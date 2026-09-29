Τσίπρας: Σημαντικό βήμα η απόφαση για παραπομπή του Τριαντόπουλου, να παραιτηθεί ο Φλωρίδης

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θύμισε την φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα» και τόνισε ότι αν δεν παραιτηθεί ο Φλωρίδης θα πρέπει να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας την απόφαση για παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του



Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί ο κ.







«Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.







Απαντώντας για την ακρίβεια, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει. «Αν ήμουν στο τιμόνι της χώρας, πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν πράγματα για να μη φτάσουμε στο σημερινό ζόρι, διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες που δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε, από την Eurostat, είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα, είμαστε από τις χώρες εκείνες, εκείνες τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία, και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός», όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες. Έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν παρθεί μέτρα, το θέμα της κρίσης των τιμών στα καύσιμα δεν προέκυψε ως ένα ξαφνικό γεγονός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διεξάγεται εδώ και 6 χρόνια, ο πόλεμος στο Ιράν από τον Φλεβάρη πέρυσι, όλοι γνωρίζαμε ότι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα», πρόσθεσε.



Ποιος τραυματίζει πραγματικά την εικόνα της χώρας Κληθείς να σχολιάσει τις αιτιάσεις ότι με την κριτική του τραυματίζει τη διεθνή εικόνα της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «αν κάποιος τραυματίζει την εικόνα της χώρας, είναι αυτός που την έχει μετατρέψει, τον καλύτερο πελάτη, τον καλύτερο πελάτη, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν κάποιος τραυματίζει της χώρας, είναι αυτός, που μέσα από σειρά σκανδάλων, διαφθοράς, έχει δημιουργήσει την εικόνα, την Ε.Ε. πως η χώρα μας είναι μια, πως η χώρα μας είναι μια διεφθαρμένη». «Διεφθαρμένη χώρα, έξω από το πλαίσιο και τους κανόνες, έξω από το πλαίσιο και τους κανόνες, του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, του ευρωπαϊκού κράτους», παρατήρησε.



Κλείσιμο Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας Για το πολιτικό ακροατήριο της ΕΛ.Α.Σ, ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ήταν πράγματι πολύ προκλητική αυτή η δήλωση. Και ίσως είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο σκέφτεστε ορισμένες κυβερνήσεις. Θέλω, λοιπόν, να τοποθετηθώ και να πω ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κακομοίρηδες. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά για να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι της παραγωγής, άνθρωποι του μόχθου, εργαζόμενοι, μισθωτοί, οι οποίοι παλεύουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να φροντίσουν τους υπαίτιους τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και είναι πολύ προκλητική αυτή η δήλωση του κ. Θεοχάρη, που πιστεύω αντανακλά και μια συνολικότερη αντίληψη του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι εμείς εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, βγάζοντας το ψωμί τους με εντιμότητα. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που έσφιξαν τα δόντια την περίοδο της κρίσης, δεν βγάλαν τα λεφτά τους αφορολόγητα στις τράπεζες της Ελβετίας, εκπροσωπούμε εκείνους τους ανθρώπους που στήριξαν τις προσπάθειές μας τότε, όταν κάποιες από τον κ. Θεοχάρη έλεγαν Γερούν-γερά. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που θέλουν και σήμερα να ζήσουν τα παιδιά τους σε μια χώρα δικαιοσύνης, να μείνουν στον τόπο τους, και να έχουν μια καλύτερη προοπτική και ελπίδα. Αυτούς τους ανθρώπους εκπροσωπούμε».



«Δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ακυβερνησίας» Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, «πραγματικός κίνδυνος ακυβερνησίας δεν υπάρχει», αλλά αντίθετα το πρόβλημα είναι, όπως είπε, να εξακολουθήσει μια «αδιέξοδη πολιτική», ενώ εκτίμησε ότι η κατάσταση θυμίζει τις ημέρες του 2012, συμπληρώνοντας πως «είναι όλα ανοιχτά στο τι θα γίνει, είναι όλα ρευστά».



«Το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας το ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ακυβερνησίας. Ο πραγματικός κίνδυνος που υπάρχει, είναι να συνεχίσει η χώρα να κυβερνιέται με μια αδιέξοδη πολιτική, που διευρύνει τις ανισότητες, βαθαίνει τη διαφθορά, και μας οδηγεί σε τέλεμα. Τι θα γίνει; Εγώ αυτό που βλέπω, όχι μόνο διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, αλλά και μιλώντας καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω μου, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μοιάζει πάρα πάρα πολύ με αυτή που έχουμε ξαναζήσει. Το 2012. Είναι όλα ανοιχτά για το τι θα γίνει, κατά την άποψή μου. Είναι όλα ρευστά», ανέφερε.



Το όριο της προοδευτικής συνεργασίας Υπό αυτό το πρίσμα, «νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών είναι η επιλογή των ανθρώπων που αποφάσισαν συνειδητά να απέχουν από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, να ξαναέρθουν στην κάλπη. Και βεβαίως, η μάχη και η δυνατότητα να κερδηθεί ο κόσμος που θα διευθύνει τις ψήφους. Ως επί το πλείστον, αυτοί οι πολίτες, σε μια περίοδο φθοράς και παρατεταμένης διακυβέρνησης από ένα κόμμα που δημιουργεί δυσαρέσκεια, δεν πηγαίνουν στο κόμμα αυτό. Αν έρθουν λοιπόν στην κάλπη και αν κερδηθούν, και αυτή θα είναι η μάχη η δική μας. Η μάχη η δική μας αυτούς τους 6 μήνες είναι να συνομιλήσουμε με εκείνους τους πολίτες που σήμερα φαίνεται να έχουν χαμηλές προσδοκίες, να μην πιστεύουν στο θαύμα της αλλαγής πολιτικής, να τους πούμε ότι δεν είναι θαύμα, ότι είναι εφικτό να γίνει, με τη δική τους συμβολή και να τους πείσουμε ότι δεν πρέπει να έχουν χαμηλές προσδοκίες, πρέπει να έχουν υψηλές προσδοκίες και η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία είναι αυτή η οποία θα κρίνει το ποιος θα μας κυβερνήσει, κυρίως όμως το πώς, με ποιες πολιτικές, με ποιο σχέδιο, με ποιο όραμα για την επόμενη μέρα», όπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.



Ως «ηλιαχτίδα φωτός» περίγραψε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ,την απόφαση για παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου μιλώντας στο Olympia Forum, με τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου, με θέμα: «Η θέση της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει - Στρατηγικές επιλογές για το μέλλον».Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει.«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου. Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».«Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.Απαντώντας για την ακρίβεια, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει. «Αν ήμουν στο τιμόνι της χώρας, πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν πράγματα για να μη φτάσουμε στο σημερινό ζόρι, διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες που δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε, από την Eurostat, είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα, είμαστε από τις χώρες εκείνες, εκείνες τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία, και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός», όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες. Έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν παρθεί μέτρα, το θέμα της κρίσης των τιμών στα καύσιμα δεν προέκυψε ως ένα ξαφνικό γεγονός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διεξάγεται εδώ και 6 χρόνια, ο πόλεμος στο Ιράν από τον Φλεβάρη πέρυσι, όλοι γνωρίζαμε ότι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα», πρόσθεσε.Κληθείς να σχολιάσει τις αιτιάσεις ότι με την κριτική του τραυματίζει τη διεθνή εικόνα της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «αν κάποιος τραυματίζει την εικόνα της χώρας, είναι αυτός που την έχει μετατρέψει, τον καλύτερο πελάτη, τον καλύτερο πελάτη, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν κάποιος τραυματίζει της χώρας, είναι αυτός, που μέσα από σειρά σκανδάλων, διαφθοράς, έχει δημιουργήσει την εικόνα, την Ε.Ε. πως η χώρα μας είναι μια, πως η χώρα μας είναι μια διεφθαρμένη». «Διεφθαρμένη χώρα, έξω από το πλαίσιο και τους κανόνες, έξω από το πλαίσιο και τους κανόνες, του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, του ευρωπαϊκού κράτους», παρατήρησε.Για το πολιτικό ακροατήριο της ΕΛ.Α.Σ, ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ήταν πράγματι πολύ προκλητική αυτή η δήλωση. Και ίσως είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο σκέφτεστε ορισμένες κυβερνήσεις. Θέλω, λοιπόν, να τοποθετηθώ και να πω ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κακομοίρηδες. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά για να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι της παραγωγής, άνθρωποι του μόχθου, εργαζόμενοι, μισθωτοί, οι οποίοι παλεύουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να φροντίσουν τους υπαίτιους τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και είναι πολύ προκλητική αυτή η δήλωση του κ. Θεοχάρη, που πιστεύω αντανακλά και μια συνολικότερη αντίληψη του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι εμείς εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, βγάζοντας το ψωμί τους με εντιμότητα. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που έσφιξαν τα δόντια την περίοδο της κρίσης, δεν βγάλαν τα λεφτά τους αφορολόγητα στις τράπεζες της Ελβετίας, εκπροσωπούμε εκείνους τους ανθρώπους που στήριξαν τις προσπάθειές μας τότε, όταν κάποιες από τον κ. Θεοχάρη έλεγαν Γερούν-γερά. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που θέλουν και σήμερα να ζήσουν τα παιδιά τους σε μια χώρα δικαιοσύνης, να μείνουν στον τόπο τους, και να έχουν μια καλύτερη προοπτική και ελπίδα. Αυτούς τους ανθρώπους εκπροσωπούμε».Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, «πραγματικός κίνδυνος ακυβερνησίας δεν υπάρχει», αλλά αντίθετα το πρόβλημα είναι, όπως είπε, να εξακολουθήσει μια «αδιέξοδη πολιτική», ενώ εκτίμησε ότι η κατάσταση θυμίζει τις ημέρες του 2012, συμπληρώνοντας πως «είναι όλα ανοιχτά στο τι θα γίνει, είναι όλα ρευστά».«Το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας το ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ακυβερνησίας. Ο πραγματικός κίνδυνος που υπάρχει, είναι να συνεχίσει η χώρα να κυβερνιέται με μια αδιέξοδη πολιτική, που διευρύνει τις ανισότητες, βαθαίνει τη διαφθορά, και μας οδηγεί σε τέλεμα. Τι θα γίνει; Εγώ αυτό που βλέπω, όχι μόνο διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, αλλά και μιλώντας καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω μου, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μοιάζει πάρα πάρα πολύ με αυτή που έχουμε ξαναζήσει. Το 2012. Είναι όλα ανοιχτά για το τι θα γίνει, κατά την άποψή μου. Είναι όλα ρευστά», ανέφερε.Υπό αυτό το πρίσμα, «νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών είναι η επιλογή των ανθρώπων που αποφάσισαν συνειδητά να απέχουν από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, να ξαναέρθουν στην κάλπη. Και βεβαίως, η μάχη και η δυνατότητα να κερδηθεί ο κόσμος που θα διευθύνει τις ψήφους. Ως επί το πλείστον, αυτοί οι πολίτες, σε μια περίοδο φθοράς και παρατεταμένης διακυβέρνησης από ένα κόμμα που δημιουργεί δυσαρέσκεια, δεν πηγαίνουν στο κόμμα αυτό. Αν έρθουν λοιπόν στην κάλπη και αν κερδηθούν, και αυτή θα είναι η μάχη η δική μας. Η μάχη η δική μας αυτούς τους 6 μήνες είναι να συνομιλήσουμε με εκείνους τους πολίτες που σήμερα φαίνεται να έχουν χαμηλές προσδοκίες, να μην πιστεύουν στο θαύμα της αλλαγής πολιτικής, να τους πούμε ότι δεν είναι θαύμα, ότι είναι εφικτό να γίνει, με τη δική τους συμβολή και να τους πείσουμε ότι δεν πρέπει να έχουν χαμηλές προσδοκίες, πρέπει να έχουν υψηλές προσδοκίες και η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία είναι αυτή η οποία θα κρίνει το ποιος θα μας κυβερνήσει, κυρίως όμως το πώς, με ποιες πολιτικές, με ποιο σχέδιο, με ποιο όραμα για την επόμενη μέρα», όπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.

Ο ίδιος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Δεξιά, ενώ έθεσε ως όριο συνεργασίας με τις προοδευτικές δυνάμεις ένα κυβερνητικό πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας. «Σε καμία περίπτωση (δεν θα συγκυβερνήσουμε) με τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη. Γεννηθήκαμε ακριβώς για να αποτελέσουμε την εναλλακτική απέναντι στη δεξιά. Να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη δεξιά. Θα ήταν το καλύτερο δώρο στην επελαύνουσα στην Ευρώπη ακροδεξιά, εάν υπήρχε μια τέτοια προοπτική, αν το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας δεν είχε δύο διακριτούς πολιτικούς πόλους: αριστερά και δεξιά. Από εκεί και πέρα, έχω ξαναπεί με πολύ μεγάλη ευθύτητα, εάν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει και μας δώσει την πρώτη εντολή, θα διεκδικήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής για τη χώρα. Αν αυτό δεν επιτραπεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφικό. Και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός την τελική ετυμηγορία.



Ο Μητσοτάκης μετατρέπεται σε σημείο αποσταθεροποίησης Την ίδια ώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας πως «κατά βάθος, πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη. Ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι όλες οι αναλύσεις, οι δημοσκοπήσεις, όλοι οι σοβαροί αναλυτές λένε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία για κανένα από τα κόμματα στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είναι ένα πρόσωπο που δεν θα δημιουργήσει συναινέσεις για μια συνεργασία».



«Ως προς τον κ. Ανδρουλάκη φαντάζομαι ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο να συνεργαστεί με τον ωτακουστή του. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Φαντάζομαι επίσης ότι δεν είναι καθόλου εύκολο στον κ. Σαμαρά… Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και για τους δύο, να συνεργαστεί με τον κ. Βελόπουλο και για τους δύο θα είναι δύσκολο. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης μετατρέπεται σιγά σιγά από σημείο σταθερότητας σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να δημιουργήσει κυβέρνηση συνεργασίας είναι ο σημερινός πρωθυπουργός», πρόσθεσε.



Η προοπτική πολιτικής αλλαγής θα βαρύνει στις επόμενες εκλογές Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, «η χώρα έχει ανάγκη από μια κυβερνώσα αριστερή, κυβερνώσα με προοπτική να αλλάξει τα πράγματα. Να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Να αλλάξει και όχι απλά από μία ακόμα δύναμη διαμαρτυρίας. Πιστεύω, ότι αυτός ο κύκλος των δυνάμεων διαμαρτυριών κλείνει σιγά σιγά, κλείνει σιγά σιγά. Η ύπαρξή τους είναι αναγκαία είναι χρήσιμες. Πρέπει να υπάρχουν στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα βαρύνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι αν θα έχουμε μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, ή την προοπτική μιας άλλης κυβέρνησης, την προοπτική της πολιτικής αλλαγής και της δυνητικής αλλαγής της εφαρμοζόμενης πολιτικής», παρατήρησε ο κ. Τσίπρας.