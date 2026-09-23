Μητσοτάκης: H Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, ιδίως με την Τουρκία - Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν
Μητσοτάκης: H Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, ιδίως με την Τουρκία - Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν
«Η Ελλάδα έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα» ανέφερε ο πρωθυπουργός στους ομογενείς
Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον «πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή», σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία.
Υπενθύμισε ότι η ανεργία, από 18% το 2019, έχει υποχωρήσει κάτω από 8%, ενώ έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία.
Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά «δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν».
Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον Κάθετο Διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι, πιθανότατα την άνοιξη του 2027, αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος».
Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019», αλλά πρόσθεσε ότι «το έργο παραμένει ημιτελές». Αναφερόμενος στην επιδίωξη νέας εκλογής, είπε ότι το ζητούμενο «δεν έχει να κάνει με το "να σπάσουμε το ρεκόρ"», αλλά με τον περαιτέρω μετασχηματισμό της χώρας.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον «πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή», σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία.
Υπενθύμισε ότι η ανεργία, από 18% το 2019, έχει υποχωρήσει κάτω από 8%, ενώ έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία.
Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά «δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν».
Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον Κάθετο Διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι, πιθανότατα την άνοιξη του 2027, αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος».
Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019», αλλά πρόσθεσε ότι «το έργο παραμένει ημιτελές». Αναφερόμενος στην επιδίωξη νέας εκλογής, είπε ότι το ζητούμενο «δεν έχει να κάνει με το "να σπάσουμε το ρεκόρ"», αλλά με τον περαιτέρω μετασχηματισμό της χώρας.
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