Ο χειμώνας πιέζει το Μαξίμου με ακρίβεια, γκρίνιες και το βλέμμα στις κάλπες

Μετά από μία εβδομάδα υψηλών επαφών στις ΗΠΑ, ο Μητσοτάκης «προσγειώνεται» στο Μαξίμου για τον σημερινό πρωινό καφέ και την κατάρτιση του πλαισίου στήριξης των νοικοκυριών για τα καύσιμα - Προς γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ακόμα και στην περιοχή του 20%