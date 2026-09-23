Το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Καλιφόρνια: Το high-five με ρομπότ της Tesla και οι συναντήσεις με κορυφαία στελέχη των Nvidia και Sequoia Capital

Το βίντεο με το οποίο ο πρωθυπουργός έκανε το wrap-up του ταξιδιού του και των επαφών του με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας