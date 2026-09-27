«Είναι συμπαίκτης μου στο τένις»: Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, δείτε βίντεο

Σήμερα με τον @DimKairidis βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου… pic.twitter.com/cRSvrAEEy5