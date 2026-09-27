Φωτογραφία: Ανοιχτά της Τήνου το Blue Carrier, έσβησε η μεγάλη φωτιά, παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του
Φωτογραφία: Ανοιχτά της Τήνου το Blue Carrier, έσβησε η μεγάλη φωτιά, παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του
Το ναυαγοσωστικό «Αιγαίο Πέλαγος» και εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης συνεχίζουν τις εργασίες επιθαλάσσιας αρωγής
Σε υπήνεμο σημείο βορειοδυτικά της Τήνου έχει απαγκιάσει το φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, μετά την κατάσβεση των εστιών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στα γκαράζ του.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φωτιές έχουν πλέον σβήσει, ωστόσο στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες. Για τον λόγο αυτόν, η επιχείρηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη, καθώς απαιτείται συνεχής έλεγχος των χώρων και ψύξη των μεταλλικών επιφανειών, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
Στην περιοχή βρίσκεται το ειδικά εξοπλισμένο ναυαγοσωστικό-ρυμουλκό «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ», ενώ η ναυαγοσωστική ομάδα επιχειρεί πάνω και γύρω από το πλοίο. Οι εργασίες επιθαλάσσιας αρωγής επικεντρώνονται στην ασφαλή πρόσβαση στους χώρους όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στην παρακολούθηση της θερμοκρασίας και στον έλεγχο της ευστάθειας του πλοίου.
Το BLUE CARRIER 2 είχε παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση και την ψύξη των ελασμάτων. Βασικό ζητούμενο για τους διασώστες παραμένει η σταθεροποίησή του και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η ασφαλής απάντληση των υδάτων που έχουν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το δρομολόγιο Πειραιάς – Σύρος – Βαθύ Σάμου – Κως – Ρόδος – Κως – Πειραιάς. Μετέφερε 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα. Οι 28 ναυτικοί και ο ένας οδηγός φορτηγού που επέβαιναν σε αυτό εγκατέλειψαν εγκαίρως το πλοίο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τήνο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Το ελληνικής σημαίας Ro-Ro, κατασκευής 1997, έχει μήκος 162,49 μέτρα και ανήκει στον στόλο της Blue Star Ferries. Η εξέλιξη της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από την πτώση των θερμοκρασιών στο εσωτερικό και από τα αποτελέσματα της επιθεώρησης που πραγματοποιεί η εξειδικευμένη ομάδα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φωτιές έχουν πλέον σβήσει, ωστόσο στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες. Για τον λόγο αυτόν, η επιχείρηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη, καθώς απαιτείται συνεχής έλεγχος των χώρων και ψύξη των μεταλλικών επιφανειών, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
Στην περιοχή βρίσκεται το ειδικά εξοπλισμένο ναυαγοσωστικό-ρυμουλκό «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ», ενώ η ναυαγοσωστική ομάδα επιχειρεί πάνω και γύρω από το πλοίο. Οι εργασίες επιθαλάσσιας αρωγής επικεντρώνονται στην ασφαλή πρόσβαση στους χώρους όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στην παρακολούθηση της θερμοκρασίας και στον έλεγχο της ευστάθειας του πλοίου.
Το BLUE CARRIER 2 είχε παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση και την ψύξη των ελασμάτων. Βασικό ζητούμενο για τους διασώστες παραμένει η σταθεροποίησή του και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η ασφαλής απάντληση των υδάτων που έχουν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το δρομολόγιο Πειραιάς – Σύρος – Βαθύ Σάμου – Κως – Ρόδος – Κως – Πειραιάς. Μετέφερε 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα. Οι 28 ναυτικοί και ο ένας οδηγός φορτηγού που επέβαιναν σε αυτό εγκατέλειψαν εγκαίρως το πλοίο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τήνο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Το ελληνικής σημαίας Ro-Ro, κατασκευής 1997, έχει μήκος 162,49 μέτρα και ανήκει στον στόλο της Blue Star Ferries. Η εξέλιξη της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από την πτώση των θερμοκρασιών στο εσωτερικό και από τα αποτελέσματα της επιθεώρησης που πραγματοποιεί η εξειδικευμένη ομάδα.
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