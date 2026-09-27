«Είναι συμπαίκτης μου στο τένις»: Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, δείτε βίντεο
«Είναι συμπαίκτης μου στο τένις»: Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, δείτε βίντεο
«Μας έδωσες μεγάλη χαρά», είπε ο υπουργός Υγείας στον γνωστό φωτογράφο, ο οποίος θα ριχθεί στη μάχη του σταυρού στη Β’ Πειραιώς
Την υποψηφιότητα του γνωστού φωτογράφου, Δημήτρη Σκουλού στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιώς επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με πολίτες στη Νέα Ιωνία μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη, καλωσόρισε στο τέλος της ομιλίας του τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Πειραιώς.
Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Σκουλός είναι και συμπαίκτης του στο τένις. «Δυστυχώς θα το παραδεχθώ δημόσια, με κερδίζει κιόλας. Δημήτρη, καλή επιτυχία! Μας έδωσες μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Μόνο εκεί, μόνο εκεί», αποκρίθηκε ο φωτογράφος.
Το όνομα του Δημήτρη Σκουλού, πάντως, δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς είχε ήδη «κλειδώσει» μαζί με ακόμη δέκα πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχε γράψει το protothema.gr τον περασμένο Ιούνιο.
Ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με πολίτες στη Νέα Ιωνία μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη, καλωσόρισε στο τέλος της ομιλίας του τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Πειραιώς.
Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Σκουλός είναι και συμπαίκτης του στο τένις. «Δυστυχώς θα το παραδεχθώ δημόσια, με κερδίζει κιόλας. Δημήτρη, καλή επιτυχία! Μας έδωσες μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Μόνο εκεί, μόνο εκεί», αποκρίθηκε ο φωτογράφος.
Σήμερα με τον @DimKairidis βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου… pic.twitter.com/cRSvrAEEy5— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 27, 2026
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:«Σήμερα με τον Δημήτρη Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό».
Το όνομα του Δημήτρη Σκουλού, πάντως, δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς είχε ήδη «κλειδώσει» μαζί με ακόμη δέκα πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχε γράψει το protothema.gr τον περασμένο Ιούνιο.
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