Συνάντηση Γεραπετρίτη με το American Jewish Committee - Στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή
Συνάντηση Γεραπετρίτη με το American Jewish Committee - Στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο της American Jewish Committee (AJC), Robert Lapin, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της οργάνωσης, Ted Deutch.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των επαφών του υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των επαφών του υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
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