Φωτιές άναψε το «ή εμείς ή κανείς»: Μετά το rebranding έρχεται... restart στην ΕΛΑΣ
Φωτιές άναψε το «ή εμείς ή κανείς»: Μετά το rebranding έρχεται... restart στην ΕΛΑΣ
Εντός Οκτωβρίου το «πρώτο κύμα» για τα ψηφοδέλτια - Τάση διόρθωσης η δημοσκοπική κάμψη εκτιμά το επιτελείο Τσίπρα - Το σχέδιο για ηχηρές μεταγραφές
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Κόμμα «με σάρκα και οστά» αναμένεται να αποτελέσει στο εξής η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς ο πρόεδρός της και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, βάζει μπροστά ψηφοδέλτια, νέα πρόσωπα και περιοδείες ανά την Ελλάδα, έχοντας αποτυπώσει σε πρώτη φάση δυναμικές, συμπεριφορές και δημοσκοπικά ευρήματα.
Με ρεαλιστική ματιά απέναντι στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και με δεδομένο τον σύντομο βίο του νέου κόμματος, στην Αμαλίας έχουν αφενός καταλήξει πως υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι την καθιέρωση του νέου κόμματος σε ρόλο «εναλλακτικού πόλου εξουσίας», αλλά ταυτόχρονα επενδύουν στη διάσταση του χρόνου προκειμένου να ξεδιπλώσουν το οργανωτικό και πολιτικό τους σχέδιο μέχρι τις κάλπες του 2027.
Στην κατεύθυνση αυτή, το ημερολόγιο της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει περιοδείες, παρουσιάσεις και κομματικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, με τον Αλέξη Τσίπρα να... παίρνει τα βουνά κυριολεκτικά, επικεντρώνοντας στην αδυναμία διείσδυσης του νέου κόμματος στην επαρχία.
Παρότι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού συνηγορούν στην αντίληψη ότι το νέο κόμμα απαιτεί στέρεες βάσεις στην κοινωνία, εντούτοις αισιοδοξούν από την ανταπόκριση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής, κάνοντας λόγο για ένα «μικρό θαύμα» ως προς την εκκίνηση ενός νέου και μη κοινοβουλευτικού κόμματος εκ του μηδενός.
Την ίδια στιγμή, η κάμψη στη δημοσκοπική εικόνα της ΕΛΑΣ αποδίδεται περισσότερο σε μια τάση διόρθωσης, αφού το νέο κόμμα κορύφωσε τη δυναμική του τον περασμένο Ιούνιο, με την ιδρυτική του διακήρυξη δηλαδή στο Θησείο, αλλά την ίδια στιγμή αποβλέπουν σε υψηλότερα ποσοστά συσπείρωσης με τη συγκρότηση οργάνων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η όποια κινητικότητα ωστόσο πέριξ της Αμαλίας δεν είναι ασύνδετη με τις ευρύτερες εξελίξεις στο προοδευτικό ημισφαίριο και σίγουρα με την «ολική επαναφορά» που επιχειρεί από τη ΔΕΘ και εξής το ΠΑΣΟΚ.
Αν και συνεργάτες του προέδρου της ΕΛΑΣ βλέπουν πίσω από την επιχείρηση επανεκκίνησης της Χαριλάου Τρικούπη την «ύστατη προσπάθεια» να υπερβούν τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΕΛΑΣ, εντούτοις δεν φαίνονται αδιάφοροι απέναντι σε προβληματισμούς που εκφράζονται δημόσια από «πράσινους» βουλευτές και στελέχη, όπως ο Απόστολος Πάνας.
Στον αντίποδα, η κατηγορηματική στάση που τηρεί η Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην προοπτική των προοδευτικών συνεργασιών παραπέμπει, για ορισμένους συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, στη «λογική του σκαντζόχοιρου» που απλώνει νύχια και επιτίθεται αντί να τείνει χείρα φιλίας.
