Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Πολάκη, όχι για Πλεύρη - Θεοδωρικάκο
Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Πολάκη, όχι για Πλεύρη - Θεοδωρικάκο
Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «ναι» στην Ολομέλεια για τους δύο υπουργούς ενώ είχε ψηφίσει «κατά» στην Επιτροπή Δεοντολογίας - Με επιστολική ψήφο οι 102 από τους 236 βουλευτές που μετείχαν στη διαδικασία
Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, που υιοθέτησε πλήρως την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας.
Αντίθετα, η Ολομέλεια απέρριψε τα αιτήματα για τους δύο υπουργούς Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάντως, εντύπωση προκαλεί η μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ, που αν και στην Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ταχθεί κατά της άρσης των ασυλιών των δύο υπουργών, στην Ολομέλεια ψήφισε «ναι».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης υποστήριξε ότι η αλλαγή στάσης δεν συνιστά παράπτωμα και πρόσθεσε: «Αν δεν ήσασταν υπουργοί της κυβέρνησης, θα είχατε απαλλακτική πρόταση; Αν ήσασταν ο Πολάκης ή η Κωνσταντοπούλου, η Ολομέλεια θα είχε άρει την ασυλία σας» ήταν η αιτιολογία του.
Τα αιτήματα για τους υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκος αφορούσαν δικογραφία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχηματίστηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο κ. Πλεύρης είπε ότι η μήνυση προέρχεται από αστυνομικό στον οποίο είχε στείλει SMS την προεκλογική περίοδο και ότι η Αρχή αρχειοθέτησε την υπόθεση δύο φορές. Μιλώντας στους βουλευτές ανέφερε ότι ο μηνυτής ήταν πελάτης του, όταν ήταν δικηγόρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών και διατηρούσαν προσωπική επικοινωνία. Μάλιστα, όπως είπε, ο μηνυτής του είχε στείλει γραπτά μηνύματα τόσο για να του ευχηθεί για την γιορτή του και να τον ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες του όσο και να τον συγχαρεί για την ανάληψη υπουργικής θέσης.
Κριτική άσκησε ο κ. Πλεύρης στο ΠΑΣΟΚ, που τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας του, υποστηρίζοντας ότι «σύρθηκε πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας για να μην έχει τη διαμαρτυρία της Ζωής Κωνσταντοπούλου».
Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε δύο φορές τις καταγγελίες ως απαράδεκτες και απέδωσε τη μήνυση σε πολιτική σκοπιμότητα. Όπως είπε, ο μηνυτής του είχε ζητήσει μέσω e-mail όταν ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να παρέμβει για να αρθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του. «Μου ζήτησε να κάνω καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος και να ασκήσω επιρροή για να μην του γίνει πειθαρχικός έλεγχος. Δεν του απάντησα ποτέ. Ουδέποτε έστειλα μήνυμα σε κανέναν», είπε.
Η Ολομέλεια καταψήφισε τις άρσεις ασυλίας με 168 «όχι», 51 «ναι» και 17 παρών, σε σύνολο 236 βουλευτών.
Η άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που κατέθεσε εις βάρος της για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. «Ναι» ψήφισαν 163 βουλευτές, «όχι» 64 και παρών δήλωσαν 9.
Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι πρόκειται για «κατασκευασμένη ψευδομήνυση με εντολή του συστήματος Γεωργιάδη». «Είναι η 16η υπόθεση άρση ασυλίας εις βάρος μου, νομίζω, έχω 30 ανοιχτούς φακέλους από τη ΝΔ», είπε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «SLAPP οργανωμένη διαδικασία για να απενεργοποιηθεί ως συνήγορος σε σοβαρές υποθέσεις».
Παράλληλα, με 159 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 3 παρών, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλή για ψευδή καταμήνυση για όσα είπε ο κ. Πολάκης στην απολογία του στις 17 Μαρτίου 2026.
«Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπεράσατε με το ντεμαράζ που κάνατε τώρα τελευταία, είναι η 14η άρση ασυλίας μου», σχολίασε ο κ. Πολάκης που υποστήριξε ότι ο Σταμάτης Πουλής, με τον οποίο βρίσκεται σε χρόνια αντιδικία, του κάνει διαρκώς μηνύσεις «για να συσκοτίσει αυτό που έγινε στο ΚΕΕΛΠΝΟ».
Αντίθετα, η Ολομέλεια απέρριψε τα αιτήματα για τους δύο υπουργούς Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάντως, εντύπωση προκαλεί η μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ, που αν και στην Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ταχθεί κατά της άρσης των ασυλιών των δύο υπουργών, στην Ολομέλεια ψήφισε «ναι».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης υποστήριξε ότι η αλλαγή στάσης δεν συνιστά παράπτωμα και πρόσθεσε: «Αν δεν ήσασταν υπουργοί της κυβέρνησης, θα είχατε απαλλακτική πρόταση; Αν ήσασταν ο Πολάκης ή η Κωνσταντοπούλου, η Ολομέλεια θα είχε άρει την ασυλία σας» ήταν η αιτιολογία του.
Τα αιτήματα για τους υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκος αφορούσαν δικογραφία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχηματίστηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Όχι στις άρσεις ασυλίας Πλεύρη - Θεοδωρικάκου
Ο κ. Πλεύρης είπε ότι η μήνυση προέρχεται από αστυνομικό στον οποίο είχε στείλει SMS την προεκλογική περίοδο και ότι η Αρχή αρχειοθέτησε την υπόθεση δύο φορές. Μιλώντας στους βουλευτές ανέφερε ότι ο μηνυτής ήταν πελάτης του, όταν ήταν δικηγόρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών και διατηρούσαν προσωπική επικοινωνία. Μάλιστα, όπως είπε, ο μηνυτής του είχε στείλει γραπτά μηνύματα τόσο για να του ευχηθεί για την γιορτή του και να τον ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες του όσο και να τον συγχαρεί για την ανάληψη υπουργικής θέσης.
Κριτική άσκησε ο κ. Πλεύρης στο ΠΑΣΟΚ, που τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας του, υποστηρίζοντας ότι «σύρθηκε πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας για να μην έχει τη διαμαρτυρία της Ζωής Κωνσταντοπούλου».
Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε δύο φορές τις καταγγελίες ως απαράδεκτες και απέδωσε τη μήνυση σε πολιτική σκοπιμότητα. Όπως είπε, ο μηνυτής του είχε ζητήσει μέσω e-mail όταν ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να παρέμβει για να αρθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του. «Μου ζήτησε να κάνω καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος και να ασκήσω επιρροή για να μην του γίνει πειθαρχικός έλεγχος. Δεν του απάντησα ποτέ. Ουδέποτε έστειλα μήνυμα σε κανέναν», είπε.
Η Ολομέλεια καταψήφισε τις άρσεις ασυλίας με 168 «όχι», 51 «ναι» και 17 παρών, σε σύνολο 236 βουλευτών.
Η άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που κατέθεσε εις βάρος της για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. «Ναι» ψήφισαν 163 βουλευτές, «όχι» 64 και παρών δήλωσαν 9.
«Ναι» στην άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου - Πολάκη
Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι πρόκειται για «κατασκευασμένη ψευδομήνυση με εντολή του συστήματος Γεωργιάδη». «Είναι η 16η υπόθεση άρση ασυλίας εις βάρος μου, νομίζω, έχω 30 ανοιχτούς φακέλους από τη ΝΔ», είπε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «SLAPP οργανωμένη διαδικασία για να απενεργοποιηθεί ως συνήγορος σε σοβαρές υποθέσεις».
Παράλληλα, με 159 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 3 παρών, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλή για ψευδή καταμήνυση για όσα είπε ο κ. Πολάκης στην απολογία του στις 17 Μαρτίου 2026.
«Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπεράσατε με το ντεμαράζ που κάνατε τώρα τελευταία, είναι η 14η άρση ασυλίας μου», σχολίασε ο κ. Πολάκης που υποστήριξε ότι ο Σταμάτης Πουλής, με τον οποίο βρίσκεται σε χρόνια αντιδικία, του κάνει διαρκώς μηνύσεις «για να συσκοτίσει αυτό που έγινε στο ΚΕΕΛΠΝΟ».
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