Στο Βεάκειο για τη «Μήδεια» Τσίπρας και Μπαζιάνα, την ίδια παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φωτογραφίες
Στο Βεάκειο για τη «Μήδεια» Τσίπρας και Μπαζιάνα, την ίδια παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φωτογραφίες
Σε πολύ κοντινές θέσεις βρέθηκαν ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. με τη σύντροφό του και ο γγ του ΚΚΕ
Στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, βρέθηκαν απόψε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, και η σύντροφός του, Μπέττυ Μπαζιάνα.
Λίγα μέτρα πιο πέρα από τον πρώην πρωθυπουργό καθόταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Οι δύο πολιτικοί δεν φάνηκε να έχουν κάποια χειραψία ή κάποια στιχομυθία μεταξύ τους.
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (στον ομώνυμο ρόλο), Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος και Τάσος Σωτηράκης.
Λίγα μέτρα πιο πέρα από τον πρώην πρωθυπουργό καθόταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Οι δύο πολιτικοί δεν φάνηκε να έχουν κάποια χειραψία ή κάποια στιχομυθία μεταξύ τους.
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (στον ομώνυμο ρόλο), Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος και Τάσος Σωτηράκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα