«Σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει εδώ και 6 μήνες, θα την αγαπώ για πάντα»: Συγκίνησε ο 88χρονος που έτρεξε σε αγώνα στη Μεταμόρφωση
ΕΛΛΑΔΑ
Σύζυγος Δρομέας Μεταμόρφωση TikTok

«Σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει εδώ και 6 μήνες, θα την αγαπώ για πάντα»: Συγκίνησε ο 88χρονος που έτρεξε σε αγώνα στη Μεταμόρφωση

Ο Κυριάκος Ρεΐζης αφού τερμάτισε στα 5χλμ. αφιέρωσε τον αγώνα του στη σύζυγό του που έχει φύγει από τη ζωή: «Ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου»

«Σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει εδώ και 6 μήνες, θα την αγαπώ για πάντα»: Συγκίνησε ο 88χρονος που έτρεξε σε αγώνα στη Μεταμόρφωση
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Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης αφού τερμάτισε την Κυριακή στα 5χλμ. του αγώνα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση.

Ερωτηθείς τι σκεφτόταν ενώ έτρεχε για την κατηγορία 70+, ο κύριος Κυριάκος αποκάλυψε την προσωπική του ιστορία.

«Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς» είπε ο 88χρονος δρομέας σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό.

«Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου» συμπλήρωσε ο κ. Ρεΐζης.

@marisakataki Πότε δεν ξέρεις την ιστορία πίσω από έναν άνθρωπο που τρέχει 🥹 #running ♬ πρωτότυπος ήχος - Marisa Kataki


«Ας κλάψουμε για χιλιοστή φορά σήμερα», «ο αγαπητός μας κος Κυριάκος, ο δρομέας! 🥰🥰🥰», «δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πλέον! μπράβο του❤️💯» ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

«Πόσο ευτυχισμένη την έκανες σε όλη σας τη ζωή...πόσο ευτυχισμένο σε έκανε καλέ μου άνθρωπε....να σε έχει ο Θεός γερό 🙏🏻» έγραψε ένας άλλος σχολιαστής με κάποιον άλλο να συμπληρώνει «εύχομαι σε όλους να ζήσουν μια αγάπη σαν αυτή❤️».

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Για την ιστορία ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 40 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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