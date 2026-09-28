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«Σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει εδώ και 6 μήνες, θα την αγαπώ για πάντα»: Συγκίνησε ο 88χρονος που έτρεξε σε αγώνα στη Μεταμόρφωση
«Σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει εδώ και 6 μήνες, θα την αγαπώ για πάντα»: Συγκίνησε ο 88χρονος που έτρεξε σε αγώνα στη Μεταμόρφωση
Ο Κυριάκος Ρεΐζης αφού τερμάτισε στα 5χλμ. αφιέρωσε τον αγώνα του στη σύζυγό του που έχει φύγει από τη ζωή: «Ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου»
Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης αφού τερμάτισε την Κυριακή στα 5χλμ. του αγώνα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση.
Ερωτηθείς τι σκεφτόταν ενώ έτρεχε για την κατηγορία 70+, ο κύριος Κυριάκος αποκάλυψε την προσωπική του ιστορία.
«Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς» είπε ο 88χρονος δρομέας σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό.
«Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου» συμπλήρωσε ο κ. Ρεΐζης.
«Ας κλάψουμε για χιλιοστή φορά σήμερα», «ο αγαπητός μας κος Κυριάκος, ο δρομέας! 🥰🥰🥰», «δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πλέον! μπράβο του❤️💯» ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.
«Πόσο ευτυχισμένη την έκανες σε όλη σας τη ζωή...πόσο ευτυχισμένο σε έκανε καλέ μου άνθρωπε....να σε έχει ο Θεός γερό 🙏🏻» έγραψε ένας άλλος σχολιαστής με κάποιον άλλο να συμπληρώνει «εύχομαι σε όλους να ζήσουν μια αγάπη σαν αυτή❤️».
Για την ιστορία ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 40 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του.
Ερωτηθείς τι σκεφτόταν ενώ έτρεχε για την κατηγορία 70+, ο κύριος Κυριάκος αποκάλυψε την προσωπική του ιστορία.
«Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς» είπε ο 88χρονος δρομέας σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό.
«Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου» συμπλήρωσε ο κ. Ρεΐζης.
@marisakataki Πότε δεν ξέρεις την ιστορία πίσω από έναν άνθρωπο που τρέχει 🥹 #running ♬ πρωτότυπος ήχος - Marisa Kataki
«Ας κλάψουμε για χιλιοστή φορά σήμερα», «ο αγαπητός μας κος Κυριάκος, ο δρομέας! 🥰🥰🥰», «δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πλέον! μπράβο του❤️💯» ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.
«Πόσο ευτυχισμένη την έκανες σε όλη σας τη ζωή...πόσο ευτυχισμένο σε έκανε καλέ μου άνθρωπε....να σε έχει ο Θεός γερό 🙏🏻» έγραψε ένας άλλος σχολιαστής με κάποιον άλλο να συμπληρώνει «εύχομαι σε όλους να ζήσουν μια αγάπη σαν αυτή❤️».
Για την ιστορία ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 40 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του.
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