Στην προοπτική εξάλλου η ΕΛΑΣ να βρεθεί χωρίς δυνητικούς προοδευτικούς συμμάχους στην τελική προεκλογική ευθεία, για την Αμαλίας η άμεση κατάρτιση των ψηφοδελτίων, όπως και η συγκρότηση της νέας ηγετικής ομάδας φαντάζει μάλλον μονόδρομος, με αμφότερα να εξελίσσονται, κατά πληροφορίες, ήδη εντός Οκτωβρίου.
Σε πρώτη φάση, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί ένα «πρώτο κύμα» υποψήφιων βουλευτών κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και προοδευτικά θα εντάσσονται στον κορμό αυτό νέα, αλλά και παλιά πολιτικά στελέχη.
Με ρεαλιστική ματιά απέναντι στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και με δεδομένο τον σύντομο βίο του νέου κόμματος, στην Αμαλίας έχουν αφενός καταλήξει πως υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι την καθιέρωση του νέου κόμματος σε ρόλο «εναλλακτικού πόλου εξουσίας», αλλά ταυτόχρονα επενδύουν στη διάσταση του χρόνου προκειμένου να ξεδιπλώσουν το οργανωτικό και πολιτικό τους σχέδιο μέχρι τις κάλπες του 2027.
Στην κατεύθυνση αυτή, το ημερολόγιο της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει περιοδείες, παρουσιάσεις και κομματικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, με τον Αλέξη Τσίπρα να... παίρνει τα βουνά κυριολεκτικά, επικεντρώνοντας στην αδυναμία διείσδυσης του νέου κόμματος στην επαρχία.
«Μικρό θαύμα»
Παρότι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού συνηγορούν στην αντίληψη ότι το νέο κόμμα απαιτεί στέρεες βάσεις στην κοινωνία, εντούτοις αισιοδοξούν από την ανταπόκριση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής, κάνοντας λόγο για ένα «μικρό θαύμα» ως προς την εκκίνηση ενός νέου και μη κοινοβουλευτικού κόμματος εκ του μηδενός.
Την ίδια στιγμή, η κάμψη στη δημοσκοπική εικόνα της ΕΛΑΣ αποδίδεται περισσότερο σε μια τάση διόρθωσης, αφού το νέο κόμμα κορύφωσε τη δυναμική του τον περασμένο Ιούνιο, με την ιδρυτική του διακήρυξη δηλαδή στο Θησείο, αλλά την ίδια στιγμή αποβλέπουν σε υψηλότερα ποσοστά συσπείρωσης με τη συγκρότηση οργάνων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η όποια κινητικότητα ωστόσο πέριξ της Αμαλίας δεν είναι ασύνδετη με τις ευρύτερες εξελίξεις στο προοδευτικό ημισφαίριο και σίγουρα με την «ολική επαναφορά» που επιχειρεί από τη ΔΕΘ και εξής το ΠΑΣΟΚ.
Αν και συνεργάτες του προέδρου της ΕΛΑΣ βλέπουν πίσω από την επιχείρηση επανεκκίνησης της Χαριλάου Τρικούπη την «ύστατη προσπάθεια» να υπερβούν τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΕΛΑΣ, εντούτοις δεν φαίνονται αδιάφοροι απέναντι σε προβληματισμούς που εκφράζονται δημόσια από «πράσινους» βουλευτές και στελέχη, όπως ο Απόστολος Πάνας.
Στον αντίποδα, η κατηγορηματική στάση που τηρεί η Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην προοπτική των προοδευτικών συνεργασιών παραπέμπει, για ορισμένους συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, στη «λογική του σκαντζόχοιρου» που απλώνει νύχια και επιτίθεται αντί να τείνει χείρα φιλίας.
Ψηφοδέλτια και... παλιοί
Στην προοπτική εξάλλου η ΕΛΑΣ να βρεθεί χωρίς δυνητικούς προοδευτικούς συμμάχους στην τελική προεκλογική ευθεία, για την Αμαλίας η άμεση κατάρτιση των ψηφοδελτίων, όπως και η συγκρότηση της νέας ηγετικής ομάδας φαντάζει μάλλον μονόδρομος, με αμφότερα να εξελίσσονται, κατά πληροφορίες, ήδη εντός Οκτωβρίου.
