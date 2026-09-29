Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο - Επί τάπητος το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Πρώτο θέμα στην ατζέντα το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης - Θα συζητηθούν επίσης τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027 και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο