας, που σημαίνει φορολόγηση των εσόδων και εκεί. Η αντιπολίτευση που σήμερα κουνάει τη σημαία αυτού του μέτρου, τότε το είχε καταψηφίσει».«Αυτό που μετράει για τους καταναλωτές είναι τι αποτύπωμα έχει ό,τι εξαγγέλλουμε και συνολικά όλα όσα έχουμε στο τραπέζι για την τσέπη τους» τόνισε ο Νίκος Ρωμανός. Ενώ πρότεινε να ξανασυζητηθεί το θέμα αυτό μόλις ανακοινωθούν και τα νέα μέτρα. «Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα που βοηθούν στην ανάσχεση της αύξησης των τιμών καυσίμων, είναι όλα τα μέτρα που αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών τα οποία δεν θα ήταν στο τραπέζι αν η οικονομία είχε εκτροχιαστεί, αν δεν είχαμε τα δημοσιονομικά μεγέθη και αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η προσπάθεια τα τελευταία χρόνια», επισήμανε.Σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξει νέα επιδότηση στην αμόλυβδη και εάν παραμένει στο τραπέζι η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και της ενδιάμεσης αλυσίδας, ο κ. Ρωμανός δήλωσε:«Πρέπει τα μέτρα που παίρνουμε να έχουν άμεσο αποτύπωμα. Αυτή τη στιγμή πιέζονται τα νοικοκυριά όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες. Άρα έχει σημασία ό,τι προτείνουμε να είναι άμεσα υλοποιήσιμο».Ο κ. Ρωμανός υποστήριξε ότι είναι λάθος τόσο να εξιδανικεύεται η κατάσταση όσο και να παρουσιάζεται ως αποκλειστικά αρνητική. «Ούτε όλα είναι μαύρα, ούτε όλα είναι ιδανικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από την ενεργειακή και την πληθωριστική κρίση. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα και διαθέτει αποθέματα χάρη στα επιτεύγματα των τελευταίων ετών. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η κρίση αυτή αφορά όλη την Ευρώπη».Για τις δημοσκοπήσεις και την προοπτική της αυτοδυναμίας, ο κ. Ρωμανός ανέφερε πως:«και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ανεβασμένα τα ποσοστά μας, το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων δείχνει ενισχυμένη τη Νέα Δημοκρατία, ο κ Τσίπρας με μια τεράστια προβολή, ήδη ξεφουσκώνει ενώ το ΠΑΣΟΚ παίρνει λίγα από αυτά που χάνει ο κ. Τσίπρας.

Βρισκόμαστε ήδη στον όγδοο χρόνο, οδεύουμε προς τις εκλογές. Έχουμε διαχειριστεί πολλές κρίσεις, αντίπαλοι μας δεν είναι οτιδήποτε ακούγεται από τα άλλα κόμματα, είναι τα προβλήματα δίνουμε μια μάχη με σοβαρότητα, χωρίς καμία αλαζονεία».



Στο τέλος ο κ. Ρωμανός ανέφερε πως δεν μπορεί να ακούει κριτική περί αλαζονείας από τον κ. Τσίπρα που δεν απαντάει σε τίποτα ενώ για τη φράση του «ή εμείς ή κανείς» τόνισε: «Εάν αυτό δεν είναι αλαζονεία, τότε δεν ξέρω τι είναι».

29.09.2026, 19:31