Μητσοτάκης με Citi και Bank of America: «Η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 χώρες του G7»

Οι επενδύσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα, η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού με κορυφαία στελέχη των δύο τραπεζών - Συνάντηση και με μέλη της ΔΕΕΠ της ΝΔ ΝΥ