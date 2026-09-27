Η Ελλάδα τίμησε την ελληνοαμερικανίδα βουλευτή Ντίνα Τάιτους - Η ανάρτηση με τον Μητσοτάκη
Η Ελλάδα τίμησε την ελληνοαμερικανίδα βουλευτή Ντίνα Τάιτους - Η ανάρτηση με τον Μητσοτάκη
Για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Αθήνας σε αυτή την ταραχώδη περίοδο
Μέλος του Τάγματος του Φοίνικος έγινε η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής Ντίνα Τάιτους, η οποία εκλέγεται από το 2009 στη Νεβάδα με τους Δημοκρατικούς.
Η βουλευτής δημοσίευσε σε ανάρτησή της φωτογραφία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Γράφει ότι ήταν τιμή της που έγινε δεκτή στο Τάγμα για το έργο της που αφορά την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε αυτή τη ταραχώδη περίοδο.
Στην ανάρτησή της γράφει: «Τιμή μου να γίνω δεκτή στο Τάγμα του Φοίνικος από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας για το έργο μου στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, μιας αξιόπιστης συμμάχου κατά τη διάρκεια αυτής της ταραχώδους περιόδου στην περιοχή».
Η βουλευτής δημοσίευσε σε ανάρτησή της φωτογραφία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Γράφει ότι ήταν τιμή της που έγινε δεκτή στο Τάγμα για το έργο της που αφορά την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε αυτή τη ταραχώδη περίοδο.
I was honored to be inducted into the #OrderOfThePhoenix by @PrimeministerGR for my work strengthening the relationship between the U.S. and Greece, a reliable ally during these troubling times in the region. pic.twitter.com/FgNF5RXANq— Dina Titus (@repdinatitus) September 25, 2026
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