Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Πολάκη, όχι για Πλεύρη - Θεοδωρικάκο

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «ναι» στην Ολομέλεια για τους δύο υπουργούς ενώ είχε ψηφίσει «κατά» στην Επιτροπή Δεοντολογίας - Με επιστολική ψήφο οι 102 από τους 236 βουλευτές που μετείχαν στη διαδικασία