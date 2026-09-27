Στο Βεάκειο για τη «Μήδεια» Τσίπρας και Μπαζιάνα, την ίδια παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας Μπέττυ Μπαζιάνα Δημήτρης Κουτσούμπας Βεάκειο

Στο Βεάκειο για τη «Μήδεια» Τσίπρας και Μπαζιάνα, την ίδια παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φωτογραφίες

Σε πολύ κοντινές θέσεις βρέθηκαν ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. με τη σύντροφό του και ο γγ του ΚΚΕ

Στο Βεάκειο για τη «Μήδεια» Τσίπρας και Μπαζιάνα, την ίδια παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φωτογραφίες
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Στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, βρέθηκαν απόψε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, και η σύντροφός του, Μπέττυ Μπαζιάνα.

Λίγα μέτρα πιο πέρα από τον πρώην πρωθυπουργό καθόταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι δύο πολιτικοί δεν φάνηκε να έχουν κάποια χειραψία ή κάποια στιχομυθία μεταξύ τους.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (στον ομώνυμο ρόλο), Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος και Τάσος Σωτηράκης.

Στο Βεάκειο για τη «Μήδεια» Τσίπρας και Μπαζιάνα, την ίδια παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φωτογραφίες


Στο Βεάκειο για τη «Μήδεια» Τσίπρας και Μπαζιάνα, την ίδια παράσταση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φωτογραφίες
10 ΣΧΟΛΙΑ
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