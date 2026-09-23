Μητσοτάκης: H Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, ιδίως με την Τουρκία - Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν