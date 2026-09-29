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Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των πέντε υπόπτων για απόπειρα επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ
Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των πέντε υπόπτων για απόπειρα επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ
Κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων, αναφέρουν οι Αρχές - Συνελήφθησαν την Κυριακή και παραμένουν υπό έρευνα, αν και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση
Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη Βρετανία που έχει αναλάβει την έρευνα για τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την προηγούμενη Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν βρέθηκε «κανένας εκρηκτικός μηχανισμός» αλλά μόνο «μια ποσότητα πετρελαίου» στα οχήματα των υπόπτων.
Τα οχήματα ερευνήθηκαν εξονυχιστικά «με τη βοήθεια στρατιωτικών μέσων και ειδικών της αστυνομίας και είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βρέθηκε κανένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», είπε ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε κατοικίες στο Λονδίνο. Η ζώνη των ερευνών γύρω από την αεροπορική βάση της RAF, που την χρησιμοποιούν και οι αμερικανικές δυνάμεις, έχει περιοριστεί και αναμένεται ότι οι έρευνες θα τερματιστούν αύριο Τετάρτη.
Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή παραμένουν υπό έρευνα, αν και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.
«Κατανοώ για ποιον λόγο αυτή η εξέλιξη αιφνιδίασε πολλούς, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επρόκειτο για μια απόφαση των Αρχών που διεξάγουν τις έρευνες, η οποία βασίζεται στην εμπειρία των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε ο Τέιλορ.
Τα οχήματα ερευνήθηκαν εξονυχιστικά «με τη βοήθεια στρατιωτικών μέσων και ειδικών της αστυνομίας και είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βρέθηκε κανένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», είπε ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε κατοικίες στο Λονδίνο. Η ζώνη των ερευνών γύρω από την αεροπορική βάση της RAF, που την χρησιμοποιούν και οι αμερικανικές δυνάμεις, έχει περιοριστεί και αναμένεται ότι οι έρευνες θα τερματιστούν αύριο Τετάρτη.
Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή παραμένουν υπό έρευνα, αν και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.
«Κατανοώ για ποιον λόγο αυτή η εξέλιξη αιφνιδίασε πολλούς, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επρόκειτο για μια απόφαση των Αρχών που διεξάγουν τις έρευνες, η οποία βασίζεται στην εμπειρία των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε ο Τέιλορ.
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