Σε πρώτη φάση, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί ένα «πρώτο κύμα» υποψήφιων βουλευτών κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και προοδευτικά θα εντάσσονται στον κορμό αυτό νέα, αλλά και παλιά πολιτικά στελέχη.
Αν και δεν αποτελεί μυστικό ότι διψήφιος αριθμός ανεξάρτητων ή παραιτηθέντων βουλευτών παραμένει στον προθάλαμο αναμένοντας ένα νεύμα του Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις στην Αμαλίας εμφανίζονται αμετακίνητοι από τις κόκκινες γραμμές τους, θέτοντας ως αυστηρή προϋπόθεση την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα.
Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ο χρόνος δεν είναι ατελείωτος είναι το μήνυμα που φέρεται να στέλνει η Αμαλίας προς τους απανταχού ενδιαφερόμενους, προτρέποντάς τους εμμέσως σε άμεση παραίτηση. Πέραν αυτού, όμως, ο αριθμός των παλιών στελεχών, βουλευτών προερχόμενων στην πλειονότητά τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., δεν φαίνεται να υπερβαίνει τη δεκάδα, αφού η Αμαλίας έχει στρώσει τον δρόμο προς τις κάλπες με... εκπλήξεις.
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να διατύπωσε με απόλυτο τρόπο το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» στα μέσα της εβδομάδας, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν στο κεντροαριστερό στρατόπεδο, με την ΕΛΑΣ να ξεδιπλώνει το επόμενο διάστημα το σχέδιό της για ηχηρές μεταγραφές.
Εξάλλου, για τα στελέχη της ΕΛΑΣ η εμφάνιση ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά θεωρείται πως θα στερήσει a priori από τη Ν.Δ. την όποια προοπτική της αυτοδυναμίας, την ώρα που η ενεργειακή, η στεγαστική και η πληθωριστική κρίση θα βαθαίνουν, όπως επισημαίνουν, με την κοινωνία να αναζητεί ουσιαστικές απαντήσεις απέναντι στην ακριβή καθημερινότητά της.
Για τον λόγο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε -για πρώτη φορά μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ- τόσο εμφατικά να βάλει την πολιτική ατζέντα, παρεμβαίνοντας για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, τακτική που αναμένεται να υιοθετήσει συχνότερα στο εξής, δίνοντας το «παρών» σε παραδοσιακά και νέα μέσα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ο χρόνος δεν είναι ατελείωτος είναι το μήνυμα που φέρεται να στέλνει η Αμαλίας προς τους απανταχού ενδιαφερόμενους, προτρέποντάς τους εμμέσως σε άμεση παραίτηση. Πέραν αυτού, όμως, ο αριθμός των παλιών στελεχών, βουλευτών προερχόμενων στην πλειονότητά τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., δεν φαίνεται να υπερβαίνει τη δεκάδα, αφού η Αμαλίας έχει στρώσει τον δρόμο προς τις κάλπες με... εκπλήξεις.
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να διατύπωσε με απόλυτο τρόπο το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» στα μέσα της εβδομάδας, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν στο κεντροαριστερό στρατόπεδο, με την ΕΛΑΣ να ξεδιπλώνει το επόμενο διάστημα το σχέδιό της για ηχηρές μεταγραφές.
Σαμαράς και αυτοδυναμία
Εξάλλου, για τα στελέχη της ΕΛΑΣ η εμφάνιση ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά θεωρείται πως θα στερήσει a priori από τη Ν.Δ. την όποια προοπτική της αυτοδυναμίας, την ώρα που η ενεργειακή, η στεγαστική και η πληθωριστική κρίση θα βαθαίνουν, όπως επισημαίνουν, με την κοινωνία να αναζητεί ουσιαστικές απαντήσεις απέναντι στην ακριβή καθημερινότητά της.
Για τον λόγο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε -για πρώτη φορά μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ- τόσο εμφατικά να βάλει την πολιτική ατζέντα, παρεμβαίνοντας για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, τακτική που αναμένεται να υιοθετήσει συχνότερα στο εξής, δίνοντας το «παρών» σε παραδοσιακά και νέα μέσα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
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