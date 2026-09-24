Μητσοτάκης με Citi και Bank of America: «Η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 χώρες του G7»
Μητσοτάκης με Citi και Bank of America: «Η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 χώρες του G7»
Οι επενδύσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα, η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού με κορυφαία στελέχη των δύο τραπεζών - Συνάντηση και με μέλη της ΔΕΕΠ της ΝΔ ΝΥ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της Citi κ. Τζέιν Φρέιζερ και τον President for International της Bank of America κ. Μπέρναρντ Μενσά καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα.
Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Τα οφέλη της πολιτικής αυτής είναι απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτό 4 χωρών του G7 (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).
Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή.
Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Έμφαση δόθηκε και στην αυξανόμενη χρήση της ΤΝ στην δημόσια διοίκηση με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής κατά την επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του επίσημου ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη συναντήθηκε και με τα στελέχη και μέλη της ΔΕΕΠ της ΝΔ ΝΥ.
Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Τα οφέλη της πολιτικής αυτής είναι απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτό 4 χωρών του G7 (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).
Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή.
Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Έμφαση δόθηκε και στην αυξανόμενη χρήση της ΤΝ στην δημόσια διοίκηση με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής κατά την επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του επίσημου ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη συναντήθηκε και με τα στελέχη και μέλη της ΔΕΕΠ της ΝΔ ΝΥ.
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