Στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ με τον ιστορικό πυρσό θα γιορτάσει η ΝΔ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της
Στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ με τον ιστορικό πυρσό θα γιορτάσει η ΝΔ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της
Το ραντεβού έχει δοθεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 18:00, ενώ αναμένεται να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού, στην Αθήνα την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 18:00. Θυμίζουμε πως αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
Για την προετοιμασία της εκδήλωσης βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής και ο Θανάσης Νέζης.
Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η επιλογή του ιστορικού πυρσού της Νέας Δημοκρατίας για την επικοινωνιακή ταυτότητα της επετειακής εκδήλωσης.
Ο πυρσός και η φλόγα αποτελούν διαχρονικό στοιχείο του εμβλήματος της ΝΔ. Το κόμμα αναφέρει στο καταστατικό του ότι το σημερινό έμβλημα αποτελεί συνέχεια και σύγχρονη σχεδιαστική απεικόνιση του παραδοσιακού εμβλήματος, κεντρικό στοιχείο του οποίου είναι ο πυρσός και η φλόγα.
Η επιστροφή του συγκεκριμένου συμβόλου στην αφίσα της εκδήλωσης προσδίδει έναν έντονο ιστορικό χαρακτήρα στον εορτασμό, καθώς παραπέμπει στην ταυτότητα και την πορεία της παράταξης από την ίδρυσή της το 1974.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 18:00. Θυμίζουμε πως αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
Για την προετοιμασία της εκδήλωσης βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής και ο Θανάσης Νέζης.
Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η επιλογή του ιστορικού πυρσού της Νέας Δημοκρατίας για την επικοινωνιακή ταυτότητα της επετειακής εκδήλωσης.
Ο πυρσός και η φλόγα αποτελούν διαχρονικό στοιχείο του εμβλήματος της ΝΔ. Το κόμμα αναφέρει στο καταστατικό του ότι το σημερινό έμβλημα αποτελεί συνέχεια και σύγχρονη σχεδιαστική απεικόνιση του παραδοσιακού εμβλήματος, κεντρικό στοιχείο του οποίου είναι ο πυρσός και η φλόγα.
Η επιστροφή του συγκεκριμένου συμβόλου στην αφίσα της εκδήλωσης προσδίδει έναν έντονο ιστορικό χαρακτήρα στον εορτασμό, καθώς παραπέμπει στην ταυτότητα και την πορεία της παράταξης από την ίδρυσή της το 1974.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα