O Ερντογάν στις ΗΠΑ πήρε... αγάπη, αλλά F-35 γιοκ





Υπεραμυνόμενος των ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εγκάλεσε την Τουρκία ότι απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, στον απόηχο και της περαιτέρω εμβάθυνσης των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, με φόντο την «Ασπίδα του Αχιλλέα».



Απότομη πτώση Η πιθανότητα, άλλωστε, η Τουρκία να απομονωθεί σε μια μείζονα περιοχή για τα εθνικά της συμφέροντα, σε μια κομβική στιγμή για τη σχέση της και με τη Συρία, μάλλον έχει ωθήσει σε αναδίπλωση την επικοινωνιακή τακτική του Τούρκου προέδρου, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει από τον «Οίκο της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη πως «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ». Κίνηση η οποία δεν εδράζεται μόνο στα υψηλά επίπεδα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και στην επαναβεβαίωση των σχέσεων Αθήνας - Καΐρου.



Αν και για την Τουρκία ο γεωπολιτικός προσεταιρισμός της Αιγύπτου δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί διακαή πόθο, η αναβάθμιση των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων με την ανάπτυξη κοινής «δύναμης κρούσης» μεταξύ Αθήνας, Λευκωσίας και Καΐρου, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνάντησης Αμυνας, παρουσία του Νίκου Δένδια στα μέσα της εβδομάδας, ήρθε να προσθέσει άλλον έναν πονοκέφαλο στη στρατιωτική ηγεσία της Αγκυρας.



Ιδίως όταν συμφωνήθηκε «η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη της συλλογικής ικανότητας ταχείας και ενιαίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών», όπως επισημαίνεται και στην κοινή δήλωση, δημιουργώντας νέα δεδομένα ως προς τα επίπεδα αλληλεπίδρασης μεταξύ των τριών χωρών, ακόμη και απέναντι σε γειτονικές χώρες.



Την ίδια στιγμή, πάντως, που η Τουρκία παραμένει έκπτωτη από το πρόγραμμα των F-35, προβλήματα αντιμετωπίζει και ως προς την αναβάθμιση των μαχητικών της αεροσκαφών F-16, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ελληνικές επιχειρήσεις αναχαίτισης παραβιάσεων πάνω από τον Αιγαίο.



Υπό αυτό το πρίσμα, στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι αν η Αγκυρα δεν ξεπαγώσει σύντομα το πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών της αεροσκαφών, δεν αποκλείεται στο εγγύς μέλλον να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα με τα ανταλλακτικά, ιδίως όταν παραδόθηκε στον ελληνικό στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας τον περασμένο μήνα -από την ΕΑΒ και τη Lockheed Martin- το 60ό αεροσκάφος F-16 που αναβαθμίστηκε σε Viper (F-16V).



Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκτιμούν πως η φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διαφύλαξε, εκ των πραγμάτων, την ελληνική υπεροπλία από αέρος, αφού καμία σημαντική μεταβολή δεν έχει σημειωθεί για την τουρκική πλευρά, η οποία προβάλλει τώρα τον ρόλο της ως καταλυτικό στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.



«Μια Ευρώπη που αποκλείει την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της δεν μπορεί, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα, να γίνει ισχυρότερη ή ασφαλέστερη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Ερντογάν.



Αντίδοτο στη Μέκκα Επικεντρώνοντας τις προσπάθειες αύξησης της επιρροής της στη Μέση Ανατολή, η Αγκυρα προσβλέπει τώρα στην υλοποίηση της Συμφωνίας της Μέκκας, εγκαλώντας από πλευράς της το Ισραήλ για διεθνή απομόνωση, εμφανώς αμήχανη για τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.



Σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ συναντήθηκε, μάλιστα, με τους Σαουδάραβες και Πακιστανούς ομολόγους του, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν φτάσει, κατά την τουρκική πλευρά, στο τελευταίο στάδιο, σύμφωνα με την «Daily Sabah», με ζητούμενο ένα πλαίσιο συλλογικής άμυνας στην ευρύτερη περιοχή, αντίστοιχο των συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Ισραήλ.



Φωτογραφία: Getty images / Ideal image





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