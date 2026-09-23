Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρκ Κάρνεϊ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ 

Oι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ 
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά- Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ 
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ 
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ 
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ 


4 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης