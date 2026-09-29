Στην Τουλούζη αντιπροσωπεία της ΝΔ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το μεταναστευτικό
Στην Τουλούζη αντιπροσωπεία της ΝΔ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το μεταναστευτικό
Τις εργασίες της Πολιτικής Συνέλευσης άνοιξαν ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ και η Γενική Γραμματέας του κόμματος, Ντολόρς Μονσεράτ
Στην Τουλούζη, για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, βρέθηκε αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας, με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και Βουλευτή του Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και Υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου.
Κατά τη διάρκεια της Πολιτικής Συνέλευσης του ΕΛΚ, στην ατζέντα κυριάρχησε η ευρωπαϊκή επαναβιομηχάνιση και ανταγωνιστικότητα, καθώς και θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως είναι το μεταναστευτικό, η πρόσφατη κρίση στη Θέουτα, καθώς και το αυξανόμενο από εξωγενείς παράγοντες κόστος ζωής.
Επίσης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνέλευσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, Κωστής Χατζηδάκης, κατέθεσε ψήφισμα που αποτυπώνει τις προτάσεις της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για την ενίσχυση της παραγωγικής ισχύος και της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, το οποίο και υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς οικογένειας.
Τις εργασίες της Πολιτικής Συνέλευσης άνοιξαν ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ και η Γενική Γραμματέας του κόμματος, Ντολόρς Μονσεράτ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος των Γάλλων Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό.
Κατά τη διάρκεια της Πολιτικής Συνέλευσης του ΕΛΚ, στην ατζέντα κυριάρχησε η ευρωπαϊκή επαναβιομηχάνιση και ανταγωνιστικότητα, καθώς και θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως είναι το μεταναστευτικό, η πρόσφατη κρίση στη Θέουτα, καθώς και το αυξανόμενο από εξωγενείς παράγοντες κόστος ζωής.
Επίσης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνέλευσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, Κωστής Χατζηδάκης, κατέθεσε ψήφισμα που αποτυπώνει τις προτάσεις της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για την ενίσχυση της παραγωγικής ισχύος και της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, το οποίο και υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς οικογένειας.
Τις εργασίες της Πολιτικής Συνέλευσης άνοιξαν ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ και η Γενική Γραμματέας του κόμματος, Ντολόρς Μονσεράτ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος των Γάλλων Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό.
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