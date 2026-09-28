Ο χειμώνας πιέζει το Μαξίμου με ακρίβεια, γκρίνιες και το βλέμμα στις κάλπες
Ο χειμώνας πιέζει το Μαξίμου με ακρίβεια, γκρίνιες και το βλέμμα στις κάλπες
Μετά από μία εβδομάδα υψηλών επαφών στις ΗΠΑ, ο Μητσοτάκης «προσγειώνεται» στο Μαξίμου για τον σημερινό πρωινό καφέ και την κατάρτιση του πλαισίου στήριξης των νοικοκυριών για τα καύσιμα - Προς γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ακόμα και στην περιοχή του 20%
Η επιστροφή από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα θα μπορούσε να ισοδυναμεί για πολλούς και με ανώμαλη προσγείωση. Επίσης, είναι δύσκολη η μετάβαση από τους επαίνους για την αλλαγή της διεθνούς εικόνας της χώρας και τις high level επαφές με την κρεμ ντε λα κρεμ του επιχειρείν και των τραπεζικών ιδρυμάτων στη διαχείριση της υποβόσκουσας ενεργειακής κρίσης, των εσωτερικών διαγκωνισμών εντός κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των επιχειρηματικών εμφυλίων. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μετά από μια εβδομάδα στις ΗΠΑ (Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη) θα επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο του και θα προεδρεύσει του «πρωινού καφέ».
Η πολιτική συγκυρία για την κυβέρνηση δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι αρνητική, αν και οι επόμενες μήνες προδιαγράφονται εξαιρετικά δύσκολοι. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν στις ΗΠΑ με διαφορά δέκα ή επτά ωρών (ανάλογα την Ακτή) από την Αθήνα προφανώς δυσκόλεψε τις επικοινωνίες, όμως in principio οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν δοθεί: η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στις 30 του μήνα ένα πλαίσιο στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια που θα κάνουν δικές τους ανακοινώσεις. Και στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με γενναία αύξηση του ύψους του επιδόματος ακόμα και στην περιοχή του 20% σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν θα συνεχιστεί η διυλιστηριακή στήριξη των πέντε λεπτών/λίτρο στην αμόλυβδη, καθώς το πρόβλημα είναι μακράν πιο αισθητό στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας η αμόλυβδη «πετάει» πάνω από τα 2,4 και 2,5 ευρώ/λίτρο.
Από την άλλη, η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια αισθητή παρέμβαση και να ρίξει το βάρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η εκκίνηση της τιμής διάθεσης να είναι στην περιοχή του 1,5 ευρώ/λίτρο. Το Μαξίμου απορρίπτει κάθετα τις σκέψεις έκτακτης φορολόγησης των διυλιστηρίων που έχουν ούτως ή άλλως εξαγωγικό προσανατολισμό, από τη στιγμή που υπάρχει και παρασκηνιακή συνεννόηση για τη συνέχιση της στήριξης, ενώ υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή επισημαίνει προς το «ΘΕΜΑ» ότι η επιμονή της αντιπολίτευσης στο θέμα του ΕΦΚ είναι άνευ αντικειμένου, καθώς η παρέμβαση που γίνεται στην αντλία είναι εφάμιλλη του αποτελέσματος τυχόν μείωσης του Ειδικού Φόρου.
Το πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ότι η συζήτηση για μείωση του ΕΦΚ με άδεια των Βρυξελλών, ώστε το κόστος να εκπίπτει από τις οροφές δαπανών του προϋπολογισμού, δεν «περπατάει» στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από την άλλη, στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου είναι προφανές ότι θα συζητηθούν ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας (ορυκτά καύσιμα και φυσικό αέριο), καθώς η αγορά «κραυγάζει».
Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πέρασε απαρατήρητη η επιστολή δεκάδων βιομηχανικών συνδέσμων που ζητούν κυβερνητική παρέμβαση με μέτρα στήριξης, ενώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Γ.Σ. του ΣΕΒ στις 6 Οκτωβρίου. Προφανώς, οι μεγάλοι παίκτες του επιχειρείν βγάζουν χρήματα και έχουν νέες προοπτικές με τη μακροοικονομική αναβάθμιση της χώρας, από την άλλη οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίοι «ζορίζονται» με τα μηνύματα να φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου ο κ. Μητσοτάκης προφανώς θα δώσει το στίγμα, του, καθώς η συνεδρίαση που θα έχει ως βασικό θέμα τη νομοθέτηση των μέτρων της ΔΕΘ και τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2027 συμπίπτει χρονικά με την επέκταση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα.
Ευρύτερα πάντως κυριάρχησε η αποστροφή της Ντόρας Μπακογιάννη για «καβαλημένα καλάμια», δείχνοντας προς κυβερνητικά στελέχη. Στην πολιτική άλλωστε δεν έχει σημασία μόνο τι λες, αλλά και πώς το λες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συστήσει ταπεινοφροσύνη και εγκράτεια στα στελέχη της ΝΔ, μαζί με την παραίνεση ότι δεν πρέπει να θεωρούν εαυτούς αναντικατάστατους, όμως η κ. Μπακογιάννη το είπε με σαφώς πιο «αιχμηρό» τρόπο. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο, αλλά ενεργοποίησε και μια εσωτερική συζήτηση. Πολλοί αναγνώρισαν ότι «η Ντόρα δεν είπε κάτι που δεν μας λένε και στα καφενεία», ενώ άλλοι, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης, διαφώνησαν επί της ουσίας με τη διατύπωση της πρώην υπουργού. Στη μέση μπήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που έχει εσχάτως μια «ηλεκτρισμένη» σχέση με την κ. Μπακογιάννη, παίρνοντας αποστάσεις και λέγοντας επί της ουσίας ότι ο πρωθυπουργός θα κρίνει και θα αξιολογήσει συμπεριφορές.
Στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν με προσοχή και τις «αφανείς» μετακινήσεις, καθώς το νεοπαγές κόμμα Καρυστιανού εξελίσσεται σε διάττοντα αστέρα και εξαϋλώνεται μέτρηση τη μέτρηση. Όσοι δήλωναν ότι θα ψηφίσουν Καρυστιανού όμως κάπου πηγαίνουν, ενώ παράλληλα υπάρχει και η δεξαμενή των αναποφάσιστων, με μεγάλο μέρος της να απαρτίζεται από ψηφοφόρους της ΝΔ το 2023. Και βεβαίως υπάρχουν ακόμα οι «άγνωστοι», ήτοι το κόμμα Σαμαρά και πόσο θα διεμβολίσει τη βάση της ΝΔ από το 2023, αλλά και το πιθανό κόμμα Κασιδιάρη (με όποια μορφή), εφόσον περάσει την κρίση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου.
Στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν με προσοχή κάποια ευρήματα που μπορούν να είναι κρίσιμα για ένα καλό αποτέλεσμα της ΝΔ στις κάλπες της άνοιξης του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο κυβερνητικό επιτελείο, προοδευτικά ενισχύεται πάνω από το 50% το αίτημα όσων θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι των κυβερνήσεων συνεργασίας, καθώς προφανώς εμπεδώνεται το αίσθημα ότι…κανείς δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανέναν και αυτό είναι επικίνδυνη συνταγή σε περίοδο διεθνούς αστάθειας. Ενδιαφέρον είναι ότι και περίπου οι μισοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κλίνουν προς μονοκομματικές κυβερνήσεις, κάτι που επιτρέπει στον κ. Μητσοτάκη να διατηρεί την «πολιορκία» του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
Επίσης, σύμφωνα με έρευνες, μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που προσδιορίζεται στο 38% επιδιώκει «πολιτική σταθερότητα», αίτημα που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί μόνο η ΝΔ, έναντι της «πολιτικής αλλαγής» που παραμένει μεν πλειοψηφική με τιμές άνω του 60%, χωρίς όμως προσωποποίηση σε κόμμα ή πρωθυπουργική εναλλακτική. Η ΝΔ πορεύεται με συσπείρωση της τάξης του 70%, η οποία όμως μπορεί να αυξηθεί όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες και το σκηνικό πολώνεται, ενώ ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί συντριπτική έναντι του δεύτερου υπεροχή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
Η πολιτική συγκυρία για την κυβέρνηση δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι αρνητική, αν και οι επόμενες μήνες προδιαγράφονται εξαιρετικά δύσκολοι. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν στις ΗΠΑ με διαφορά δέκα ή επτά ωρών (ανάλογα την Ακτή) από την Αθήνα προφανώς δυσκόλεψε τις επικοινωνίες, όμως in principio οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν δοθεί: η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στις 30 του μήνα ένα πλαίσιο στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια που θα κάνουν δικές τους ανακοινώσεις. Και στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με γενναία αύξηση του ύψους του επιδόματος ακόμα και στην περιοχή του 20% σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν θα συνεχιστεί η διυλιστηριακή στήριξη των πέντε λεπτών/λίτρο στην αμόλυβδη, καθώς το πρόβλημα είναι μακράν πιο αισθητό στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας η αμόλυβδη «πετάει» πάνω από τα 2,4 και 2,5 ευρώ/λίτρο.
