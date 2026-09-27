Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα: Προσποιήθηκε τον αστυνομικό, άρπαξε κινητό και κρύφτηκε σε εκκλησία... εν ώρα γάμου
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Σύλληψη Γάμος

Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα: Προσποιήθηκε τον αστυνομικό, άρπαξε κινητό και κρύφτηκε σε εκκλησία... εν ώρα γάμου

Πρόκειται για έναν 55χρονο ο οποίος συνελήφθη

Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα: Προσποιήθηκε τον αστυνομικό, άρπαξε κινητό και κρύφτηκε σε εκκλησία... εν ώρα γάμου
Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή των Τσουκαλεΐκων Πατρών, μετά από καταγγελία γυναίκας ότι της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, αφού προηγουμένως φέρεται να προσποιήθηκε τον αστυνομικό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα κατέβηκε από αστικό λεωφορείο σε στάση της περιοχής.

Ο 55χρονος φέρεται να την προσέγγισε και προσποιούμενος τον αστυνομικό, της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο.

Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές και άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άνδρα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε Ιερό Ναό της περιοχής, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας.

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