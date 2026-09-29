«Του αρέσει από πάνω» είπε η Κωνσταντοπούλου για τον Σιμόπουλο - «Αν το έλεγα εγώ, θα με κατηγορούσατε για σεξιστή» της απάντησε
«Του αρέσει από πάνω» είπε η Κωνσταντοπούλου για τον Σιμόπουλο - «Αν το έλεγα εγώ, θα με κατηγορούσατε για σεξιστή» της απάντησε
«Είμαι καλών προθέσεων, σε αντίθεση με εσάς», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στο σχόλιο της Πλεύσης Ελευθερίας
Μια φράση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου.
«Σας αρέσει από πάνω;» ακούστηκε να λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου στον κ. Σιμόπουλο, την ώρα που εκείνος ανέβαινε στο βήμα της Ολομέλειας για να τοποθετηθεί για τα αιτήματα άρσης ασυλίας τεσσάρων βουλευτών, καθώς ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς του υπενθύμισε ότι θα μπορούσε να παρέμβει από το έδρανό του.
«Σεξιστικό» χαρακτήρισε το σχόλιο ο κ. Σιμόπουλος, ρωτώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου; «κάνετε και τέτοια σχόλια;». «Το πήρατε ως σεξιστικό;» ρώτησε με τη σειρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον κ. Σιμόπουλο να της απαντά: «Όχι, επειδή εγώ είμαι καλών προθέσεων, εν αντιθέσει με εσάς». Λίγο αργότερα ο κ. Σιμόπουλος επανήλθε. «Αν το έλεγα εγώ θα γινόταν της τρελής. Και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή», ανέφερε.
«Βλέπει παντού ότι υπάρχει πλεκτάνη, ότι όλες οι μηνύσεις εκπορεύονται από ένα σκοτεινό κέντρο. Παίρνετε πολιτικό οξυγόνο. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχατε λόγο πολιτικής παρουσίας», ανέφερε, καταλογίζοντας της ότι «δικαστικοποιεί την πολιτική ζωή και πολιτικοποιεί δικαστικά θέματα».
«Πρέπει να σας κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο. Κάνουμε λάθος, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε προσωπική αντιπαράθεση μαζί σας. Εφόσον κάνετε συνεχείς ύβρεις, παρά τον σεξισμό σας πριν, εγώ δεν σας κατηγορώ. «Παλεύετε να περάσετε το 3%, θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο», συνέχισε.
Πάντως, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς αρνήθηκε να δώσει τον λόγο επί προσωπικού στην κυρία Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για πολιτική και όχι προσωπική κριτική.
«Σας αρέσει από πάνω;» ακούστηκε να λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου στον κ. Σιμόπουλο, την ώρα που εκείνος ανέβαινε στο βήμα της Ολομέλειας για να τοποθετηθεί για τα αιτήματα άρσης ασυλίας τεσσάρων βουλευτών, καθώς ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς του υπενθύμισε ότι θα μπορούσε να παρέμβει από το έδρανό του.
«Σεξιστικό» χαρακτήρισε το σχόλιο ο κ. Σιμόπουλος, ρωτώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου; «κάνετε και τέτοια σχόλια;». «Το πήρατε ως σεξιστικό;» ρώτησε με τη σειρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον κ. Σιμόπουλο να της απαντά: «Όχι, επειδή εγώ είμαι καλών προθέσεων, εν αντιθέσει με εσάς». Λίγο αργότερα ο κ. Σιμόπουλος επανήλθε. «Αν το έλεγα εγώ θα γινόταν της τρελής. Και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή», ανέφερε.
«Παλεύετε να περάσετε το 3%, θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο»Στην ομιλία του, ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε ότι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι λάθος καθώς της δίνουν «πολιτικό οξυγόνο».
«Βλέπει παντού ότι υπάρχει πλεκτάνη, ότι όλες οι μηνύσεις εκπορεύονται από ένα σκοτεινό κέντρο. Παίρνετε πολιτικό οξυγόνο. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχατε λόγο πολιτικής παρουσίας», ανέφερε, καταλογίζοντας της ότι «δικαστικοποιεί την πολιτική ζωή και πολιτικοποιεί δικαστικά θέματα».
«Πρέπει να σας κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο. Κάνουμε λάθος, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε προσωπική αντιπαράθεση μαζί σας. Εφόσον κάνετε συνεχείς ύβρεις, παρά τον σεξισμό σας πριν, εγώ δεν σας κατηγορώ. «Παλεύετε να περάσετε το 3%, θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο», συνέχισε.
Πάντως, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς αρνήθηκε να δώσει τον λόγο επί προσωπικού στην κυρία Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για πολιτική και όχι προσωπική κριτική.
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