Από την άλλη, η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια αισθητή παρέμβαση και να ρίξει το βάρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η εκκίνηση της τιμής διάθεσης να είναι στην περιοχή του 1,5 ευρώ/λίτρο. Το Μαξίμου απορρίπτει κάθετα τις σκέψεις έκτακτης φορολόγησης των διυλιστηρίων που έχουν ούτως ή άλλως εξαγωγικό προσανατολισμό, από τη στιγμή που υπάρχει και παρασκηνιακή συνεννόηση για τη συνέχιση της στήριξης, ενώ υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή επισημαίνει προς το «ΘΕΜΑ» ότι η επιμονή της αντιπολίτευσης στο θέμα του ΕΦΚ είναι άνευ αντικειμένου, καθώς η παρέμβαση που γίνεται στην αντλία είναι εφάμιλλη του αποτελέσματος τυχόν μείωσης του Ειδικού Φόρου.
Οι αποφάσεις της ΕυρώπηςΣε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται προφανώς ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον για την Ελλάδα είναι ευνοϊκό, από την άλλη ο επερχόμενος χειμώνας μπορεί να «ζορίσει» ιδιαίτερα τα νοικοκυριά. Αυτό το αντελήφθησαν και αρκετά στελέχη της ΝΔ, γι’ αυτό και πλειοδοτούν υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ με δημόσιες εμφανίσεις τους εσχάτως, χωρίς βέβαια να λαμβάνουν υπόψιν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Το πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ότι η συζήτηση για μείωση του ΕΦΚ με άδεια των Βρυξελλών, ώστε το κόστος να εκπίπτει από τις οροφές δαπανών του προϋπολογισμού, δεν «περπατάει» στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από την άλλη, στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου είναι προφανές ότι θα συζητηθούν ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας (ορυκτά καύσιμα και φυσικό αέριο), καθώς η αγορά «κραυγάζει».
Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πέρασε απαρατήρητη η επιστολή δεκάδων βιομηχανικών συνδέσμων που ζητούν κυβερνητική παρέμβαση με μέτρα στήριξης, ενώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Γ.Σ. του ΣΕΒ στις 6 Οκτωβρίου. Προφανώς, οι μεγάλοι παίκτες του επιχειρείν βγάζουν χρήματα και έχουν νέες προοπτικές με τη μακροοικονομική αναβάθμιση της χώρας, από την άλλη οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίοι «ζορίζονται» με τα μηνύματα να φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου ο κ. Μητσοτάκης προφανώς θα δώσει το στίγμα, του, καθώς η συνεδρίαση που θα έχει ως βασικό θέμα τη νομοθέτηση των μέτρων της ΔΕΘ και τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2027 συμπίπτει χρονικά με την επέκταση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα.
Τα καλάμια και τα φάλτσαΕπιστρέφοντας στο εσωτερικό, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης καλείται να βάλει σε μια τάξη και την πολιτική συζήτηση. Όσο έλειπε άλλωστε πολλοί διαπίστωναν μια απουσία πολιτικότητας στο Μέγαρο Μαξίμου που φάνηκε μάλλον αδύναμο να «συγκρατήσει» τους γαλάζιους παράγοντες που επιδόθηκαν σε συζητήσεις πάσης φύσεως με ακροατήριο την κοινή γνώμη: από τα καλάμια έως την ατυχή δήλωση του…πρωτοεμφανιζόμενου βουλευτή Πιερίας Σπύρου Κουλκουδίνα που περιέγραψε τη γεμάτη Συγγρού περίπου ως είναι δείγμα κοινωνικής ευημερίας. Αλλά και η αποστροφή του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ότι «υπάρχουν τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες», η οποία προκάλεσε σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
Ευρύτερα πάντως κυριάρχησε η αποστροφή της Ντόρας Μπακογιάννη για «καβαλημένα καλάμια», δείχνοντας προς κυβερνητικά στελέχη. Στην πολιτική άλλωστε δεν έχει σημασία μόνο τι λες, αλλά και πώς το λες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συστήσει ταπεινοφροσύνη και εγκράτεια στα στελέχη της ΝΔ, μαζί με την παραίνεση ότι δεν πρέπει να θεωρούν εαυτούς αναντικατάστατους, όμως η κ. Μπακογιάννη το είπε με σαφώς πιο «αιχμηρό» τρόπο. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο, αλλά ενεργοποίησε και μια εσωτερική συζήτηση. Πολλοί αναγνώρισαν ότι «η Ντόρα δεν είπε κάτι που δεν μας λένε και στα καφενεία», ενώ άλλοι, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης, διαφώνησαν επί της ουσίας με τη διατύπωση της πρώην υπουργού. Στη μέση μπήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που έχει εσχάτως μια «ηλεκτρισμένη» σχέση με την κ. Μπακογιάννη, παίρνοντας αποστάσεις και λέγοντας επί της ουσίας ότι ο πρωθυπουργός θα κρίνει και θα αξιολογήσει συμπεριφορές.
Οι δημοσκοπήσειςΓια να χαρτογραφήσει το σύνθετο περιβάλλον που προδιαγράφεται, το κυβερνητικό επιτελείο μελετά αναλυτικά τα σημαντικά ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται στην πλήρη τους έκταση. Η ΝΔ εμφανίζεται παγιοποιημένη στην περιοχή του 30% στην εκτίμηση ψήφου (συν-πλην ανάλογα με την εταιρία), ενώ η ΕΛΑΣ παρουσιάζει τάσεις «ταβανιάσματος» ή ελαφράς «διόρθωσης» προς τα κάτω και το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει» πέριξ της μονάδας, εκμεταλλευόμενο την προφανώς καλύτερη εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη έναντι του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ.
Στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν με προσοχή και τις «αφανείς» μετακινήσεις, καθώς το νεοπαγές κόμμα Καρυστιανού εξελίσσεται σε διάττοντα αστέρα και εξαϋλώνεται μέτρηση τη μέτρηση. Όσοι δήλωναν ότι θα ψηφίσουν Καρυστιανού όμως κάπου πηγαίνουν, ενώ παράλληλα υπάρχει και η δεξαμενή των αναποφάσιστων, με μεγάλο μέρος της να απαρτίζεται από ψηφοφόρους της ΝΔ το 2023. Και βεβαίως υπάρχουν ακόμα οι «άγνωστοι», ήτοι το κόμμα Σαμαρά και πόσο θα διεμβολίσει τη βάση της ΝΔ από το 2023, αλλά και το πιθανό κόμμα Κασιδιάρη (με όποια μορφή), εφόσον περάσει την κρίση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου.
Στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν με προσοχή κάποια ευρήματα που μπορούν να είναι κρίσιμα για ένα καλό αποτέλεσμα της ΝΔ στις κάλπες της άνοιξης του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο κυβερνητικό επιτελείο, προοδευτικά ενισχύεται πάνω από το 50% το αίτημα όσων θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι των κυβερνήσεων συνεργασίας, καθώς προφανώς εμπεδώνεται το αίσθημα ότι…κανείς δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανέναν και αυτό είναι επικίνδυνη συνταγή σε περίοδο διεθνούς αστάθειας. Ενδιαφέρον είναι ότι και περίπου οι μισοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κλίνουν προς μονοκομματικές κυβερνήσεις, κάτι που επιτρέπει στον κ. Μητσοτάκη να διατηρεί την «πολιορκία» του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
Επίσης, σύμφωνα με έρευνες, μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που προσδιορίζεται στο 38% επιδιώκει «πολιτική σταθερότητα», αίτημα που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί μόνο η ΝΔ, έναντι της «πολιτικής αλλαγής» που παραμένει μεν πλειοψηφική με τιμές άνω του 60%, χωρίς όμως προσωποποίηση σε κόμμα ή πρωθυπουργική εναλλακτική. Η ΝΔ πορεύεται με συσπείρωση της τάξης του 70%, η οποία όμως μπορεί να αυξηθεί όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες και το σκηνικό πολώνεται, ενώ ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί συντριπτική έναντι του δεύτερου υπεροχή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
Αν αυτοί οι συσχετισμοί επιβεβαιωθούν και δεν επικρατήσουν φυγόκεντρες τάσεις που αυτή τη στιγμή εικάζονται, αλλά δεν ανιχνεύονται με συστηματικό τρόπο, τότε η ΝΔ θα έχει ισχυρές πιθανότητες για τρίτη εντολή. Αν και ο κ. Μητσοτάκης με σαφή τρόπο αφήνει εκτός λεξιλογίου του τη φράση «τρίτη τετραετία», εκτιμώντας ότι αυτό δεν «γράφει» καλά στο ακροατήριο.
Σε αυτό το περιβάλλον, θα επιχειρηθεί μια κίνηση συσπείρωσης με φόντο τα γενέθλια της ΝΔ και με το…φως του πυρσού που επανήλθε για πρώτη φορά μετά από καιρό στην παραδοσιακή του εκδοχή στην αφίσα για το «γαλάζιο» εορταστικό event που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Θα είναι μια ευκαιρία συνάντησης για στελέχη διαφορετικών γενεών, αν και σε αυτή την περίπτωση θα αποφευχθούν οι μάλλον αμήχανες προσωπικές προσκλήσεις του κ. Μητσοτάκη στους «πρώην» που πριν από δύο χρόνια, στους εορτασμούς για τα πενήντα χρόνια στη Ρηγίλλης, σηματοδότησαν τη ρήξη με τον κ. Σαμαρά και τον κ. Καραμανλή. Δύο μήνες μετά, ο κ. Σαμαράς διεγράφη, αλλά με τον κ. Καραμανλή αναζητείται ένας δίαυλος επικοινωνίας, έστω και χωρίς ιδιαίτερη ζέση. Ο πρώην πρωθυπουργός απέχει…γενικώς, ενώ το μάλλον γρήγορο τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη προσφάτως για τα γενέθλια του δεν αποκατέστησε την κοινωνική τους σχέση.
Σε αυτό το περιβάλλον, θα επιχειρηθεί μια κίνηση συσπείρωσης με φόντο τα γενέθλια της ΝΔ και με το…φως του πυρσού που επανήλθε για πρώτη φορά μετά από καιρό στην παραδοσιακή του εκδοχή στην αφίσα για το «γαλάζιο» εορταστικό event που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Θα είναι μια ευκαιρία συνάντησης για στελέχη διαφορετικών γενεών, αν και σε αυτή την περίπτωση θα αποφευχθούν οι μάλλον αμήχανες προσωπικές προσκλήσεις του κ. Μητσοτάκη στους «πρώην» που πριν από δύο χρόνια, στους εορτασμούς για τα πενήντα χρόνια στη Ρηγίλλης, σηματοδότησαν τη ρήξη με τον κ. Σαμαρά και τον κ. Καραμανλή. Δύο μήνες μετά, ο κ. Σαμαράς διεγράφη, αλλά με τον κ. Καραμανλή αναζητείται ένας δίαυλος επικοινωνίας, έστω και χωρίς ιδιαίτερη ζέση. Ο πρώην πρωθυπουργός απέχει…γενικώς, ενώ το μάλλον γρήγορο τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη προσφάτως για τα γενέθλια του δεν αποκατέστησε την κοινωνική τους σχέση.
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